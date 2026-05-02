Sisters vystoupily nad zem, odteď porostou tempem zhruba jedno patro za měsíc

Obě věže výškových budov Sisters v Plzni vystoupily nad zem, a stavba třetího nejvyššího obytného domu v Česku je tak poprvé viditelná i nad úrovní okolního terénu. Podle harmonogramu má nyní jedno patro vyrůst přibližně během tří týdnů.
Obě věže projektu Sisters v těchto dnech vystoupily nad zem a stavba je tak...

Obě věže projektu Sisters v těchto dnech vystoupily nad zem a stavba je tak poprvé viditelná i nad úrovní okolního terénu. (24. dubna 2026) | foto: MIRAS Group

Obě věže projektu Sisters v těchto dnech vystoupily nad zem a stavba je tak...
Obě věže projektu Sisters v těchto dnech vystoupily nad zem a stavba je tak...
Příprava na instalaci odlitku rodu Fictumů a na označení názvů obou věží.
Obě věže projektu Sisters v těchto dnech vystoupily nad zem a stavba je tak...
59 fotografií

Zatímco dosavadní fáze výstavby Sisters se odehrávala hluboko pod zemí, nyní už obě věže symbolicky vystoupily nad terén. S další etapou výstavby se zároveň proměňuje i samotné staveniště. V bezprostředním okolí budoucích věží už stavební firma Miras zahájila zasypávání stavební jámy a postupné vytahování Larsenových opěrných stěn.

„Po dlouhé fázi úvodní části výstavby přichází etapa, kdy už je růst výškových věží viditelný i pro veřejnost. Z mimořádně náročné realizace spodní části se současně přesouváme do pravidelného rytmu výstavby nad terénem,“ vysvětluje postup prací Michal Fictum, stavitel projektu.

S postupným růstem obou věží poleze rovněž samošplhací jeřáb, jehož výška v průběhu výstavby dosáhne výšky 120 metrů. I ten se stane jedním z pomyslných symbolů výstavby věží, neboť se svojí výškou zařadí mezi nejvyšší stavební jeřáby v Česku.

„Na stavbě nyní probíhá bednění stěn a pilířů, včetně pohledových konstrukcí, armování svislých prvků, betonáže směsmi s vysokou pevností nebo příprava speciálních matric pro otisky do pohledových i stropních konstrukcí s přesně navrženým kladečským plánem,“ přibližuje složitost a citlivost prací technický ředitel projektu Martin Němec.

Obě věže projektu Sisters v těchto dnech vystoupily nad zem a stavba je tak poprvé viditelná i nad úrovní okolního terénu. (24. dubna 2026)
Obě věže projektu Sisters v těchto dnech vystoupily nad zem a stavba je tak poprvé viditelná i nad úrovní okolního terénu. (24. dubna 2026)
Příprava na instalaci odlitku rodu Fictumů a na označení názvů obou věží.
Obě věže projektu Sisters v těchto dnech vystoupily nad zem a stavba je tak poprvé viditelná i nad úrovní okolního terénu. (24. dubna 2026)
59 fotografií

V těchto dnech přibude na stavbě také speciální betonovací rameno, které se používá při výstavbách mrakodrapů třeba v Dubaji a jenž bude spolu s růstem objektu postupně stoupat do nejvyšších pater budoucích věží. Nad všemi procesy kromě Martina Němce dohlíží zkušený tým statiků, projektantů a dalších odborníků, kteří průběžně kontrolují třeba kvalitu pohledových betonů.

Objímající se sestry Lili a Dory, jak jsou budoucí věže Sisters označovány, získaly v těchto dnech i další symbolický prvek identity. Ve spodní části prvního podlaží, kde bude v budoucnu recepce s lobby, vznikl odlitek erbu rodu Fictumů, který je umístěn na stěně vedle výtahu do věže Lili. Ve stejném prostoru byly do betonu promítnuty také názvy obou věží.

Na odlitek erbu o velikosti 1,2 × 1,2 metru měli řemeslníci pouze jeden pokus.

„Protože jde o monolitickou konstrukci, musí být celý detail připraven s naprostou přesností už před samotnou betonáží. Stavbaři nejprve osadí matrici s erbem do bednění, následně vše zalijí upravenou betonovou směsí, která přesně vyplní každý detail reliéfu, a po vytvrdnutí konstrukci odbední,“ popsal před realizací záměru stavitel Michal Fictum. Návrh otisku erbu vycházel z historické předlohy z 15. století.

Rod Fictumů se zapsal do českých dějin zejména v období pozdního středověku a raného novověku, konkrétně na českém severozápadě v okolí Kadaně, kde je spojen s architektonicky unikátním františkánským klášterem Čtrnácti sv. Pomocníků.

Rezidenční projekt Sisters se 174 byty a nebytovými prostory byl veřejnosti představen loni v říjnu. Do veřejného prodeje vstoupil na přelomu roku, kdy byla uvolněna zájemcům asi třetina bytů. S jejich prezentací nyní pomůžou také virtuální prohlídky deseti vzorových bytů.

V průběhu příštího roku mají obě věže dosáhnout výšky sousedního hotelu Škoda. Hrubá stavba by měla být hotová během roku 2027. Investice do obou projektů dosáhne 1,5 miliardy korun. Budovy Sisters se 175 byty, kancelářemi a obchody mají být kompletně hotové do tří let. Vyšší věž (94 metrů) bude mít 26 podlaží, nižší (83 metrů) 24. V nejvyšším patře bude veřejná vyhlídka.

