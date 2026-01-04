Podzemní garáže budou zaujímat celý půdorys Polyfunkčních domů Chelčického, jejichž součástí jsou výškové věže Sisters. Bude se jednat o dvě podzemní úrovně 2PP a 1PP.
Možnosti parkování ještě doplní nadzemní parkovací podlaží objektu D, který bude sloužit jen k tomuto účelu. Ve spodní části bude propojený se všemi ostatními objekty. Sisters nabídnou dohromady 242 parkovacích míst.
|
Stavbaři v Plzni dokončili základovou desku věží Sisters, má speciální složení
„Parkování u Sisters je řešeno kombinací spodní stavby a samostatného parkovacího objektu. Parkování je součástí celého komplexu a zároveň navazuje na objekt D, který je v rámci Polyfunkčních domů Chelčického třetí budovou celého komplexu,“ říká developer Sisters Michal Fictum.
„Zásadním rozdílem oproti jiným lokalitám v Plzni je skutečnost, že projekt neleží v bezprostřední blízkosti řeky. V území se tedy neřeší tlaková voda, která je hlavním limitem hlubších podzemních staveb. Lokalita má sice vyšší hladinu spodní vody, nikoliv však vodu pod tlakem,“ vysvětluje dále developer.
Parkování v Sisters
Nadzemní parkování: 1,5 patra, objekt D – parkovací dům propojený ve spodní části se všemi ostatními objekty, dokončení: květen
Podzemní parkování: 2PP + 1PP (v rámci půdorysu celého projektu), dokončení: únor/březen
Celkem: 3,5 parkovacího podlaží, 242 parkovacích míst
Rozdíl je totiž klíčový. Zatímco tlaková voda realizaci vícepodlažních podzemních konstrukcí prakticky znemožňuje, vyšší hladinu spodní vody lze technicky zvládnout.
Projekt využívá vodotěsnou železobetonovou konstrukci takzvané bílé vany, která se nyní buduje, a umožňuje bezpečnou ochranu konstrukce proti vniknutí spodní vody do budoucího objektu v nejnižších patrech garáží.
Developer počítá s tím, že podzemní garáže budou hotové na přelomu února a března. Dokončení nadzemní části parkovacího domu je v plánu na květen.
„U projektů tohoto typu je dvoupodlažní podzemní parkování standardem, nikoli výjimkou. Pokud má stavba fungovat dopravně soběstačně a nezatěžovat veřejný prostor, jedno podzemní patro dnes jednoduše nestačí,“ uvádí Fictum s tím, že parkování v Sisters podpoří plánovaná proměna dopravní infrastruktury v oblasti Sukovy a Borské ulice.
|
Návrat k zašlé slávě. Podnikatel chce opravit a znovu otevřít známý hotel
Dvě věže Sisters budou třetím nejvyšším obytným domem v Česku. Vyšší věž (94 metrů) bude mít 26 podlaží, nižší (83 metrů) 24. V nejvyšším patře bude veřejná vyhlídka. Budovy Sisters se 175 byty, kancelářemi a obchody mají být kompletně hotové v roce 2028.
Součástí širšího záměru Polyfunkční domy Chelčického je také rekonstrukce sousedního hotelu Škoda. Investice do obou projektů dosáhne 1,5 miliardy korun.