Řidiče v Plzni čeká příští rok přes šedesát uzavírek a omezení v dopravě

Seznam prací na plzeňských silnicích v příštím roce a jejich termíny dostávají právě v těchto týdnech definitivní podobu. „Nová aplikace Superdio aktuálně obsahuje pro rok 2020 v Plzni 60 akcí různých investorů,“ řekl Václav Lacyk, který je koordinátorem dopravních omezení v Plzni.

Nový program má napomoci předem upravovat termíny staveb tak, aby docházelo k co nejméně kolapsům dopravy. V končícím roce takový program v Plzni nebyl a na mnoha místech byla Plzeň téměř neprůjezdná.

Ze staveb, které nejvíce zasahují do průjezdnosti města, se přibližně do poloviny příštího roku protáhne rekonstrukce Studentské ulice od křižovatky s Gerskou.

Právě ve Studentské, která je hlavní výpadovkou na Karlovy Vary, je u křižovatky s Gerskou stále hluboká díra. Důvodem zpoždění je hlavně oprava kolektoru hluboko pod vozovkou, který byl v mnohem horším technickém stavu, než se původně počítalo.

Policie upozornila, že od 6. ledna do poloviny příštího roku budou pokračovat omezení v Křimické ulici, která je výpadovkou na Stříbro. Firma tam rekonstruuje vodovod a kanalizaci. Provoz autobusů a aut do 7,5 tuny budou řídit semafory nebo budou auta odkloněna do vedlejších ulic, složitější bude i parkování. Omezení se budou měnit podle postupu prací.

„Objízdná trasa pro vozidla nad 7,5 tuny je obousměrně po Domažlické až na velký kruhový objezd u Nové Hospody a pak po Regensburské na Chebskou ulici,“ řekla Veronika Hokrová z plzeňského policejního ředitelství.

Výstavba nové silnice, která odvede dopravu z břehu Velkého Boleveckého rybníka, v příštím roce výrazně zasáhne do oblasti kolem bývalé restaurace U Soušků se dvěma železničními mosty - jedním na hlavní trati z Plzně do Mostu a druhým na vlečce do areálu bývalého pivovaru Prior.

Kvůli budování nového velkého kruhového objezdu v místě současné křižovatky ulic Jateční a Na Roudné s napojením nové silnice od Bolevce budou muset stavbaři usadit i dva zcela nové železniční mosty. Kvůli tomu je už teď jasný termín výluky na trati do Mostu od 30. dubna do 11. září.

Velké dopravní stavby Studentská - uzavírka přibližně do poloviny roku

- uzavírka přibližně do poloviny roku křižovatka pod Bílou Horou - u železničních mostů bude zaslepena po dobu výstavby nových železničních mostů a kruhové křižovatky

- u železničních mostů bude zaslepena po dobu výstavby nových železničních mostů a kruhové křižovatky Tyršova (průtah Plzní od Nového divadla k mostu U Jána) - kompletní oprava komunikace za provozu, pro každý směr zachovaný jeden pruh, celá stavební sezona

„Průjezd autobusů i aut mezi Bolevcem a Doubravkou by měl být zachován, silnice od Roudné bude zaslepena,“ vysvětlil koordinátor Václav Lacyk. Preferovanou variantou pro co nejmenší dopad na dopravu je vybudování provizorního průjezdu skrz násep vlečky.

V příštím roce začne výstavba zbývající části západního okruhu od Křimic na Košutku. Její dopad na dopravu by zatím měl být minimální.

To se ale nedá říct o kompletní opravě průtahu Plzní mezi Novým divadlem a mostem U Jána. Na průtahu bude částečná uzavírka. „Doprava se bude převádět po komunikaci podle potřeby. Ředitelství silnic a dálnic požaduje pokládku finální vrstvy komunikace nejpozději na přelomu října a listopadu, kdy je ještě příznivé počasí,“ řekl Lacyk.

V historickém centru města dojde na opravu Sirkové ulice. „Bude spojena s rekonstrukcí vodovodu, sítí a tramvajové trati, v plánu je od května do září. Úplná uzavírka bude od poloviny května na 2,5 měsíce. Plánuje se, že tramvaje od Slovan budou končit U Zvonu, v druhé části by měly jezdit z Bolevce do Skvrňan,“ naznačil koordinátor dopravních omezení Václav Lacyk.

Plzeň je past na řidiče. Město blokují uzavírky (22. 5. 2019)

VIDEO: Plzeň je past na řidiče. Město blokují uzavírky Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Podívejte se, kudy povede východní okruh v Plzni (27. 2. 2017)