Obžalovaný ze zneužití dívek prý hluchotu hraje, se znalkyněmi flirtoval

Když v soudní síni někdo mluví, snaží se natáčet hlavu tak, aby slyšel. Chvíli kouká na mluvícího, pak na svého advokáta. Když státní zástupce četl před 10 měsíci obžalobu, ač už téměř křičel, muž si málem vykroutil hlavu.

„Mluvte nahlas a pomalu. Jen velice slabě slyším na jedno ucho. Doktoři říkali, že žádný přístroj mi zvuk víc nezesílí. Odezírat ještě neumím,“ uvedl loni v prosinci obžalovaný muž.

Soudci proto zadali znalcům posudek, aby zjistili, jak na tom muž opravdu je se svým sluchem. Znalec Pavel Laštovička dnes uvedl, že obžalovaný trpí lehkou až střední nedoslýchavostí.

„Rozumí hlasité řeči na dva až tři metry bez sluchové pomůcky,“ uvedl znalec. Na jednu z doplňujících otázek uvedl, že reakce obžalovaného jsou v mnohém teatrální.

„Při vyšetřování jsme zaznamenali, že jsme se bavili s kolegy mezi sebou, a posuzovaný nám skočil do řeči. Odpovídal na otázky, které nebyly pro něj. I proto považujeme jeho projev za teatrální a účelový,“ řekl znalec.

Také dnes obžalovaný muž v soudní síni opakoval, že neslyší.



„Jak mám hájit klienta, když se s ním nejsem schopen domluvit? Bez přítomnosti někoho dalšího z rodiny se nejsme schopni domluvit. Na začátku jsem mu říkal: Noste naslouchátko. Křičel jsem na něj z blízka. Když ho vyndal z ucha, já jsem z něj slyšel ozvěnu. Muselo být nastavené na silno,“ argumentoval advokát souzeného.



Prý neslyší, ale s manželkou se baví normálně

Jenže v soudním spisu po loňském jednání přibyl zápis od přísedícího, který při čekání na chodbě viděl, jak obžalovaný bez problémů komunikoval s manželkou, aniž by zvyšovali hlas. Stejnou zkušenost dnes potvrdil i státní zástupce.

Obžalovaný je ohrožen v případě prokázání viny ze znásilnění a zneužití dítěte k výrobě pornografie až 12 roky vězení. Státní zástupce jej viní z toho, že dvě školačky základní školy osahával a sám se při tom dráždil.

Za vinu mu obžaloba klade i to, že i když dívky plakaly a prosily ho, aby toho nechal, snažil se do nich proniknout. „Fotografoval to mobilním telefonem,“ uvedl státní zástupce.

Muž obvinění odmítá. Podle znalců má první ze zneužitých dívek z muže strach, cítí se pronásledovaná. Může ji to poznamenat v partnerských vztazích.

Ani druhé z dívek se nedaří ve vztazích. Je dosti úzkostná, znalci u ní nezjistili sklony ke lhaní. „V době činu byla pasivně poslušná, bála se mu nevyhovět,“ citoval soudce z posudku.

Znalci u obžalovaného nezjistili deviaci. I když znásilnění dívek popírá, vysvětlují je ukojením sexuální touhy na snadno dostupném objektu.



„Obžalovaný nezažívá pocity viny. Snaží se stavět do role oběti, v případě trestu vyhrožuje sebevraždou. Nevhodnost chování vůči nezletilým bagatelizuje. Při vyšetření v psychiatrické nemocnici se znalkyněmi spolupracoval, ale i nemístně flirtoval,“ citoval soudce z posudků.

Soud pokračuje výslechy svědků.