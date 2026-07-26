Škoda Group si vybrala českou strategickou brandingovou agenturu Dynamo design, která ji provede vytvořením nové korporátní identity. Nový brand, obchodní firma a vizuální identita by měly být představeny na veletrhu InnoTrans v září 2028, kompletní přechod na nový brand pak bude dokončen nejpozději do června 2029.
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„V roce 2029 si připomeneme 170 let historie Škoda Group, na kterou jsme hrdí. Je to symbolický okamžik nejen k ohlédnutí za tím, co během téměř dvou století dokázaly vybudovat generace našich zaměstnanců, ale také k tomu, abychom vytvořili nový brand připravený na dalších sto let,“ říká generální ředitel Škoda Group Petr Novotný.
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Změna brandu je podle jeho vyjádření především závazku vůči lidem, kteří stáli a stojí za úspěchem Škoda Group. „Chceme navázat na jejich práci a vytvořit identitu, na kterou budou stejně hrdí jako na jméno, které naši společnost provázelo po celé generace. Stejně důležité je zachovat důvěru našich zákazníků, obchodních partnerů i milionů cestujících, kteří každý den využívají naše vozidla a technologie. Změní se naše jméno, ale nezmění se to nejdůležitější – naši lidé, technické know-how, kvalita ani ambice posouvat moderní veřejnou dopravu dál. Proto jsme hledali partnera, který dokáže citlivě propojit naši mimořádnou historii s budoucností společnosti,“ říká Novotný.
Změnu firma vnímá jako jeden z nejvýznamnějších okamžiků ve své novodobé historii s přesahem do strojírenského bohatství Česka. Nová identita má zajistit důstojné pokračováním tradice – odbornosti zaměstnanců, technického know-how, kvality výrobků i důvěry zákazníků.
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„Možnost podílet se na takto výjimečném projektu vnímáme jako velkou profesní odpovědnost. Jen málokdy dostane tým Dynama příležitost vytvořit novou kapitolu příběhu skupiny, která je synonymem úspěchu českého průmyslu. Naší ambicí je pomoci vytvořit značku, na kterou budou moci být zaměstnanci stejně hrdí jako na tu současnou a která dokáže navázat na vybudovanou důvěru jak v Česku, tak na trzích po celém světě. Součástí projektu bude také úzká spolupráce se specializovanou namingovou agenturou Name & Fame, která povede proces hledání nového názvu,“ uvedl Michal Richtr, jednatel společnosti Dynamo design.
Škoda Group má za sebou dobrý rok 2025. Skupina uzavřela nové zakázky za 43 miliard korun, což představuje historicky nejvyšší roční přírůstek objednávek. EBITDA se oproti roku 2024 více než zdvojnásobila na 3,5 miliardy korun.