Při sklizni ovoce se na Klatovsku převrátil traktor, jednaosmdesátiletý sběrač zemřel

Neštěstí se stalo u Vlastějova poblíž Hartmanic. Podle dosud zjištěných skutečností tam řidič traktoru, narozený v roce 1988, zvedl v předním nakladači traktoru dva muže, aby mohli trhat ovoce ze stromu.
Traktor se ale převrátil a jednaosmdesátiletý muž, který byl na nakladači, zemřel, jednašedesátiletý muž utrpěl zranění. Na případ upozornil server Novinky.cz.
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„Klatovští kriminalisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu usmrcení z nedbalosti,“ řekla Raindlová.
Nehodou se dál zabývají klatovští policisté, kteří nařídili pitvu zemřelého muže.
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