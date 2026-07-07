Byty pro špičkové vědce i peníze do bezpečnosti. Univerzita horečně investuje

Vlastní totiž v centru města a v jeho okolí několik historických budov, které jsou před rekonstrukcí. Příkladem je Fakulta filozofická v Sedláčkově ulici v Plzni. „Abychom nalákali špičkové vědce, kupuje univerzita byty,“ uvedl rektor ZČU Miroslav Lávička, který nyní rekapituluje svoje funkční období. V případě nominace je odhodlán kandidovat znovu.
A jaké rekonstrukce má ZČU během jeho funkčního období za sebou? „Téměř 300 milionů spolkne rekonstrukce budovy Fakulty pedagogické na Klatovské třídě, tam byla poskytnuta dotace ministerstva školství, naše spoluúčast bude kolem 50 milionů,“ uvedla kvestorka Martina Větrovská.
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Dalších 230 milionů šlo do dvou budov vysokoškolských kolejí na Borech. Větrovská připomněla, že důvodem rekonstrukce, která proběhla na kolejích v Baarově a Máchově ulici v Plzni na Borech, byly dotace z ministerstva školství.
„Nyní bylo deklarováno, že v příštím období už prostředky na ubytovací kapacity nebudou,“ poznamenala Větrovská. Proto podle ní musí univerzita zvažovat jiné možnosti financování. „Hovoří se o tom, že školy by měly řešit investiční prostředky například půjčkou od Národní rozvojové banky,“ poznamenala Větrovská s tím, že opravy budou nutné například v historické budově Fakulty filozofické v Sedláčkově ulici kousek od centrálního plzeňského náměstí.
Dalším adeptem na rekonstrukci je další historická budova kousek od centra Plzně, a to Fakulta zdravotnických studií v Husově ulici v Plzni. „Tam se nyní dokončuje nová střecha za 20 milionů korun, ale i fasáda a vnitřní prostory potřebují rekonstrukci,“ nastínila kvestorka. „Je zkrátka řada budov, které jsou před rekonstrukcí,“ uvedla.
Lávička upozornil, že ZČU si dává záležet na tom, aby opravy historických budov v centru města a okolí respektovaly historický ráz. To se podle něj povedlo například ve Veleslavínově ulici. „Už se rýsuje i budoucí podoba Fakulty pedagogické na Klatovské třídě,“ poznamenal Lávička. Tam vykukuje stříbrná střecha s hodinami, což kopíruje historickou podobu budovy u Chodského náměstí.
Na ZČU ale běží další investiční akce. Zhruba 450 milionů korun jde od předloňska do příštího roku do velkých poslucháren a učeben, z toho polovina na stavby a druhá na vybavení a přístroje. Aby univerzita přilákala špičkové pracovníky, musí investovat do bytového fondu.
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„Potřebujeme přilákat třeba zahraniční vědce, proto pro ně univerzita kupuje i nějaké byty,“ uvedl Lávička. Jedná se o byty třeba v komplexu Sisters, který se buduje u náměstí Českých bratří, což je kousek od kampusu univerzity, ale i jinde v okolí univerzity. „Když přilákáme třeba z Ameriky vynikajícího vědce, ozve se: ‚Já přijdu, ale kde tam budu bydlet? ‘“ popisuje.
Kvůli zvýšení bezpečnosti bude v září univerzita uvádět do provozu nové monitorovací centrum s dispečinkem za pět milionů korun, což bylo také podpořeno z dotací. Dokončuje se v kampusu na Borech v hlavním objektu Fakulty strojní a ekonomické.
„Bezpečnost je pro nás hrozně velké téma. Půjde o kamery, detektory zvuku, například střelby, které budou i na kolejích, v menzách,“ řekl rektor. Podle něj půjde o neustálý monitoring vnitřních i vnějších prostor. Kamery a detektory zvuku má ZČU podle Větrovské v okolí budov.
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„Spolupracujeme s městskou policií, která nám instalovala jejich kamery a dohlíží na kampus. A detektory a kamery, které budou přenášet obraz i zvuk na dispečink, jsou také uvnitř budov – i na kolejích a menzách, což je v souladu s GDPR,“ uvedla.
Jedná se o reakci ZČU na incident, který řešila s policií začátkem prosince roku 2024, kdy dva studenti výkřikem „Allahu akbar“ a zvuky připomínajícími střelbu vyvolali poplach v univerzitním areálu. Soud jejich stíhání za výtržnictví zastavil.
Lávička je připraven kandidovat na rektora na další čtyři roky, volba bude začátkem listopadu. Volbu vyhlásil minulý týden akademický senát. Nominace mohou podávat členové univerzitního akademického senátu do 21. září.
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12. června 2026