V Železné Rudě bude jezdit zdarma skibus, město zvýší ubytovací poplatek

Velký autobus se každý den devětkrát denně vydá ze Špičáckého sedla po všech skiareálech až do Železné Rudy. Tři spoje pojedou až na Gerlovu Huť, kam míří běžkaři a dvakrát denně, ráno a odpoledne, pojedou na Hojsovu Stráž, řekl starosta Filip Smola (ČSSD).

„Skibus ulehčí městu. Všechny návštěvníky bych chtěl požádat, aby ho využívali a neparkovali v centru, kde nemůžeme vytvářet další parkovací místa,“ dodal.

Železná Ruda letos zřídila bezplatné parkování před tržnicí Kryštof na vjezdu od Plzně, kam se vejde asi 150 aut. Další parkování zdarma má město už řadu let na Kaskádách pro 500 aut. Bezplatné parkoviště s 230 místy je také u Ski&Bike Špičák.

Měsíční provoz skibusu má vycházet zhruba na 200 tisíc korun. Město, které nyní oslovilo sedm dopravců, ho bude financovat z ubytovacích poplatků a přispějí také provozovatelé skiareálů podle kapacity vleků. Nejvíce dá Ski&Bike Špičák, dále se už na úhradě dohodly sjezdovky Nad Nádražím, Belveder, Weissova louka, Alpa louka a Pancíř. Další peníze získá město z pronájmu reklamy na autobusu.

„Z většiny bude financovaný tím, že od Nového roku zvedneme ubytovací poplatek z 20 na 25 korun na osobu. Musí to ještě schválit zastupitelstvo 2. prosince,“ řekl Smola. Město loni vybralo na poplatcích 2,2 milionu korun, letos by to mělo být přibližně o 600 tisíc korun více. V Železné Rudě městě je 3091 lůžek v hotelích a penzionech.

Kvůli viru očekávají více návštěvníků

Skibus se sedmi zastávkami pojede od hotelu Karl přes parkoviště u Ski&Bike Špičák, železniční stanici až na Gerlovu Huť. Jízdní řád bude na webech města, infocentra a Bílé stopy, na facebooku a letácích. První bus vyjede kolem 08:00, poslední přijede kolem 17:00. Areály začínají provoz v 08:30 a v 09:00, končí v 16:00.

Loňská zimní sezona na Železnorudsku se nevydařila. Nenapadlo dost přírodního sněhu a nebylo ani chladné počasí na výrobu technického sněhu.

Letos kvůli šířící se epidemii koronaviru očekávají areály výrazně vyšší zájem o české hory. Více Čechů na svazích i vyšší poptávku po lyžařských školách očekává například největší areál Ski&Bike Špičák. „Lidé nebudou jezdit do Alp. Nábor nových zájemců a prodej kurzů zahájíme v listopadu,“ uvedl mluvčí areálu Karel Samec.