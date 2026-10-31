Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Agresivní dítě oddělit z výuky? Potřebují spíš pomoc, zní ze škol k nápadu vlády

Jitka Kubíková Šrámková
  20:00

Fotogalerie1 Premium

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Ministerstvo školství a zástupci vládních stran navrhují revizi inkluze. Její součástí má být možnost dočasného vyloučení agresivního žáka z výuky. Podle ředitelů škol v Plzeňském kraji agresivních žáků přibývá. Mimo jiné navrhují zakázat dětem sociální sítě. Některé školy v regionu už možnost oddělení agresivního žáka využívají léta a mají zkušenost, že se pak takové dítě rádo vrátí do kolektivu.

Příkladem je 28. základní škola v Plzni. „Agresivitu řešíme více než pět let uklidněním žáka mimo třídu. Musí se zajistit náhradní pedagog, vyčlenit prostor, kam se žák přesune na část výuky, dokud je nebezpečný, a tam se vzdělává. Je to krajní možnost a žák pak pochopí, že chce být mezi dětmi a učit se,“ popisuje ředitelka 28. základní školy v Plzni Pavla Jedličková.

„Když přišla novela školského zákona, dali jsme tuto možnost do školního řádu. Jedná se o případy s doporučením z pedagogicko-psychologické poradny,“ dodala.

Na psychologa máme peníze, ale neseženeme ho. Přitom by tu měl denně práci.

Ivan Rybárředitel ZŠ v Domažlicích

Vyzkoušejte siPremium za 19 Kč/měsíc

S reklamou Bez reklam

Měsíční

19
99 Kč
Předplatit
Platí na prvních 5 měsíců pouze pro nové předplatitele

Roční

989
Předplatit
Ušetříte 17 %
 
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20 %
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Měsíční

199
Předplatit

Roční

1 990
Předplatit
Ušetříte 398 Kč oproti
měsíčnímu předplatnému
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Dvouleté

3 690
Předplatit
Ušetříte 1 086 Kč oproti
měsíčnímu předplatnému
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Nejčtenější

Doživotně odsouzený vrah zemřel v plzeňské věznici. Pro pár tisíc upálil člověka

Marian Rafael zaživa upálil pacienta léčebny v Kosmonosích a okradl ho. Na...

V plzeňské věznici v pondělí zemřel doživotně odsouzený vrah Marian Rafael. V roce 2008 spáchal brutální vraždu. Kvůli penězům, oblečení a hodinkám zaživa upálil svého známého v kontejneru na odpad.

Plzeň - Pardubice 1:2, další domácí prohra, favorit se po půli zmohl jen na snížení

Sestřih zápasu
Pardubičtí fotbalisté se radují z gólu v Plzni.

V týdnu doma prohráli v Evropské lize proti Lefski Sofia 1:2. A stejným poměrem fotbalisté Plzně nestačili ve 12. kole první ligy ani na Pardubice. Hosté se dvakrát prosadili v prvním poločase,...

Národní divadlo žádá Klempířovu demisi a burcuje celé Česko k stávkové pohotovosti

Lidé přišli podpořit ČT a ČRo na náměstí Míru v Plzni. (28. října 2026)

V rámci oslav vzniku republiky vyhlásili herci Národního divadla stávkovou pohotovost s požadavkem, aby ministr kultury Oto Klempíř odstoupil ze své funkce. Pokud to neučiní, chtějí přitvrdit. Na...

K Sisters přibude další výšková budova, Miras chce postavit stovky bytů

Výstavba Sisters nedávno dosáhla osmého nadzemního podlaží. Obě věže začínají...

Plzeňská stavební a developerská skupina Miras, která staví ve městě třetí nejvyšší obytný dům v Česku, chystá v Plzni velké bytové projekty za více než 5,5 miliardy korun. Do dvou let plánuje začít...

Extrémní sucho. Nebýt hracholuské a nýrské přehrady, byla letos Plzeň bez vody

Vyschlá přehrada Hracholusky na Plzeňsku odhaluje další zatopené objekty....

Sucho je letos extrémní. Rybáři kvůli nedostatku vody nemohou v některých nádržích v západních Čechách obnovovat rybí obsádku. Nejnižší podzimní hladinu za dobu existence má hracholuská přehrada....

Agresivní dítě oddělit z výuky? Potřebují spíš pomoc, zní ze škol k nápadu vlády

Premium
ilustrační snímek

Ministerstvo školství a zástupci vládních stran navrhují revizi inkluze. Její součástí má být možnost dočasného vyloučení agresivního žáka z výuky. Podle ředitelů škol v Plzeňském kraji agresivních...

31. října 2026

Řidič zemřel při nehodě u Sytna na Tachovsku. S autem narazil do stromu

ilustrační snímek

U obce Sytno na Tachovsku v sobotu ráno havarovalo osobní auto, které vyjelo mimo vozovku a narazilo do stromu. Řidič vozu utrpěl zranění, kterým na místě podlehl. Zraněná byla i jeho spolujezdkyně....

