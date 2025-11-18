Strýc zavedl ve svátek chlapce před školu. Neuvědomil si, že je zavřená

Do nesnází se dostal malý školák z Plzně, kterého strýc odvedl v pondělí do školy. Zapomněl ale, že je svátek, a chlapec zůstal na ulici sám. Když si hocha všimli strážníci, snažili se jej dovést domů. Chlapec si ale v půlce cesty nemohl vzpomenout, kde bydlí.

V pondělí byl státní svátek a tak byly základní školy zavřené. Strýc, který vedl chlapce do školy v Plzni na Borech, si ale myslel, že je běžný všední den. | foto: Městská policie Plzeň

„Sedmnáctý listopad bývá ve městě poklidný. Ulice jsou prázdnější, školy zavřené a lidé mají chvilku na odpočinek,“ tak začínají městští strážníci z Plzně vyprávět pondělní příběh. I proto si hlídka všimla drobné postavy, která stála poblíž základní školy na Borech.

U školy stál malý chlapec s aktovkou na zádech a plakal. Strážníci mu hned nabídli, aby se ohřál v jejich autě, a ujistili ho, že se nemusí ničeho bát.

„Chlapec mezi vzlyky dokázal říct jen své jméno a třídu. Pak se postupně rozmluvil. Ráno ho prý ke škole odvedl strýc, se kterým žije, protože si myslel, že je běžný školní den. Netušil, že je státní svátek,“ pokračují strážníci.

A tak školák zůstal ráno na ulici úplně sám a nevěděl, co má dělat.

Strážníci se o něm pokusili získat informace u vedení školy a zároveň mu nabídli, že společně projedou trasu, kudy jezdí domů, a snad si tak vzpomene, kde bydlí.

„Zpočátku je vedl jistě, ale přibližně v polovině cesty se zastavil a s tichým hlasem přiznal, že dál už neví,“ popsali dále strážníci.

V tu chvíli zazvonil hlídce telefon s očekávaným kontaktem na chlapcova otce. Ten jim potvrdil, že si synka může převzít strýc, který byl v provozovně v centru města. Hlídka školáka odvezla na domluvené místo a hned při prvním očním kontaktu bylo jasné, že příběh bude mít šťastný konec.

„Jakmile svého blízkého uviděl, okamžitě se mu vrhl do náruče,“ uzavírají plzeňští strážníci.

