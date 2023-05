Na kruhovém objezdu v Plzni přibyl semafor, pomáhá autobusům

Poprvé technici zařízení zkušebně spustili na několik hodin v závěru minulého týdne, od pondělí jsou v testovacím provozu.

„Systém je postavený na tom, že se autobusy a tramvaje do něj musejí samy přihlašovat. Po prvním spuštění jsme zjistili, že nefungoval jeden z detektorů. Systém dál ladíme, například na ústředně zjišťujeme, jestli se do systému načítá skutečně každý autobus i tramvaj,“ vysvětlil vedoucí oddělení světelné signalizace Správy veřejného statku města Plzně Josef Brůha.

Zatímco tramvajím semafory ulehčují průjezd přes kruhový objezd už několik let, semafor umožňující rychlejší výjezd autobusů z Francouzské ulice je pro šoféry novinkou. V té se v dopravních špičkách tvoří dlouhé kolony a autobusy v nich zůstávají beznadějně uvězněné. Specialista světelné signalizace a kamerového systému Jan Grohmann popsal, jak má po kompletním odladění systém fungovat.

Základem je software nahraný do palubního počítače autobusu. Když autobus vyjede ze zastávky Poliklinika Slovany a míří ke kruhovému objezdu, autobus se automaticky přihlásí k počítači, který řídí semafory. „Světelná signalizace zastaví vozidla v kruhové křižovatce před Francouzskou ulicí. Jakmile se autobus dostane do prostoru kruhové křižovatky, odhlásí se a ostatním autům se rozsvítí zelená,“ vysvětlil Jan Grohmann.

Specialisté vše doladí do konce května

Protože semafor zastaví auta na kruhovém objezdu, do kruhové křižovatky se otevře cesta i všem autům, která jsou v koloně ještě před autobusem. Nový semafor zastaví auta nejen na kruhovém objezdu, ale i na vjezdu do něj z Částkovy ulice od Slovanské.

Do konce května chtějí specialisté vše doladit. Podle Grohmanna si po odladění všech detailů poradí řízení křižovatky i s tím, když se ve stejný okamžik přihlásí do systému autobus i tramvaj.

„Před autobusem by měla mít přednost tramvaj jedoucí ze Světovaru do centra Plzně. Pokud tramvaj pojede od centra Plzně na Světovar, přednost před ní by při průjezdu kruhovou křižovatkou měl mít autobus jedoucí na Doubravku,“ shrnul Jan Grohmann.