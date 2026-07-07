Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Byty pro špičkové vědce i peníze do bezpečnosti. Univerzita horečně investuje

Jitka Kubíková Šrámková
  9:50

Fotogalerie3

Západočeská univerzita otevřela na Borských polích v Plzni Regionální inovační centrum elektrotechniky. | foto: Martin Polívka, MAFRA

Západočeská univerzita v Plzni (ZČU) vydala za poslední čtyři roky i s dotacemi víc než miliardu korun do renovací a úprav budov, ale i do poslucháren a učeben. Protože v příštích letech nebude k mání tolik dotací od státu, zvažuje univerzita, jak bude financovat rekonstrukci dalších budov, které to potřebují.

Vlastní totiž v centru města a v jeho okolí několik historických budov, které jsou před rekonstrukcí. Příkladem je Fakulta filozofická v Sedláčkově ulici v Plzni. „Abychom nalákali špičkové vědce, kupuje univerzita byty,“ uvedl rektor ZČU Miroslav Lávička, který nyní rekapituluje svoje funkční období. V případě nominace je odhodlán kandidovat znovu.

A jaké rekonstrukce má ZČU během jeho funkčního období za sebou? „Téměř 300 milionů spolkne rekonstrukce budovy Fakulty pedagogické na Klatovské třídě, tam byla poskytnuta dotace ministerstva školství, naše spoluúčast bude kolem 50 milionů,“ uvedla kvestorka Martina Větrovská.

Studenti ZČU představili novou elektrickou formuli, je lehčí a rychlejší

Dalších 230 milionů šlo do dvou budov vysokoškolských kolejí na Borech. Větrovská připomněla, že důvodem rekonstrukce, která proběhla na kolejích v Baarově a Máchově ulici v Plzni na Borech, byly dotace z ministerstva školství.

„Nyní bylo deklarováno, že v příštím období už prostředky na ubytovací kapacity nebudou,“ poznamenala Větrovská. Proto podle ní musí univerzita zvažovat jiné možnosti financování. „Hovoří se o tom, že školy by měly řešit investiční prostředky například půjčkou od Národní rozvojové banky,“ poznamenala Větrovská s tím, že opravy budou nutné například v historické budově Fakulty filozofické v Sedláčkově ulici kousek od centrálního plzeňského náměstí.

Západočeská univerzita v Plzni

Fotogalerie

zobrazit 3 fotografie

Dalším adeptem na rekonstrukci je další historická budova kousek od centra Plzně, a to Fakulta zdravotnických studií v Husově ulici v Plzni. „Tam se nyní dokončuje nová střecha za 20 milionů korun, ale i fasáda a vnitřní prostory potřebují rekonstrukci,“ nastínila kvestorka. „Je zkrátka řada budov, které jsou před rekonstrukcí,“ uvedla.

Lávička upozornil, že ZČU si dává záležet na tom, aby opravy historických budov v centru města a okolí respektovaly historický ráz. To se podle něj povedlo například ve Veleslavínově ulici. „Už se rýsuje i budoucí podoba Fakulty pedagogické na Klatovské třídě,“ poznamenal Lávička. Tam vykukuje stříbrná střecha s hodinami, což kopíruje historickou podobu budovy u Chodského náměstí.

Na ZČU ale běží další investiční akce. Zhruba 450 milionů korun jde od předloňska do příštího roku do velkých poslucháren a učeben, z toho polovina na stavby a druhá na vybavení a přístroje. Aby univerzita přilákala špičkové pracovníky, musí investovat do bytového fondu.

I my chceme, aby se bazén v dohledné době dostavěl, říká rektor ZČU

„Potřebujeme přilákat třeba zahraniční vědce, proto pro ně univerzita kupuje i nějaké byty,“ uvedl Lávička. Jedná se o byty třeba v komplexu Sisters, který se buduje u náměstí Českých bratří, což je kousek od kampusu univerzity, ale i jinde v okolí univerzity. „Když přilákáme třeba z Ameriky vynikajícího vědce, ozve se: ‚Já přijdu, ale kde tam budu bydlet? ‘“ popisuje.

Kvůli zvýšení bezpečnosti bude v září univerzita uvádět do provozu nové monitorovací centrum s dispečinkem za pět milionů korun, což bylo také podpořeno z dotací. Dokončuje se v kampusu na Borech v hlavním objektu Fakulty strojní a ekonomické.

