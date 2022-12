Ulice se natáčela v Kašperských Horách, speciální díl uvidíte na Štědrý den

Autoři slibují, že na diváky dýchne kouzelná atmosféra Vánoc, již umocní takřka pohádkový příběh i velké dobrodružství na hradě Kašperk.

„Několik let vysílání Ulice končilo zhruba týden před Štědrým dnem a my jsme nemohli ukázat, co se děje uvnitř našich uličních domácností, jak naše postavy tyto výjimečné svátky prožívají. Naštěstí se našlo řešení právě v podobě vánočního speciálu, který se vysílá o Štědrém dnu,“ říká kreativní producentka Ulice Silvia Klasová.

Ve středu dění bude tentokrát rodina Miloše Knoblocha v podání herce Jiřího Štrébla.

„Speciální bude díl v tom, že se podíváme do exteriéru krásných Kašperských Hor, dokonce i na slavný Hrad Kašperk. A speciální bude i tím, že se v něm objeví postavy rodičů Miloše Knoblocha, o kterých se v ději sice často mluvilo, ale zatím je nikdo nikdy neviděl. Na tuto rodinu a Aničku Liškovou, která se k nim odvážně vypraví trávit Vánoce, jsme vsadili právě kvůli kombinaci humoru a mezigeneračních vztahů. Věříme, že právě tato kombinace přinese i pro diváky ten správný vánoční mix, u kterého se zasmějí a odpočinou si. A možná se budou i chvilku bát, jak to celé v Kašperkách vlastně dopadne,“ podotýká producentka.

Výběr postav, které se ve sváteční Ulici objeví, vždycky záleží na tom, co zrovna ta rodina před Vánoci prožívá a jestli v jejich pokračování tvůrci dokážou najít jak emotivně silné, tak pozitivní a humorné momenty.

„Vánoční speciál nemá byt zatěžkaný, i když trochu toho napětí určitě snese. Minulý rok jsme slavili Vánoce v naší uliční hospodě s Lumírovou rodinou a Marečkovými, tento rok se vydáme zase o kousek dál,“ dodává Klasová.

Na Kašperku natáčely například také herečky Ljuba Krbová a Vanda Hybnerová.

„Vánoční speciál jde tak trochu mimo klasický uliční režim, a to jak z tvůrčí, tak i z výrobní stránky. Nemá to být klasický díl Ulice, který se odehraje od rána do večera, čas tu může plynout trochu jinak, stejně jako samotný příběh. Rádi bychom, aby byl vánoční speciál filmovější, abychom ho vytáhli ven z ateliérů a jeho diváky každý rok něčím i mile překvapili,“ míní.

Není to poprvé, co se nějaký televizní či filmový štáb na nejvýše položený český královský hrad vypravil. Vznikla tady například legendární pohádka Anděl páně.

Na natáčení vzpomíná její režisér Jiří Strach velice rád. Na Šumavu obvykle jezdí za klidem. V případě filmování to ale bylo trochu jinak. „Vždycky po natáčení bylo ještě třeba probrat nějaké věci, takže jsme s Jirkou Dvořákem a Ivanem Trojanem seděli v místním hotelu do pěti do rána. Pak jsme se tak dvě hodinky prospali a šli jsme zase točit. To jsme tam ale byli pracovně, takže s tím člověk musí počítat,“ konstatuje Strach.