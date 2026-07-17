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Při sklizni ovoce se na Klatovsku převrátil traktor, jednaosmdesátiletý sběrač zemřel

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  17:56aktualizováno  18:16

Při sklizni ovoce ve Vlastějově zemřel člověk. Převrátil se na něj traktor. (17. července 2026) | foto: ZZS PLK

Při sklizni ovoce v obci na Klatovsku se v pátek dopoledne převrátil traktor, který v nakladači zvedal dva sběrače do koruny stromu. Jeden z nich zemřel, druhý utrpěl zranění, uvedla policejní mluvčí Michaela Raindlová.

Neštěstí se stalo u Vlastějova poblíž Hartmanic. Podle dosud zjištěných skutečností tam řidič traktoru, narozený v roce 1988, zvedl v předním nakladači traktoru dva muže, aby mohli trhat ovoce ze stromu.

Traktor se ale převrátil a jednaosmdesátiletý muž, který byl na nakladači, zemřel, jednašedesátiletý muž utrpěl zranění. Na případ upozornil server Novinky.cz.

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„Klatovští kriminalisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu usmrcení z nedbalosti,“ řekla Raindlová.

Nehodou se dál zabývají klatovští policisté, kteří nařídili pitvu zemřelého muže.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

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