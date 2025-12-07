„Třeba rodiče s malými dětmi jedoucí kolem si slepičky rádi prohlížejí,“ přibližuje učitelka Ilona Vlčková. Nenadávají prý ani na ranní kokrhání kohouta Kurta.
„Kurník je dost zateplený, takže na kokrhání si nikdo nestěžoval, navíc slepičky pouštíme až v půl osmé ráno a to už jsou všichni v práci,“ říká ředitel mateřinky Oskar Arce.
Založením chovu prý ředitel reagoval na přání dětí, aby mateřská škola dětem pořídila nějaké zvíře. „Hedvábničky se daly rychle dětmi ochočit. Jak jsou chundelaté a moc nevidí, před dětmi také moc neutíkají. Slípka nelétá, nehrabe jako ostatní plemena slepic, má klidnou povahu. Jsou to zkrátka moc fajn dětské společnice,“ přibližuje ředitel.
Účelem založení chovu ale nebyla jen radost z přítomnosti milých tvorů, ale i naučit děti starat se o ně. Každý týden má slepičky v péči jedna třída. „Děti musí sebrat vejce, zkontrolovat kurník, podívat se, jestli slepicím něco není, jestli například nemají něco s křídly, děti také donesou vodu, dodají i krmení a čistí kurník,“ vypráví ředitel.
Jak přiblížila Vlčková, pro děti to není práce, ale spíš zábava a zpestření pobytu ve školce. Každá z pěti tříd si adoptovala jednoho opeřence. Jedna z holčiček se redaktorce iDNES.cz přímo ve slepičím výběhu svěřila s tím, že jejich slepička dostala jméno Meruňka, protože je zrzavá.
Podle holčiček z meruňkovské třídy je jejich slepička nejroztomilejší. „Ta tmavá je spíš strašidelná,“ svěřila se další z holčiček, která redaktorce nasypala do dlaně červíky, aby si mohla krmení také vyzkoušet.
Pro slepičky vytvářejí i adventní kalendář
Na otázku, čím děti slepičky krmí, houfně odpovídaly, že mají rády červíky, dýni, zrní, salát, brambory. „Já je mám doma,“ volá další z holčiček a dodává, že u babičky však mají jiný druh slepiček, které nejsou tak chundelaté.
Vlčková přibližuje, že slepičky slouží jako inspirace pro rukodělnou činnost dětí. „Zrovna jim vyrábíme adventní kalendář. Po otevření víka vyndáme každý den přání a dárek. Já třeba slepičkám přinesu popel, aby se mohli popelit, což je dobré pro jejich zdraví,“ svěřuje se dětem učitelka.
Připomíná, že i děti připraví nějaký dárek. „Ve výrobě je třeba zelný list, v kterém budou mít zabalené zrní, chystáme jim i houpačku z prkénka a provázků,“ říká Vlčková. Chov je podle ní obohacující nejen pro děti, ale i pro učitelky. „Já jsem například hodně zvědavá, jak bude fungovat líheň, kterou ještě chystáme pořídit,“ svěřuje se Vlčková.
Připomněla, že dříve byly slepice součástí více zahrad, dnes už je lidé chovají v menší míře, takže i proto bylo podle ní dobré slepičí chov zavést. Podle Vlčkové jsou slepičky atrakcí i pro okolní obyvatele, kteří je přes plot pozorují, ukazují je dětem. „Když se třeba senioři dívají z okna, mají tu zábavu v podobě slepiček,“ svěřila se Vlčková.
Děti zjišťují, že vajíčka se v obchodě nevyrábějí
Ředitel dodává, že z chovu chtěla mít škola i užitek. „Krávu jsme tu mít nemohli, tak jsme sáhli po slepičkách,“ říká se smíchem Oskar Arce. Mateřinka se podle něj také zaměřuje na udržitelnost, takže produkce vlastních vajec pro školní jídelnu je jedním z kroků. Navíc stolování a zdravá strava je pro děti podle Arceho důležitým tématem. „Protože spousta dětí si myslí, že vajíčka se vyrábí v krámu a tady vidí, že to tak není,“ přibližuje Arce, který je jediným mužským ředitelem mateřinky v Plzeňském kraji.
Školka získala na svůj záměr dotaci z Odboru životního prostředí Magistrátu města Plzně ve výši 54 tisíc korun. Z toho zhruba 45 tisíc již vyčerpala, ze zbylých peněz pořídí automatickou líheň. „Děti tak uvidí, jak se kuřátka líhnou a rostou,“ dodává ředitel. Na projektu se podíleli také rodiče a prarodiče dětí ze 70. MŠ, kteří stavěli kurník a výběh pro slepičky.
„Je moc hezké vidět, jak se na ně každé ráno chodí s hrdostí dívat, a jak si děti vypráví, že tenhle plot pomáhal stavět tatínek nebo dědeček,“ říká Oskar Arce.
„Je to skvělý nápad, děti ze skvrňanského sídliště se tak tím nejkrásnějším způsobem naučí péči o zvířata a dozví se také, jak to v přírodě funguje,“ chválí iniciativu 70. MŠ Pavel Šrámek, 1. místostarosta třetího městského obvodu. Do projektu jsou v rámci spolupráce pozváni také studenti ze Západočeské univerzity v Plzni, kde studují budoucí učitelé mateřinek.