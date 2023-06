Opravují průtah Želenou Rudou, nákladní auta jezdí po dlouhé objížďce

Silničáři v Železné Rudě už odfrézovali asfalt v asi 300 metrů dlouhém úseku na průtahu městečkem, a to z kruhového objezdu u čerpací stanice až ke křižovatce s ulicí 1. máje nedaleko tamní radnice.

Řidiči osobních aut nebo vozů s maximální délkou 10 metrů mají štěstí, při přejíždění z jedné části městečka do druhé najedou po objížďkách vyznačených ulicemi městečka maximálně o stovky metrů víc. Někde je objížďka jednosměrná, místy se zachováním obousměrného provozu.

„Druhý den uzavírky jsem projížděl všechny tyhle objízdné trasy v Železné Rudě z různých směrů v různou dobu více než desetkrát. Zdržení bylo pokaždé maximálně do tří minut. V tom problém není. Horší je to s nákladní dopravou, pro tu je stanovena dlouhá objížďka,“ řekl železnorudský starosta Filip Smola.

Objížďka dlouhá téměř 70 kilometrů

Řidiči s auty delšími než 10 metrů se při objíždění rozkopané ulice v centru Železné Rudy pořádně projedou. Adam Koloušek z Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) uvedl, že dlouhá auta jedoucí do Železné Rudy například od Plzně už musejí v Klatovech odbočit na Janovice nad Úhlavou a pak přes Nýrsko a Hojsovu Stráž dojedou v Železné Rudě do oblasti jihozápadní oblasti městečka k čerpací stanici a dál na Alžbětín.

Pokud někdo potřebuje přejet s velkým autem z jedné části městečka do druhé, objížďka asi 300 metrů dlouhého uzavřeného úseku měří 69 kilometrů. „Objízdná trasa pro vozidla délky nad 10 metrů vede po komunikaci první třídy na Čachrov a pak po silnicích druhé třídy přes Strážov, Janovice nad Úhlavou a Nýrsko do Železné Rudy,“ upozornil na oficiálně stanovenou objízdnou trasu Adam Koloušek z ŘSD.

Stavbaři v Železné Rudě při kompletní rekonstrukci silnice zároveň upravují vodovod, kanalizaci, veřejné osvětlení, upraví chodníky a změní se i šířka silnice. „V příštím roce bude rekonstrukce průtahu pokračovat v úseku od městského úřadu k železničnímu přejezdu,“ upozornil Koloušek.

Krajští silničáři navíc plánovali na letošní léto opravu silnice ze Železné Rudy na Špičák, ale právě po ní vede nyní objížďka pro nákladní dopravu. „Opravu jsme kvůli akci ŘSD přeložili. Předpokládáme, že k opravě komunikace přistoupíme letos na podzim,“ uvedl Miroslav Anton ze Správy a údržby silnic Plzeňského kraje.

Pokračuje uzavírka přes Kolinec

Odjezdy na prázdniny budou řidičům komplikovat v Plzeňském kraji i další omezení a uzavírky. Při cestách z Plzeňska na Sušicko se šoféři stále budou muset vyhýbat oblíbené trase přes Kolinec na Klatovsku. Od konce zimy je kvůli opravě kompletně zavřený průjezd od Brodu přes centrum Kolince, navíc v červenci se uzavírka ještě prodlouží.

„Teď se vše řeší, další uzavírka bude směrem na Sušici. Práce na průtahu by měly skončit v listopadu,“ uvedl starosta Kolince Pavel Princ.

Na silnici první třídy z Plzně k hranici s Německem na Folmavě plánuje ŘSD na druhou polovinu prázdnin opravu železničního přejezdu mezi Zbůchem a Chotěšovem. To je přejezd zabezpečený světelnou signalizací v polích s minimálním železničním provozem, silnici tu kříží vlečka do areálu letiště Líně.

Pří plánování cest nesmějí řidiči zapomenout na opravu průtahu v Nezvěsticích na Plzeňsku na hlavním tahu z Plzně do Příbrami, v opravovaném úseku tam provoz řídí semafory kyvadlově.

