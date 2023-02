Ceny školních obědů se liší až o 11 korun, maximum možného neúčtují nikde

K nárůstu cen do deseti procent přistoupily už loni v září, některé od Nového roku. Chtějí je udržet do konce školního roku. Podle novelizované vyhlášky ministerstva školství mohly školní jídelny od února zdražit cenu hlavního jídla, limit se totiž zvýšil o 20 procent.

Školy a jejich jídelny o cenách obědů rozhodují samy.

Z průzkumu MF DNES mezi plzeňskými školami vyplynulo, že i ty, které zdražily, jsou někdy levnější než jiné, jež nezdražily. Ceny mezi školami se na jednom obědu liší až o 11 korun. Průzkumem MF DNES prošlo 22 škol a jídelen, u kterých bylo možné ceníky dohledat, z nich čtyři zdražily.

Nejlevnější jsou 16. základní škola na Americké třídě a Bolevecká základní škola, kde se ceny obědů pohybují podle věkových kategorií od 30 přes 32 až po 34 korun za oběd. Nejdražší školou v Plzni by měla být po zdražení 14. ZŠ v Zábělské ulici s cenami 40, 43 a 45 korun. Znamená to tedy, že rodiče v nejlevnější škole za žáka staršího 15 let zaplatí denně o 11 korun méně, za čtyři týdny to pak činí rozdíl 220 korun.

Jisté ale je, že i při těchto rozdílech jsou i dražší školy pod limitem, který je stanovený vyhláškou a který je 47, 50 a 54 Kč. Nejdražší škola v Plzni je tedy sedm korun pod limitem. Většina škol je však pod horní hranicí zhruba o 14 korun. Školy v Plzni tak šetří rodičům kapsu přibližně o 300 korun měsíčně a tři tisíce korun ročně.

Každá jídelna je povinna naplňovat vyhlášku o školním stravování i tím, že sleduje výživové normy, tedy průměrnou spotřebu vybraných druhů potravin na strávníka a den, což souvisí s výší finančních limitů na potraviny. „Vzhledem k tomu, že školní jídelny používají pro přípravu pokrmů čerstvé i lokální potraviny, může se jejich cena promítnout do ceny oběda. Nejde ale o zdražování plošné. Pokud jídelny zvyšují náklady na potraviny, činí tak proto, aby byla zachována kvalita školního stravování,“ řekla mluvčí kraje Eva Mertlová.

Podle ní stále platí, že žák hradí pouze náklady na potraviny, které zkonzumuje. Provoz jídelny platí zřizovatel, mzdy stát. „Často je zdražování pokrmů spojováno se zdražením energií, ale tak tomu není,“ řekla.

Ani jedna ze základních škol v pohraničním Tachově nezvýšila od února ceny jídel. „Buď provedly nějaká opatření už v září, anebo to nechávají na nový školní rok. Teď už do toho nikdo nechce zasahovat,“ řekl vedoucí městského odboru školství Josef Kožnar. Nová vyhláška je podle něj dobrým nástrojem, protože školy si teď mohou ceny jídel samy zvýšit.

Například druhá největší základní škola v Plzni, 1. ZŠ s více než tisícovkou žáků, možnosti vyhlášky od února využije. „Náklady objektivně rostou. Ceník je upravený tak, abychom na to nedopláceli, protože bychom neměli z čeho. A musíme používat takové suroviny a vařit taková jídla, abychom se do toho vešli. S biopotravinami už by to nevyšlo,“ řekl ředitel Radek Dolenský.

Kuchařky musejí třeba sledovat ceny masa, aby se vešly do limitu. Škola zdražila o korunu až dvě koruny na oběd, jehož cena se teď pohybovala od 30 do 34 Kč. Mírně zdražovala už v září. Dolenský nevyloučil, že někteří sociálně slabší rodiče už by mohli mít problém. Do programu neziskové organizace Women for Women, která přispívá nebo platí dětem obědy, je zapojeno od září do deseti dětí ze školy.

Základní škola v Plánické ulici v Klatovech podle ředitele Karla Denka zdražila loni v září do deseti procent. „Ve městě uplatňujeme společný postup a na všech školách je jednotná cena až do konce školního roku,“ řekl. Podle Denka většina rodičů velmi dobře ví, za jaké ceny se teď potraviny pořizují. Kvalita je předepsaná, je tlak na to, aby se vařilo kvalitně a současně levně,“ doplnil.

Střední škola zemědělská a potravinářská v Klatovech podle ředitele Vladislava Smolíka nebude od února zdražovat obědy, v září zvýšila ceny o několik procent. „Je to na hraně, uvidíme od nového školního roku,“ uvedl. Zatím nemá informace o tom, že by na to rodiče neměli a obědy odhlašovali.

Ministerstvo školství v reakci na zdražování avizovalo, že dá neziskovým organizacím na obědy pro školáky více peněz. Plánuje rozdělit 100 milionů korun, tedy o 40 milionů Kč více než loni. Úřad podle své mluvčí Anety Lednové částku navýšil kvůli nárůstu cen potravin a energií. Cílem dotační výzvy úřadu je stejně jako v minulých letech podpořit školní stravování dětí, jejichž rodina se ocitla v nepříznivé finanční situaci.

V souvislosti se zdražováním stravy ve školách upozornila už dříve nezisková organizace Women for Women (W4W) na to, že letos nebude moci z finančních důvodů ve školní jídelně obědvat každé šesté dítě. V roce 2022 to přitom byl každý osmý školák. Organizace, která dětem prostřednictvím projektu W4W: Obědy pro děti poskytuje stravu zdarma, očekává další růst zájmu o své služby. Loni se W4W o obědy zdarma přihlásilo 18 765 žáků, letos by to podle organizace mohlo být až 20 tisíc školáků.