„Bezpečnost je pro nás hrozně velké téma. Půjde o kamery, detektory zvuku, například střelby, které budou i na kolejích, v menzách,“ řekl rektor. Podle něj půjde o neustálý monitoring vnitřních i vnějších prostor. Kamery a detektory zvuku má ZČU podle Větrovské v okolí budov.

ZČU prodala bývalé ředitelství Škodovky, má se zrekonstruovat pro studenty

„Spolupracujeme s městskou policií, která nám instalovala jejich kamery a dohlíží na kampus. A detektory a kamery, které budou přenášet obraz i zvuk na dispečink, jsou také uvnitř budov – i na kolejích a menzách, což je v souladu s GDPR,“ uvedla.

Jedná se o reakci ZČU na incident, který řešila s policií začátkem prosince roku 2024, kdy dva studenti výkřikem „Allahu akbar“ a zvuky připomínajícími střelbu vyvolali poplach v univerzitním areálu. Soud jejich stíhání za výtržnictví zastavil.

Lávička je připraven kandidovat na rektora na další čtyři roky, volba bude začátkem listopadu. Volbu vyhlásil minulý týden akademický senát. Nominace mohou podávat členové univerzitního akademického senátu do 21. září.

12. června 2026
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Vlastní tenisky má už i Plzeňský Prazdroj. Uvedl na trh limitovanou kolekci baťovek

Baťovky Pilsner Urquell ušila společnost Baťa ve svém českém závodě v Dolním...

Nejslavnější česká pivovarnická značka pro své fanoušky ušila limitovanou kolekci vlastních tenisek. Kožené ručně vyráběné boty vznikly ve spolupráci se zlínskou společností Baťa. Design odkazuje na...

Ničíte kulturní hodnoty, láteří památkáři. Spor o dlažbu na náměstí se vyostřuje

Rekonstrukce náměstí Republiky v Plzni zahrnuje rekonstrukci dlažby na...

Nakládání s historickou dlažbou ze žulových desek představuje svévolné a neobhajitelné ničení jedné z kulturně-historických a památkových hodnot městské památkové rezervace. I to se píše ve...

Nikdy jsem neměl řidičák. Nepřipoutaný senior za volantem šokoval hlídku strážníků

Nepřipoutaný senior přiznal, že nikdy nevlastni řidičský průkaz.

Na pořádné problémy si zadělal šestaosmdesátiletý muž z Plzně. Drobné opomenutí v podobě zapomenutého bezpečnostního pásu ukázalo při kontrole na daleko zásadnější kolizi s paragrafy.

Srazil jsem člověka, hlásil strojvedoucí. Muže našli živého opodál, odešel po svých

Vlak srazil na trati mezi Karlštejnem a Berounem člověka. (5. září 2013)

Podruhé se ve čtvrtek kolem poledne narodil dvacetiletý muž na okraji Domažlic, který se pohyboval u frekventované železniční trati. I když ho zachytil projíždějící osobní vlak, vyvázl jen s lehce...

Výhrůžkami smrtí ji nutili k prostituci, přišla kvůli tomu o děti. Trest? Podmínka

Premium
Obžalovaná Bohuslava R. (vlevo) s obhájci.

S podmíněnými tresty vyvázli muž se ženou, kteří před dvaceti lety nutili na Chebsku drsnými metodami mladou matku k prostituci. Tehdy šestadvacetiletá oběť čelila výhrůžkám pistolí, pachatelé jí...

Byty pro špičkové vědce i peníze do bezpečnosti. Univerzita horečně investuje

Západočeská univerzita otevřela na Borských polích v Plzni Regionální inovační...

Západočeská univerzita v Plzni (ZČU) vydala za poslední čtyři roky i s dotacemi víc než miliardu korun do renovací a úprav budov, ale i do poslucháren a učeben. Protože v příštích letech nebude k...

7. července 2026  9:50

Méně vizuálního smogu. Plzeň omezuje venkovní reklamu, ale jen v centru

Plzeň čistí centrum města od takzvaného vizuálního smogu. Majitelům reklam,...

V centru Plzně zmizely z domů téměř všechny velké reklamní plachty. Postihy za ty, které ještě zůstaly, se má zabývat živnostenský úřad. Nerespektují totiž nařízení radních, podle kterého je měli...

6. července 2026  9:50

U Koců pomáhali studentům přežít socialismus, teď má hospoda pamětní desku

Na odhalení pamětní desky přišli i bývalí štamgasti hospody.

