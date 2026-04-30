Vybetonované kolejiště a rychlejší jízda. Tramvaje se vracejí do Skvrňan

„Součástí rekonstrukce za 165 milionů korun byly i práce na trakčním vedení, kabelových rozvodech, kanalizaci, vodovodu, veřejném osvětlení, ale i na nástupních ostrůvcích, navazujících komunikacích a několika křižovatkách,“ vypočítala mluvčí magistrátu Eva Barborková.
Na první pohled výraznou změnou je vybetonování kolejiště mezi sady Pětatřicátníků a Novým divadlem tak, aby po kolejích mohli záchranáři objíždět věčně ucpaný hlavní silniční tah. Stanice hasičů je jen pár desítek metrů odsud, v Jízdecké ulici naproti divadlu.
Šéfová magistrátního odboru investic Taťána Kicová potvrdila, že s možností průjezdu vozidel integrovaného záchranného systému v této části kolejiště se počítalo už při přípravě projektu. I když jde o úsek dlouhý přibližně 170 metrů, hasičům může ušetřit drahocenný čas.
„Pokud bude kolejiště pojízdné i pro naši techniku, je to pro stanici Plzeň-střed významná pomoc při výjezdech směrem na Lochotín a Bory. Úsek od stanice do sadů Pětatřicátníků je zásadní, když se v něm nebudeme muset probojovávat mezi auty,“ řekl mluvčí krajských hasičů Petr Poncar.
Při rekonstrukci kolejiště stavbaři prodloužili i tramvajovou zastávku mezi sady Pětatřicátníků a Novým divadlem. Náměstek primátora pro dopravu Aleš Tolar (STAN) řekl, že když je teď vybetonované kolejiště, budou do něj zajíždět i autobusy, když budou nahrazovat tramvaje.
„Při výlukách máme omezené možnosti otáčení autobusů v centru města. Proto bylo naším cílem umožnit stejný způsob otáčení jako u tramvají, tedy přes Palackého ulici. Úprava polohy a délky nástupiště souvisí jak s možností najíždění autobusů, tak i s tím, že při mimořádnostech a výlukách tady běžně otáčíme více linek,“ řekl Tolar.
Současná změna umožní nastupování a vystupování cestujících do více tramvají současně. Když tu navíc budou lidé přestupovat při výlukách mezi tramvajemi a autobusy ve směru do Skvrňan, cestující už nebudou muset přebíhat na dočasnou autobusovou zastávku u protějšího chodníku, ale zůstanou na tramvajové zastávce a v ní nastoupí do autobusu.
Na podzim město plánuje, že zrekonstruovanou trať mezi Plazou a křižovatkou s Tylovou a Domažlickou ulicí nechá ozelenit. Zahradníci mají prostor osázet i sucho zvládajícími rozchodníky stejně, jako je to v Bolevci.