Konec čekání v kolonách, na silnici z Plzně do Domažlic končí dvě velké opravy

V dopravních špičkách se v posledních týdnech táhly kolony aut napříč Líněmi i Zbůchem, další velká zpoždění nabírali šoféři při čekání u opravovaného průtahu Stodem na Plzeňsku. Při cestě mezi Plzní a Domažlicemi tak nebylo výjimkou, že řidiči stáli v kolonách dohromady i přes půl hodiny.
Kolony a dlouhé čekání na zelenou. Semafory na turbokřižovatce stále upravují
Obě velké opravy začaly shodně 13. října a společně nyní končí. Na letošek naplánovanou opravu většiny průtahu Stodem stavební firma zvládla s několikadenním předstihem.
„Oběma úseky už řidiči budou projíždět bez významnějších omezení. Pokud to počasí dovolí, pravděpodobně v pondělí 17. listopadu by v úseku mezi Líněmi a Zbůchem mělo dojít k nástřiku vodorovného dopravního značení. Ve Stodu je situace složitější. Tam je hotové, co jsme letos chtěli na průtahu Stodem udělat. Pokud to počasí dovolí, možná se firma ještě letos pustí do poslední třetiny prací, která je plánovaná na příští rok. Jde o výměnu povrchu na okraji Stodu směrem k Holýšovu,“ vypočítal regionální mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Adam Koloušek.
U vjezdu do Stodu bude zpomalovací ostrůvek
Rozhodnutí, jestli práce na průtahu Stodem kolem čerpací stanice a blízkého hřbitova budou pokračovat ještě letos, by podle několika zdrojů mělo padnout v závěru listopadu. Odfrézování starého asfaltu a pokládka nového by pak skončilo v polovině prosince.
Podle stodského starosty Jiřího Vlka se počítá i s vybudováním zpomalovacího ostrůvku uprostřed silnice na vjezdu do města od Holýšova.
To, že bude průtah Stodem průjezdný bez významnějšího omezení, je podle starosty velkou úlevou. „Jak zaznělo v českém filmu, průtočnost na hlavním tahu nebyla nejlepší,“ zhodnotil s nadsázkou starosta poslední týdny.
V rámci opravy hlavního tahu ještě vzniká v odbočení přes vedlejší silnici směrem na Mantov místo pro přecházení. „Je to kvůli zvýšení bezpečnosti a vzniká tam i parkoviště. To bychom měli letos také dodělat,“ podotkl starosta Vlk.
Turbokruháč v Plzni je změtí semaforů a cedulí, kroutí lidé hlavou. Ale i vtipkují
Opravené propustky a kompletně nový povrch má 1,3 kilometru dlouhý úsek silnice od okraje Líní až na začátek Zbůchu. Ve středu tam pracovníci stavební firmy pokládali finální asfaltový koberec ve směru na Plzeň, veškerá doprava jezdila kyvadlově jen ve zbylém pruhu.
„I když práce na silnici probíhaly mimo náš katastr, v dopravních špičkách tu byly hrozné kolony napříč celými Líněmi,“ povzdechl si starosta Líní Michal Gotthart.
Starosta Zbůchu Dušan Duchek má zkušenost, že když se cokoli stane nebo opravuje na hlavní silnici ve Zbůchu nebo okolí, je to pro obec problém.
„Čekáme jako na smilování, až se konečně začne budovat nová silnice od dálničního sjezdu u Nýřan ke křižovatce u Střelic, která od nás, Líní, Chotěšova i Stodu odvede tranzitní dopravu. Zbůch současná silnice rozděluje. Navíc někteří řidiči se problémy na hlavní snaží objíždět po silnici od Nýřan kolem školy, přes náves a dál pokračují na Domažlice. Nechal jsem si udělat měření od ČVUT, 90 procent aut jedoucích od Nýřan je tranzit,“ dodal starosta Duchek.
Protože oprava silnice mezi Líněmi a Zbůchem skončí, také průjezd přes Zbůch by měl být nejpozději od pátečního rána bez komplikací.
Staví se kruhový objezd u Draženova
Na hlavním tahu od Plzně přes Domažlicko na hranici s Německem na Folmavě aktuálně pokračují stavební práce na rekonstrukci velkého kruhového objezdu u Draženova a navazujících silnic. Letošní práce by tu měly skončit v polovině prosince, stavbaři pak budou pokračovat na jaře.
Dobrou zprávou pro řidiče je, že na Rokycansku skončila velká oprava původní pražské výpadovky mezi Ejpovicemi a Rokycany. Silnice má nový povrch, přibyl pruh pro bezpečnější odbočení do Klabavy při jízdě od Ejpovic a také speciální místo pro policejní kontroly a vážení aut poblíž podjezdu pod dálnicí D5. Silnice už je plně průjezdná.
Pro řidiče to ale současně znamená, že skončilo bezplatné užívání dálnice D5 mezi Ejpovicemi a Rokycany, když po dálnici vedla oficiální objízdná trasa. Teď už motoristé i v tomto úseku dálnice potřebují mít elektronickou dálniční známku.