Zaniklých hospod a restaurací je celá řada. Ale zatím jen jedna z nich má pamětní desku. Tu, která připomíná někdejší plzeňskou nálevnu U Koců, odhalili bývalí štamgasti. Vypadá jako klasický...

5. července 2026  9:48

Nenatankujete ani nezaparkujete. Dálniční odpočívka u Rozvadova je uzavřená

Zavřeno. Odpočívající kamionéry vystřídala na parkovišti u Rozvadova těžká...

Zákaz odbočení. Zákaz zastavení. Natažená červenobílá páska ještě zdůrazňuje, že velká betonová plocha s parkovištěm pro kamiony a čerpací stanicí je uzavřená. Přesto řada motoristů najíždí na...

4. července 2026  8:50

Za prodej drog dohromady půl století vězení. Soud potrestal osm dealerů

Dva z osmi souzených přivedla eskorta, protože si aktuálně odpykávají trest za...

Dohromady na půl století poslal Krajský soud v Plzni za mříže osmičlennou partu lidí, která na přelomu let 2022 a 2023 vyráběla a distribuovala kilogramy drogy pervitin na Karlovarsku. Rozsudek není...

3. července 2026  15:36

Ničíte kulturní hodnoty, láteří památkáři. Spor o dlažbu na náměstí se vyostřuje

Rekonstrukce náměstí Republiky v Plzni zahrnuje rekonstrukci dlažby na...

Nakládání s historickou dlažbou ze žulových desek představuje svévolné a neobhajitelné ničení jedné z kulturně-historických a památkových hodnot městské památkové rezervace. I to se píše ve...

3. července 2026  11:55

Za Hyským míří i Boháč. Plzeň si v Karviné ukázala na nadějného záložníka

Karvinský záložník Sebastian Boháč se po pádu snaží zasáhnout míč.

Sebastian Boháč přestoupil z fotbalové Karviné do plzeňské Viktorie. Třiadvacetiletý záložník podepsal v novém působišti tříletou smlouvu. Oba kluby o tom informovaly na svých webech.

2. července 2026  19:54

Srazil jsem člověka, hlásil strojvedoucí. Muže našli živého opodál, odešel po svých

Vlak srazil na trati mezi Karlštejnem a Berounem člověka. (5. září 2013)

Podruhé se ve čtvrtek kolem poledne narodil dvacetiletý muž na okraji Domažlic, který se pohyboval u frekventované železniční trati. I když ho zachytil projíždějící osobní vlak, vyvázl jen s lehce...

2. července 2026  15:05

Vydatný déšť podemlel v Chříči stodolu, jeden z jejích rohů se utrhl

Středeční déšť podemlel v obci Chříč na severu Plzeňska stodolu, odnesl to...

Pět hodin zasahovali ve středu v podvečer hasiči v obci Chříč na severu Plzeňska. Vydatný déšť tam podmáčel neobydlenou stodolu, v důsledku čehož se zřítil jeden z rohů objektu. Jednotky ho...

2. července 2026  10:07

Pozor na zmije. Záchranáři na Šumavě ošetřovali tři uštknuté turisty

V Jeseníkách zaútočila zmije obecná na mladou slečnu. Lékaři vždy radí, pokusit...

Tři případy uštknutí zmijí řešili v posledních dnech zdravotničtí záchranáři na Šumavě. I když by si zdravý lidský organismus měl s hadím jedem poradit, není podle lékařů radno podobné incidenty...

2. července 2026  9:25

Plzeňský kouč Hyský: Byl bych rád, kdyby Panoš patřil k nejdůležitějším hráčům

Trenér Martin Hyský jako plzeňský trenér

Ve druhém přípravném duelu remizovali plzeňští fotbalisté se Spartakem Trnava 1:1. Na hřišti v Dobřanech otevřel skóre v 63. minutě Mehmeti, jenže krátce poté za Viktorii srovnal Panoš. Další...

2. července 2026  8:40

Výhrůžkami smrtí ji nutili k prostituci, přišla kvůli tomu o děti. Trest? Podmínka

Premium
Obžalovaná Bohuslava R. (vlevo) s obhájci.

S podmíněnými tresty vyvázli muž se ženou, kteří před dvaceti lety nutili na Chebsku drsnými metodami mladou matku k prostituci. Tehdy šestadvacetiletá oběť čelila výhrůžkám pistolí, pachatelé jí...

1. července 2026  12:31

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.