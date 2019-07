Konec vyvážení septiků na pole, lidé budou dokládat jejich likvidaci

Od 1. ledna 2021 budou muset lidé dva roky zpátky předkládat potvrzení, že jejich septik vyvezla specializovaná firma. Nyní z mnoha děravých septiků odpad vytéká do spodních vod.

„Kapacita čističek odpadních vod nebude stačit,“ přesvědčovali starostové obcí a měst v Plzeňském kraji ministra životního prostředí Richarda Brabce na setkání v Plzni.

„Kdyby bylo po mém, novela vodního zákona, na základě které má občan prokázat vývoz septiku, by platila už od 1. ledna 2019, ale nakonec mě ve Sněmovně přehlasovali a prošel posun termínu na 1. ledna 2021,“ uvedl ministr Brabec.

Podle něj budou za nesplnění povinnosti lidé platit poměrně vysoké sankce, postihy neminou ani vyvážející firmy.

„Protože orgán ochrany přírody nebo inspekce životního prostředí budou moci kontrolovat vyvážející firmu, jestli odpad opravdu dopravila na čistírnu odpadních vod,“ sdělil ministr.

Ministr chce zabránit tomu, aby fekálie končily na poli

Podle něj by se tím mělo zabránit rozšířené praxi, kdy se fekální vůz zbavil odpadní vody tak, že ji vylil na pole. „Zkrátka o prokopnutých septicích všichni věděli, ale nikdo o tom nemluvil. Ale musíme to řešit, protože někam nám to teče,“ posteskl si Brabec.

Podle části starostů nebude kam septiky vyvážet. Starosta Pačejova Jan Vavřička uvedl, že pouze horažďovická čistírna odpadních vod je schopná přijmout odpadní vody z okolí.

„Patří sem osmnáct obcí a přes šedesát vesnic. Když všichni budeme chtít vyvážet, čistička na to stoprocentně kapacitu nemá. A jestliže má za dva roky platit novela vodního zákona o prokazování likvidace odpadních vod, není možné to zabezpečit ani v tom případě, že byste finančně podpořili rozšíření kapacity, protože se to nestihne,“ konstatoval Vavřička.

Brabec reagoval tím, že si námitky starostů zapíše. „Zákon o vodovodech a kanalizacích spadá pod ministerstvo zemědělství, s kterým to budeme řešit,“ konstatoval Brabec, který prý má v nejbližší době také schůzku se zástupci Sdružení oboru vodovodů a kanalizací, které by podle něj mělo mít zpracovanou studii možných kapacit čistíren odpadních vod.

Ne vybudování kanalizace obce peníze nemají

Starosta Ostrova u Bezdružic Pavel Šojsl demonstroval neřešitelnou situaci v oblasti vývozu septiků na malé vesnici spadající pod Ostrov, v které žije asi 15 důchodců.

„A nejbližší čistička, která odpadní vody bere, je ve Stříbře vzdáleném 35 kilometrů. Odvoz cisternou tedy stojí sedm tisíc korun, a jak mám říci lidem ve věku kolem 70 let, aby se složili na takto nákladný odvoz?“ namítal starosta s tím, že tito lidé nemají možnost připojit se na kanalizaci. „Co mají dělat, když na domovní čističku nedosáhnou?“ ptal se Brabce.

Připomněl, že bližší čističky jsou sice v Konstantinových Lázních a dalších menších obcích v okolí, ale ty odpadní vody z jiných obcí neberou. A na vybudování kanalizace pro všech 215 obyvatel prý obec s rozpočtem tři miliony korun peníze nemá.

„Pane starosto, budeme to muset vymyslet a vymyslíme to. Tak jako jsme vymysleli spoustu jiných věcí,“ reagoval Brabec.

Plzeňský hejtman Josef Bernard, který se setkání také zúčastnil, uvedl, že kraj chce vytvořit centrální databázi kapacit čistíren odpadních vod. „Hodláme jednat i s ministrem zemědělství Miroslavem Tomanem, aby se problémy nějakým způsobem řešily,“ konstatoval.