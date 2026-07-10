Univerzitě chybí technici, snaží se proto nalákat studenty z dalekých Filipín

Jedná se o model, který aplikuje sousední Bavorsko. Sousední spolková republika totiž také trpí nedostatkem studentů v technických oborech. Uvedl to rektor Západočeské univerzity Miroslav Lávička s tím, že Bavorsko se orientuje hlavně na Indii.
„Kdyby se počet studujících na technických fakultách zdvojnásobil, jsme na to připravení,“ prozradil rektor.
Pokud by toho univerzita docílila, znamenalo by to přijmout několik tisíc studentů navíc. Podle Lávičky se to neobejde bez příspěvku státu či firem, protože jinak se studenty přilákat nepodaří.
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Dnes na ZČU studují desítky zahraničních studentů, většina v angličtině, na což stát nepřispívá ani korunu. To by se podle Lávičky mělo změnit, jinak nám zahraniční studenty odlákají právě Bavoři, kteří jim studium platí. Rektor přiblížil, že se v Bavorsku zakládají agentury, které studenty dovážejí. Protože Indie je země, kde žije 1,5 miliardy obyvatel, tak kdyby Česko vybralo třeba stovku studentů, byli by to nejlepší z nejlepších.
„Bavíme se o tom s firmami, které si nedostatek absolventů uvědomují. A tyto firmy musí tlačit na český stát, aby pomohl,“ myslí si Lávička.
„Pokud třeba v Anglii školné stojí 9 tisíc liber a my jim na ZČU nabídneme anglické studijní programy za 5 tisíc eur, je to levnější. Ale pokud někde v západní Evropě mohou anglicky studovat a nemusí za to platit, protože na to stát posílá peníze, logicky si vyberou tuto zemi,“ popsal rektor.
Stát by podle Lávičky měl do ročního rozpočtu školství přidat minimálně deset miliard korun. „V danou chvíli už to není jenom o tom, že stát bude říkat: Vysoké školy, připravte nám absolventy. Musí pro to také začít něco dělat a ještě víc firmy,“ popsal Lávička.
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„Současná vláda vydala hospodářskou strategii Česko: Země pro budoucnost 2.0, kde se objevily nějaké cíle. Pokud by se podle této strategie mělo jet, budou potřeba velké investice,“ dodal.
Na otázku, jestli tím neutrpí česká populace, když do českých vysokých škol přijedou studovat cizinci, odpověděl rektor, že v žádném případě. „A trpí tím německá společnost, když vsadila na studenty z Indie? “ poznamenal rektor, který si myslí, že zahraniční studenti naopak českou společnost mohou zachránit.
Budou chybět odborníci v jaderném sektoru
„Do jaderného sektoru, kam patří i dostavba Dukovan, nám bude během deseti let chybět deset tisíc odborníků. My ale nemáme šanci tyto odborníky vychovat z našich zdrojů. Nemáme na to, abychom tuto díru zacelili, když tyto obory naši studenti nechtějí z nějakého důvodu studovat,“ nastínil Lávička.
Sociolog a prorektor ZČU Jan Váně uvedl, že není možné studentům nadiktovat, co mají studovat. ZČU podle něj nyní zpracovává pro město Plzeň výzkum, co je možné udělat pro podporu technického vzdělávání.
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„Když se podíváte do statistik, Plzeňský kraj má nejmenší podíl všeobecného vzdělávání, což jsou gymnázia, a má nejvíc středních odborných učilišť,“ uvedl s tím, že na jedné straně jsou sice plné učňovské školy, ale na druhé straně ve vystudovaných technických oborech studenti nechtějí následně pracovat.
A proč podle něj chtějí raději studovat sociálněvědní obory, a ne ty technické?
„U sociálněvědních oborů si umí vysvětlit, k čemu jim studium bude,“ sdělil. I učitelé fyziky, matematiky a technických oborů musí podle Váněho dětem říci, proč by tyto obory měly studovat, a nadchnout je pro ně.