31. října 2026  13:09

Lamely u Velkého divadla praskají. Plzeň je po jedenácti letech nahradí dlažbou

Vizualizace nové podoby terasy u Velkého divadla v Plzni.

Plzeň vymění po 11 letech poškozený povrch severní terasy u Velkého divadla. Duté lamely z dřevoplastového kompozitu, které tam město nechalo položit při stavebních úpravách v roce 2015, totiž...

31. října 2026  9:45

U Janovic nad Úhlavou zemřel mladý řidič. S autem narazil do stromu

ilustrační snímek

V pátek dopoledne zemřel při nehodě u obce Janovice nad Úhlavou na Klatovsku řidič osobního auta. Podle policie osmnáctiletý mladík pravděpodobně nepřizpůsobil rychlost jízdy, vyjel mimo silnici a...

31. října 2026  9:14

Předjíždění skončilo srážkou, řidička i děti těžce zraněny. Neměly zapnuté pásy

Hasiči zasahovali u vážné dopravní nehody u obce Příkosice. (30. října 2026)

Vážná dopravní nehoda se stala v pátek na Rokycansku. Při střetu dvou vozidel se těžce zranila řidička a dvě malé děti. Osádka vozu zřejmě nebyla během jízdy připoutána bezpečnostními pásy.

30. října 2026  16:30

Za vjezd do zákazu až dva roky vězení. Řidič si zadělal na pořádný malér

Banální porušení zákazu vjezdu bude mít pro devětadvacetiletého řidiče opelu...

Porušení zákazu vjezdu, řízení v době, kdy neměl za volantem co dělat, alkohol a drogy v krvi. Pořádně dlouhý je výčet prohřešků, kterých se v Plzni dopustil devětadvacetiletý řidič. Případ, který...

30. října 2026  12:03

KOMENTÁŘ: Spor o průtah je stále aktuální, dokud to Plzeň nezmění

Tazvaný severojižní průtah Plzní má vést paralelně s Karlovarskou a Klatovskou třídou.

Za desítky let nejkontroverznější plán na dopravní stavbu v Plzni před volbami prošel zajímavým posunem ve vyjádřeních komunálních politiků. Od takzvaného severojižního silničního průtahu podél...

29. října 2026  15:15

Splněný úkol, ale vzadu jsme stále křehcí, hodnotil Kováč po výhře nad Jihlavou

Plzeňští fotbalisté slaví gól v zápase MOL Cupu proti Jihlavě.

Ne, ten výsledek určitě nelze přeceňovat. Ale v rozpačitých časech fotbalové Plzně je velmi příjemným osvěžením. Viktoria ve třetím kole MOL Cupu na hřišti Jihlavy nepřipustila drama, druholigového...

29. října 2026  12:43

VIDEO: Daněk vběhl do zahrady a zaútočil na strážníky, pak ho naháněli v ulicích

Daněk zaútočil na rokycanské strážníky, ti jeho atak natočili na video

O zpestření středeční sváteční služby se strážníkům v Rokycanech postaral návštěvník z divočiny. Hlídka za zvířetem, které oznamovatel označil za srnce, vyjela na zahradu v ulici Nad Kalvárií. Ze...

29. října 2026  9:55

Pardubice zlomily ligového nováčka až po poločase. Brňanům končí vítězná šňůra

Isaac Davidson z Pardubic zakončuje na plzeňský koš, brání František Váňa.

Vicemistři z Pardubic zvítězili v 9. kole ligy basketbalistů nad plzeňským nováčkem 98:74 a upevnili si druhé místo za Slavií. Favorit přitom zápas rozhodl až ve třetí čtvrtině, kterou vyhrál drtivým...

28. října 2026  22:01,  aktualizováno  29. 10.

Chystá se vaše dítě na střední? Vyhrajte voucher od Přijímačky krok za krokem
Chystá se vaše dítě na střední? Vyhrajte voucher od Přijímačky krok za krokem

Chystá se vaše dítě na střední? Vyhrajte voucher od Přijímačky krok za krokem

Národní divadlo žádá Klempířovu demisi a burcuje celé Česko k stávkové pohotovosti

Lidé přišli podpořit ČT a ČRo na náměstí Míru v Plzni. (28. října 2026)

V rámci oslav vzniku republiky vyhlásili herci Národního divadla stávkovou pohotovost s požadavkem, aby ministr kultury Oto Klempíř odstoupil ze své funkce. Pokud to neučiní, chtějí přitvrdit. Na...

28. října 2026  16:12,  aktualizováno  18:26

Agresivní vězeň na Borech napadl strážné, tři z nich skončili v nemocnici

Jedna ze čtyř nejpřísněji střežených věznic v Česku – Plzeň-Bory.

Odsouzený muž napadl v noci na dnešek ve věznici v Plzni na Borech strážné. U incidentu, na který upozornil web Novinky.cz, zasahovala záchranná služba, která odvezla tři lidi s lehkým zraněním,...

28. října 2026  11:20

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.