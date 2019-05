Sporný sjezd ze západního okruhu Plzně do Radčic bude, na změnu je pozdě

9:14 , aktualizováno 9:14

Sporný sjezd ze západního silničního okruhu Plzně na okraji městského obvodu Radčice se zřejmě postaví. Vedení Plzně se rozhodlo, že do soutěže na výběr zhotovitele stavby půjde původně plánovaný projekt, který se sjezdem počítal. Rozhodly obavy, že by se projekt včas neupravil a zdržení by ohrozilo získání evropské dotace.