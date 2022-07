U dlouhé skluzavky v kopci u Dobřan vydrží děti čekat i ve frontě

Občas u koryta ve svahu stojí děti ve frontě, než na ně přijde řada na sklouznutí. Návštěvníci lesoparku si ji oblíbili během pár dnů, co je v provozu. Projekt vznikl i díky dotačním penězům. „Místní akční skupina Radbuza zaplatila skluzavku, která přišla na 500 tisíc korun a město financovalo terénní úpravy. Celkem se jedná o investici za milion korun,“ konstatoval starosta Dobřan Martin Sobotka.

Ještě před kononavirovou krizí město naplánovalo vybudování uzavřeného tobogánu. „Tehdy ale nebyla ocel, takže by atrakce vyšla hodně draho. Proto je v parku skluzavka s otevřeným korytem a funguje skvěle. Tobogán by se totiž mohl zanášet nečistotami. Jsme rádi, že jsme zvolili právě tuto variantu,“ popsal Sobotka.

Město kolem lesoparku připravuje takzvaný cyklistický bypass – komunikaci určenou pro cyklisty, která lesopark obkrouží. „Cyklisté totiž do lesoparku jezdit nemohou, protože tamní cesty by kola zničila. Ale porušují to z toho důvodu, že k parku přijedou a najednou nemají kudy jet dál. Proto jim tam vybudujeme obchvat. Budou si tam ale taky moci nechat u stojanů kola a vydat se do lesoparku,“ popsal starosta. Bypass je ve fázi projektové dokumentace a přípravy pozemků. V lesoparku se také opravovala cesta ke kapli. Toto dílo ale nebylo zcela zdařilé a město bude práci stavitelů reklamovat.

V lesoparku Martinská stěna, který funguje sedm let, hodlá radnice také instalovat kamery na místo, kde se dá grilovat. „Lidé to začali přehánět. Nedávno si tam navozili pípu, chlazení a další věci a pořádali tam skoro komerční akci. Navíc tam zanechali velký nepořádek,“ popsal starosta.

Lesopark nabízí i další atrakce. Je tu například habrové bludiště, naučný prosklený včelí úl, dřevěné sochy nebo kamenné srdce.