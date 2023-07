Štáb Ulice měl při natáčení na Plzeňsku v záloze i traktory a jeřáby

„Prostředí, ve kterém se natáčelo, bylo nádherné. Ale najít ho, to byl docela oříšek. Hledat jsme ho začali přibližně půl roku před natáčením. Než jsme objevili lokalitu, která by splnila požadavky scenáristů, chvíli trvalo. Jenže vyhráno jsme ještě neměli. Když jsme tu byli asi dva měsíce před samotným natáčením na obhlídkách, zjistili jsme, že běžnými auty se člověk až na místo nedostane kvůli náročnému terénu. Proto bylo zapotřebí zajistit dostatek vozů s pohonem na čtyři kola. A nedej bože, kdyby tehdy začalo pršet… V záloze jsme měli domluveny i traktory a jeřáby, aby nám technika neuvízla v bahně někde v půli cesty,“ uvedla vedoucí produkce seriálu Barbora Chaloupecká.

Ulice vzniká většinou v ateliérech, výjezd ven je tak pro štáb i herce něčím vzácným. „Pro štáb je natáčení v exteriéru vždy výzvou i příjemným zpestřením. Občas si připadáme jako na výletě, občas se docela zapotíme, když musíme rychle vyřešit nějaký nečekaný technický problém. Ale pokaždé pak na takové natáčení všichni rádi vzpomínáme, přestože to jsou někdy docela nervy,“ říká se smíchem producentka Jana Maršíková.

„Natáčení v exteriéru je pro nás vždy osvěžením, protože nemusíme být zavření celý den v ateliéru. Na druhou stranu ale bývá mnohem více nevyzpytatelné a někdy musíme dělat kompromisy mezi tím, co je ve scénáři, a tím, co se dá v dané lokalitě reálně natočit. Režijně ale nabízejí takováto natáčení mnohem více možností. A pokud nám přeje počasí a nemusíme řešit žádnou krizovku, bereme to všichni spíš jako natáčení za odměnu,“ dodává režisér Stano Sládeček.

Na Plzeňsku bude dobrodružství zažívat rodina Lumíra Nykla, kterého hraje Václav Svoboda.

„Asi mi to nebudete věřit, ale takhle v přírodě jsem Ulici zatím netočil, a to jsem v ní už osmnáct let. Myslel jsem si, že po takové době mě už scenáristé nemůžou ničím překvapit. Můžou. Tentokrát i příjemně. S chlapama jsem totiž jezdil pod stany nebo pod širák už od mládí. Bylo to vždycky zábavné, protože z peněz, které jsme měli, jsme si pokaždé odložili to nejnutnější na cestu nazpět, a zbytek jsme propili. To byly krásné časy,“ vzpomíná Svoboda.

Sám chatu nemá, ale s rodinou jezdí na Ledečsko na chalupu ke kamarádovi, který mu ji občas půjčí. Díl diváci uvidí v televizi na podzim.