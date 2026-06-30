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S prázdninami přibylo oprav silnic. V Plzni poslali auta po objížďce i do zúžení

Petr Ježek
  12:31
Začátek letních prázdnin tradičně znamená nové uzavírky na silnicích a hledání objížděk. V pondělí začala uzavírka první části páteřní ulice v plzeňské městské části Doubravka, na hlavních silničních tazích v kraji začnou nová omezení hlavně ve středu 1. července.

V pondělí časně ráno dělníci nasunuli zábrany a značky zakazující vjezd v plzeňské Masarykově ulici mezi křižovatkami s Rokycanskou a Těšínskou ulicí. Dopoledne technici vyznačovali barevnými spreji na chodníky a v silnici trasy vodovodu, plynovodu i dalších rozvodů ukrytých pod povrchem.

Pomocí bagru rozebírali i betonový středový ostrůvek. Kompletní rekonstrukce asi 400 metrů dlouhého úseku je plánovaná do konce letošního listopadu. Součástí zlidštění téhle frekventované komunikace, která dostane nový povrch, jsou i nové osvětlení, vznikne cyklostezka a po letech sem technici zase namontují troleje pro další rozvoj trolejbusové dopravy.

„Objízdná trasa by neměla být významnou komplikací, je vedena obousměrně po trase Rokycanská – Jateční – Těšínská – Masarykova,“ řekl náměstek primátora Aleš Tolar. Problém je ale v tom, že Rokycanská je na oficiální objížďce obousměrně zúžená kvůli výstavbě lávky nad silnicí, která nahradí starý podchod.

Řidiče čeká komplikace na plzeňském tahu, starý podchod ustupuje nové lávce

V pondělí zahájilo Ředitelství silnic a dálnic v Plzni výměnu asfaltu na Domažlické od křižovatky s Tylovou ulicí až k mostům nad chebskou železniční tratí. Nyní začalo frézování ve směru od centra k dálnici D5, od 27. července do 27. srpna přijde na řadu opačný směr. Doprava je vždy obousměrně převedena na neopravovanou část.

24. března 2026

Šestého července začne oprava asfaltu plzeňské Lidické ulici v úseku mezi Vlastinou a Karlovarskou ulicí ve směru do centra. Průjezdný bude vždy jeden jízdní pruh. Od 7. července řidiči neprojedou od kruhové křižovatky Na Sudech (pod železničním mostem) na zadní Roudnou. Mluvčí magistrátu Eva Barborková upozornila, že po dobu prací bude na opravovanou komunikaci od kruhového objezdu k autobusové zastávce V Ráji umožněný vjezd jen stavební technice a autobusům.

Řidiči v plzeňské části Doubravka hledají kvůli vlastní objízdné trasy. Část Masarykovy ulice je nově uzavřená kvůli kompletní rekonstrukci a zlidštění. (29. června 2026)
Na objízdné trase je hustý provoz i mimo dopravní špičky. (29. června 2026)
V Plzni začala velká rekonstrukce Masarykovy ulice, cílem je její zlidštění. Zatím je uzavřený 200 metrů dlouhý úsek mezi Rokycanskou a Těšínskou ulicí. Dělníci v pondělí po ránu rozebírali betonový středový ostrůvek. (29. června 2026)
Do opravované části Masarykovy ulice smějí vjíždět jen auta stavební firmy, ostatní musejí na objížďku. (29. června 2026)
15 fotografií

Prvního července začíná velké omezení na dálnici D5 mezi Ostrovem u Stříbra a Heřmanovou Hutí ve směru od Německa do českého vnitrozemí, stavební firmy se pustí do rekonstrukce 10 kilometrů dlouhého úseku.

„Dálnice D5, zejména úsek mezi Plzní a hraničním přechodem v Rozvadově, patří k nejstarším dálničním úsekům v České republice. Stáří vozovky v kombinaci s vysokým zatížením, především kamionovou dopravou, se na jejím stavu poměrně výrazně projevuje a některé úseky se už nacházejí na hranici své životnosti. Tento vykazuje rozsáhlá poškození a už není možné ho vyspravovat pouze dočasnými lokálními zásahy,“ řekl Adam Koloušek z Ředitelství silnic a dálnic.

Do 7. července budou v úseku přípravné práce, ve směru od Plzně na Rozvadov v něm budou budovat nouzová odstavná místa. Od 8. července do 3. srpna budou uzavřené levé jízdní pruhy v obou polovinách dálnice. Z jednoho směru budou opravovat kanalizaci, z druhého kabelová vedení ve středovém pásu.

Začátkem srpna bude veškerá doprava obousměrně převedena na polovinu dálnice, po které se běžně jezdí směrem k hranici. V uzavřené části firmy vybourají starý beton a vybetonují novou vozovku. Při tom ještě vymění svodidla.

„Koncem letošního října by opraveným úsekem měla projet první auta,“ řekl Koloušek k rekonstrukci za více než půl miliardy korun.

Opravy dálnice D5 z Plzně až na hranice potrvají ještě minimálně tři roky

Zejména kamioňáci se musejí připravit na to, že od zítřka bude kompletně uzavřené dálniční parkoviště na vjezdu do České republiky z Německa na Rozvadově. Je to kvůli jeho přestavbě a rozšiřování. Na Domažlicku zítra začíná rekonstrukce průtahu Kdyní, který je součástí frekventované silnice Klatovy - Domažlice. Kyvadlový provoz po jedné polovině komunikace budou řídit semafory. Letos tu práce skončí v polovině listopadu, příští rok na jaře budou pokračovat.

13. srpna 2025

V průběhu prázdnin začne rekonstrukce vytížené Šťáhlavské ulice v Rokycanech. Termín zahájení prací ještě není stanovený, oprava více než kilometrového úseku je naplánovaná po etapách.

Z dříve zahájených oprav v Plzeňském kraji pokračují přes léto rekonstrukce dálničního přivaděče mezi Plzní a Kyšicemi, oprava obchvatu Třemošné, tedy hlavní tah z Plzně na Žatec a Most, v Lužanech na jižním Plzeňsku pokračuje výstavba kruhové křižovatky na hlavním tahu z Plzně do Klatov.

V Plané na Tachovsku opravují část obchvatu. V Karlovarském kraji pokračuje u Toužimi oprava čtyřkilometrového úseku výpadovky na Plzeň, v Karlových Varech je až do konce října omezení k vůli opravě Pražského mostu.

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