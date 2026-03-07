Čidla spolu s drony budou chránit lesy, urychlí odhalování vznikajících požárů

Jaroslav Nedvěd
  10:01
Projekt, do kterého se zapojí se svou technikou plzeňská Správa informačních technologií (SIT), má pomoci při požární ochraně lesů podél hranice mezi Českem a Bavorskem, zejména v oblasti Národního parku Šumava.
Drony dokážou dopravit potřebné vybavení na místo zásahu ještě před příjezdem sanity.

Projekt je postavený na využití speciálních čidel a dronů. Senzory umístěné v terénu mají spolu s drony odhalovat vznikající požáry. V důsledku toho by se zkrátila doba do začátku zásahu hasičů, jejich zásah by byl efektivnější a případné škody menší.

„Lesní požáry dnes nejsou jen otázkou zásahu, ale především rychlosti a informací. Projekt ukazuje, jak mohou chytré technologie změnit pravidla hry – místo čekání na hlášení dostanou hasiči data v řádu minut,“ uvedl radní Plzně Daniel Kůs (Piráti). Při ochraně lesů mají být využity senzory, které jsou schopné zaregistrovat zplodiny vznikající při hoření. Na základě údajů z nich by byly aktivovány drony uložené v terénu v boxech a vybavené termokamerami a optickými kamerami. Drony by pak předávaly informace o situaci v místě hasičům.

Podle Josefa Navrátila ze SIT je projekt nyní na úplném začátku. „Teprve budeme řešit hardware, vývoj nebo legislativu. První zkoušky bychom rádi provedli na konci tohoto roku. Každopádně projekt může běžet tři roky, až do konce roku 2028,“ řekl.

Zpočátku bude nutné nastavit optimální režim senzorů. Ty mají být pak schopné dopočítat, kde je zdroj plynů z hoření.

„A v tu chvíli se zalarmuje naše středisko. Podle toho, jaká bychom měli data, bychom vyslali dron z boxu. Ten by doletěl na místo označené senzory a vyslal video nám i na operační středisko hasičů. Na nich potom bude, jak postupovat dál,“ sdělil Josef Navrátil.

Drony pro hlídání požárů se už využívají v Národním parku České Švýcarsko. Tam ovšem drony nejsou napojeny na systém chytrých senzorů, ale létají nad oblastí v pravidelných intervalech.

„Ten náš stroj by to dělal také, ale přidanou hodnotou by bylo propojení na senzoriku a na operační středisko, kde si podle údajů sami řeknou, kolik jednotek by na místo poslali, a hlavně by věděli, kde je ohnisko,“ vysvětlil Navrátil. Zatím nebyl schopen říct, kolik senzorů a dronů bude do nového projektu zapojeno. To všechno se má odvíjet od technologie, která bude teprve vybrána.

Zástupce SIT upozornil, že nový systém také umožní lepší podmínky například pro pátrání po pohřešovaných lidech, kdy dronaři nebudou muset jet na Šumavu z Plzně. „Bude možná rychlejší reakce – ještě v době, kdy policie bude zjišťovat všechny relevantní informace, by dron mohl létat a prohledávat nejbližší okolí,“ popsal.

Ředitel SIT Luděk Šantora potvrdil, že drony v boxech plánuje nasazovat i v rámci projektů zaměřených na zvýšení bezpečnosti v kraji a po skončení projektu v pohraniční oblasti také pro ochranu plzeňských městských lesů.

