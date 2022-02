Nemocnice zabíjí pacienty odmítáním ivermektinu, tvrdil. Za video muže soudí

Lékař muže na covidové oddělení borské nemocnice vpustil, protože šel navštívit svoji nemocnou matku, která byla ve velmi vážném stavu. Muž ovšem v nemocnici začal tajně natáčet videa. Tříhodinový záznam pak zveřejnil na sociální síti.

Na záběrech se snažil přesvědčit personál nemocnice, aby jeho matce začali podávat léky ivermektin a isoprinosin. Nemocnici obvinil z toho, že nepřímo zabíjí nemocné, když jim léky nepodává, a snažil se o tom přesvědčit i další pacienty.

„V nahrávce uváděl nepravdivé informace o tom, že ve FN Plzeň dochází k zabíjení pacientů, nejsou jim podávány léky na nemoc covid-19 a nechávají je tam umřít. Dále tvrdil, že vakcíny jsou pokusy na lidech, které vedou k tisícům úmrtí,“ uvedl státní zástupce.

Ten se domnívá, že vzhledem k situaci ohledně pandemie koronaviru mohly nepravdivé výroky obžalovaného vyvolat u části veřejnosti vážné znepokojení. Jeho záběry shlédlo téměř 50 tisíc lidí.

Potřeboval jsem vědět, co je s matkou

Protože obžalovaný čin spáchal v době, kdy byl vyhlášen nouzový stav, muži hrozí až osm let vězení.

Hlávka se vinen necítí. „Celá věc vznikla tak, že jsem nedostal žádné informace o mojí matce a potřeboval jsem vědět, co s ní je. I přes mojí nevoli byla testována na covid, když byla v sociálním zařízení. Pak ji převezli do nemocnice. Tam mi řekli, že informace řeknou jen mé sestře, velmi mě to znepokojilo,“ vysvětloval dnes u soudu důchodce.

Ten se odmítá očkovat proti covidu-19. Své přesvědčení zdůvodňuje tím, že důkazů, že očkování je k ničemu, je mnoho.

Tvrdí, že nikdy by v nemocnici nenatáčel, ale donutil ho k tomu přístup lékařů.

„Kteří mi nechtěli nic říct o zdravotním stavu matky a odmítli jí podat naprosto neškodný lék ivermektin. Říkal jsem si, že jediným způsobem, jak je k tomu mohu donutit, je všechno dokumentovat. V té chvíli jedinou moji snahou bylo pomoci mé matce. Nevyžadoval jsem nic, co by jí mohlo ublížit,“ vysvětloval Hlávka s tím, že videem, které dokazovalo, jak to v nemocnici chodí, chtěl pomoci i ostatním. Dodal, že v době, kdy mu umírala matka, byl emočně vypjatý.

„Pokud jsem své záběry komentoval, že může docházet k zabíjení pacientů, protože jim nepodávají účinné léky, tak to byla pravda. Nikoho jsem tím neznepokojil, naopak mi chodily děkovné maily od lidí, co to viděli,“ řekl Hlávka.

„Tak toto je covid oddělení v plzeňské fakultní nemocnici, pustili mě sem jen proto, že mi umírá matka. Patrně proto, že jí odmítají dát isoprinosin nebo ivermektin. S lékařema není řeč, nejsou to žádní lékaři. Proč tam jsou? Kdyby tam byla cvičená opice, tak toho udělá víc, než tito přeplácení lékaři,“ říkal muž ve videu.

Nikoho jsem neznepokojil, naopak

Na záznamu přiznává, že si uvědomuje, že je jeho matka hodně nemocná. „Nevím, jak se nakazila. Je ležák po mrtvici. Vím, že na tom není dobře. Je napůl ochrnutá, nemůže komunikovat, ale to trvá už tři roky. Byla naprosto v pořádku,“ popisoval Pavel Hlávka jednomu z lékařů. Žena zemřela o několik dní později.

Hlávka dorazil do nemocnice i s výše zmíněnými léky a snažil se personál donutit, aby je matce podali. Lékaři se mu to snažili vysvětlit, ale marně. „U vaší matky je akutní ledvinové selhání a já jí nemohu ivermektin podat,“ vysvětlovala na videu doktorka.

Obžalovaný se snažil telefonicky přemluvit také přednostu kliniky. Ten mu vysvětloval, že účinnost léku není prokázaná a nejsou prokazatelné výsledky ani doporučení odborných společností.

Nadávky si od obviněného vyslechl i další lékař a všemu byly přítomny další dvě pacientky, které na pokoji ležely. „Vidíte to, mohou zachránit i vás a neudělají to. Raději vás tu nechají umřít,“ tvrdil Hlávka.

Hlávka poukázal na to, že nejhorší poplašnou zprávu vypustil tehdejší ministra vnitra Jan Hamáček, když v televizi řekl: Noste roušky, nebo se nakazíte a zemřete.

„Nebylo to, můžete zemřít, ale zemřete. Když tohle řekne Hamáček, tak to mnoho lidí muselo znepokojit. A nic se nestalo. A když já chci ostatním pomoci, je to rázem poplašná zpráva,“ hájí se souzený.

Proti záběrům se ihned ohradil ředitel FN Plzeň Václav Šimánek. „Svým chováním zneužil důvěru všech přítomných, protože na oddělení pořídil nahrávky bez souhlasu zaměstnanců a o co hůře, i bez souhlasu vyobrazených pacientů. Nahrávky následně sestříhal a zveřejnil s cílem poškodit dobré jméno Fakultní nemocnice Plzeň,“ řekl Šimánek.