Konec omezení na dálničním přivaděči

V průběhu července by stavbaři mohli plně zprovoznit dálniční přivaděč od Plzně k Ejpovicím u nájezdu na dálnici D5. Tam se od jara jezdí obousměrně jen po jedné polovině přivaděče, v druhé stavební firmy musely komplet vybagrovat podloží a postavit silnici od nuly úplně novou, aby po více než sedmi letech definitivně skončil problém s hrby, které se na silnici tvořily. Silničáři hrby nejprve zbrousili, ale asfalt se zvedal opakovaně. Expertizy pak prokázaly, že při stavbě v 90. letech se v základech komunikace ocitly bobtnavé zeminy.

„Když se nacucají vodou, v zimě zvětší svůj objem, ale do původního se už nevrátí,“ shrnuli po obdržení expertizy dálničáři. V loňském roce přestavěli silniční pás ve směru od dálnice D5 na Plzeň, v letošním roce tříkilometrový úsek od výjezdu z lesa u Plzně až po mimoúrovňovou křižovatku u Ejpovic v opačném směru.

Oprava silnice zdrží řidiče jedoucí z Plzně směrem na sever, na hlavním tahu Plzeň - Žatec silničáři opravují silnici Kaznějov - Rybnice.

Kvůli havarijnímu stavu je stále na mostě v Liblíně na Rokycansku přes řeku Berounku stále povolený pouze průjezd aut nepřesahující hmotnost pěti tun.

Oprava mostu Milénia v Plzni

V Plzni je v současné době asi největším dopravním problémem oprava mostu Milénia. V současné době stavební firmy pracují na mostě ve směru na Mikuláškou ulici a Petrohrad, v prvním srpnovém týdnu by se tenhle směr měl otevřít dopravě a práce začnou na druhé polovině mostu.

„Oprava mostu je naprosto nezbytná k tomu, abychom prodloužili jeho životnost. Slouží už 22 let, denně po něm projede 26 000 aut. Musíme provést kompletní výměnu povrchu a izolace mostovky, sanace spodní stavby mostních objektů a další. Vím, že to je pro řidiče nepříjemná zpráva, bohužel si ale nemůžeme dovolit termín odložit. Proto volíme období června až září, kdy je dopravní zatížení v Plzni díky prázdninám nejmenší,“ uvedl náměstek primátora pro dopravu Aleš Tolar.

Uzavřená je kvůli rekonstrukci i část Jasmínové ulice na Slovanech, což je důležitá spojnice mezi Nepomuckou ulicí a napojením na dálniční přivaděč k Černicím. V Černicích bude téměř až do konce prázdnin uzavřená Štefánikova ulice, v srpnu kvůli opravě vodovodu musejí počítat řidiči s komplikacemi na Klatovské třídě v křižovatce s Dobrovského ulicí a v ulicích Dobrovského a V Bezovce.

„Úsek opravy zasahuje všechny směry jízdy a podchází i pod tramvajovou tratí. Práce by měly trvat asi tři týdny. Protože ve stejné době bude probíhat oprava tramvajové trati na Klatovské v úseku Hruškova – náměstí Míru, nebudou tu tak jezdit tramvaje ani trolejbusy kvůli opravě kanalizace v Mánesově ulici,“ vypočítala mluvčí magistrátu Eva Barborková.

Na celé prázdniny je naplánovaná oprava obou mostů na mimoúrovňovém kruhovém objezdu Rondel na Karlovarské. Město slibuje, že se práce na stavbě nezastaví ani přes noc. Tramvaje budou pod opravovanými mosty projíždět pomaleji, omezení průjezdu pro auta pod mosty jen jedním pruhem pro každý směr má být až na výjimky jen v noci.

Kompletní oprava tramvajové trati v ulici Terezie Brzkové ve Skvrňanech by měla odstartovat na začátku července. Do Zadních Skvrňan tak zřejmě až do listopadu nebudou jezdit tramvaje, při rekonstrukci firmy opraví pod silnicí vodovod i kanalizaci, vozovka dostane nový asfalt a mezi Macháčkovou a Vejprnickou ulicí se počítá i s novými zpomalovacími prahy.