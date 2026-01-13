O byty v plzeňském mrakodrapu Sisters je velký zájem, cenu určuje patro i výhled

  15:19
Byty v budovaném plzeňském projektu Sisters, který se stane třetí nejvyšší obytnou stavbou v ČR, chtějí lidé z Plzně, západních Čech i z Prahy. Velký zájem je i o nebytové prostory. Dvě věže, vysoké 94 a 83 metrů, s celkem 175 byty budou stát do roku 2028.
Zájem o byty v budovaných dvou věžích Sisters mají lidé nejen z Plzně, ale také ze západních Čech a z Prahy. | foto: MIRAS Group

„Projekt oslovil cílovou skupinu velmi rychle, na trhu je poptávka po výškovém bydlení prémiového typu i mimo Prahu,“ řekl Zdeněk Molcar ze společnosti Broker Consulting, která zajišťuje prodej.

Developer, plzeňská stavební, developerská a investorská skupina MIRAS Group, uvolnil v první fázi 56 bytů, na něž je 20 rezervací, a dalších 19 je v pokročilé fázi. Velký zájem je i o nebytové prostory.

Parkování u Sisters. Kombinace podzemních garáží a parkovacího domu

V Sisters, které přijdou na 1,5 miliardy korun a budou mít v nejvyšším patře veřejnou vyhlídku, se teď buduje spodní stavba. Její součástí jsou podzemní garáže, které se dokončí v dubnu, v květnu bude hotová nadzemní část parkovacího domu. Celkem tam bude 242 parkovacích míst. Na jaře začnou stavbaři pracovat na nadzemní části obou věží.

Konkrétní cenové nabídky bytů jsou dohadovány individuálně. „U výškového bydlení se cena výrazně liší podle patra, orientace, výhledu i náročnosti výstavby,“ uvedl developer Michal Fictum, který si jeden byt ve vyšším patře nechal pro rodinu.

Ze tří podlaží nebytových prostorů už je rozprodáno jedno kancelářské, polovina třetího se prodá v příštích dnech a druhé patro je rezervováno. „Obchody v prvním podlaží jsou prodány nebo rezervovány. Další nabídka bude uvolňována postupně,“ řekl Fictum.

Platba na etapy

Projekt Sisters, který je podle Molcara v Plzni výjimečný a stane se její novou dominantou, byl představen loni v říjnu a hned podle Fictuma vyvolal silnou poptávku. Molcar uvedl, že byty se do nabídky uvolňují postupně a pečlivě se vybírá struktura klientů. „To je běžné u výjimečných projektů v cizině, ale v Česku zatím spíše výjimečné,“ uvedl.

Plzeňský mrakodrap vsadí na luxus i působivé detaily. Podívejte se, jak bude vypadat

Po úhradě pětiny kupní ceny při podpisu smlouvy je další platba po dokončení hrubé stavby, asi po dvou letech výstavby. Další rok následuje několik plateb a po kolaudaci konečný doplatek.

Část klientů plánuje v Sisters podle Molcara vlastní bydlení, jiní tam dlouhodobě ukládají a zhodnocují kapitál. „Projekt Sisters si pořizují lidé, kteří už zpravidla několik nemovitostí vlastní a hledají způsob, jak investiční portfolio diverzifikovat a doplnit o výjimečné bydlení. Kupují je například pro děti nebo i jako nemovitost na víkend,“ uvedl.

Čeká Plzeň boom mrakodrapů? Po Sisters se plánují další podobné projekty

Podle Molcara jsou klienti výrazně opatrnější a více přemýšlejí o konceptu, architektuře, technickém řešení i fungování domu, dále o lokalitě a dlouhodobé hodnotě.

Fictum loni v březnu oznámil, že za 200 milionů korun rekonstruuje sousední zchátralý hotel Škoda na čtyřhvězdičkový hotel.

