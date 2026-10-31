Příkladem je 28. základní škola v Plzni. „Agresivitu řešíme více než pět let uklidněním žáka mimo třídu. Musí se zajistit náhradní pedagog, vyčlenit prostor, kam se žák přesune na část výuky, dokud je nebezpečný, a tam se vzdělává. Je to krajní možnost a žák pak pochopí, že chce být mezi dětmi a učit se,“ popisuje ředitelka 28. základní školy v Plzni Pavla Jedličková.
„Když přišla novela školského zákona, dali jsme tuto možnost do školního řádu. Jedná se o případy s doporučením z pedagogicko-psychologické poradny,“ dodala.
Na psychologa máme peníze, ale neseženeme ho. Přitom by tu měl denně práci.