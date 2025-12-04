V Plzni otevřeli nové obchodní centrum. Mladík kvůli jedné prodejně čekal 18 hodin

Petr Ježek
  16:55
Dvacet let úředníci i soudci řešili problém s nezkolaudovanou výškovou budovou u křižovatky Rokycanské a Jateční ulice v Plzni, kterou nakonec obsadili a vybydleli bezdomovci. Loni v květnu začala demolice, dnes tam zahájilo provoz obchodní centrum. V dalších etapách tu přibudou obytné domy.

Zbourání hrůzu nahánějící budovy přezdívané Skleněné peklo trvalo pouhých 10 dnů. Demolice se tím ale nezastavily, do konce loňského roku zůstala stát na okraji plochy o rozloze stovek metrů čtverečních už jen čerpací stanice.

Letos v lednu začala stavba první ze čtyř přízemních budov. Ve čtvrtek ráno všech 13 obchodů v nákupním centru Úslava přivítalo první zákazníky.

Otevření pobočky fastfoodu Popeyes. (4. prosince 2025)
Všech 13 obchodů v novém nákupním centru Úslava, které vyrostlo na místě bývalého Skleněného pekla, přivítalo ve čtvrtek první zákazníky. (4. prosince 2025)
Prostranství u křižovatky Rokycanské a Jateční ulice v Plzni, kde vyrostl zbrusu nový obchodní komplex. (4. prosince 2025)
Prostranství u křižovatky Rokycanské a Jateční ulice v Plzni z výšky. Ještě loni v květnu tam stál ostudný objekt přezdívaný Skleněné peklo.
„Zpočátku tomu moc lidí nevěřilo, že obchody budou otevírat už před Vánoci 2025. Zájem obchodníků o provozovny byl velký,“ řekl Ivan Hlaváček z developerské společnosti Intercora. Ta v areálu bývalého Skleněného pekla dosud proinvestovala stovky milionů korun.

Největší fronta ze všech dnes otevíraných obchodů byla u pobočky fastfoodu Popeyes. V České republice je to jeho třináctá pobočka. I v Plzni měli pro první tři zákazníky připravené poukázky na kuřecí sendviče zdarma na celý rok.

„Přišel jsem ve středu v pět hodin odpoledne. Čas jsem si krátil sledováním videí,“ prozradil mladý muž, který při čekání před obchodem strávil bez pár minut dohromady 18 hodin.

První obchody otevíraly v osm hodin ráno, parkoviště pro 220 aut bylo po celý den zcela zaplněné.

Stavební technika se v areálu bývalého Skleněného pekla bude vyskytovat ještě v dalších letech. Podle projektu přímo u křižovatky vznikne polyfunkční dům, nad řekou pak tři několikapatrové bytové domy. Dohromady tu má být v roce 2031 přibližně 300 nových bytů.

Křest pivem

Bývalý primátor Martin Baxa dnes popsal, jak při svém druhém mandátu přestával věřit, že se někdy podaří vyřešit problém se Skleněným peklem, tehdy budovou v soukromých rukou.

„Skleněné peklo bylo ostudou a stávalo se nechtěným symbolem města. Pavel Šindelář (primátor v roce 2022 - pozn. red) společně s kolegyněmi a kolegy z magistrátu a městských organizací dokázali najít právně a technicky velmi komplikované a nakonec úspěšné řešení,“ uzavřel Baxa.

Podle Ivana Hlaváčka mají nově postavené budovy zelené střechy, ta nejblíže Rokycanské ulici bude mít i zelenou fasádu. „Veškerá dešťová voda se v areálu vsakuje, do kanalizace nebo řeky nejde ani kapka,“ podotkl Hlaváček.

Emeritní sládci Plzeňského Prazdroje Václav Berka a Jan Hlaváček pokřtili areál naražením malého dřevěného soudku s pivem. „Původně jsme chtěli uvařit pivo s vodou z Úslavy. Ale když jsme si uvařili vzoreček, nebylo to chuťově ono. Snad nám vodník odpustí, že budeme křtít pivem z vody z Roudné,“ řekl před naražením sudu Berka.

24. května 2024
