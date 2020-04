Seniory si bere domů jen málo rodin, domovy se chystají na možnou nákazu

Onemocnění COVID-19 se v Plzeňském kraji zatím dostalo pouze do zařízení pro seniory v Domažlicích, potvrdilo se u jednoho z klientů. Nakazila se také zaměstnankyně soukromé Residence Trnová na severním Plzeňsku.

Největším zařízením péče o seniory v kraji je Harmonie v Mirošově na Rokycansku. V areálu se nachází domov pro seniory a domov se zvláštním režimem se čtyřiadvacetihodinovou péčí. Aktuálně tady žije přibližně 360 lidí, kapacita je 370 míst.

Náměstek hejtmana by nemocné izoloval na jednom místě

„Jsme téměř plně obsazení. Pokud by nastala mimořádná situace, nebude to vůbec jednoduché. Zřejmě bychom vyčlenili patro, do kterého by se nevstupovalo vnitřkem areálu, ale přímo zvenku. Šlo by o budovu s jednolůžkovými pokoji, které mají sprchu a toaletu,“ nastínila ředitelka Radmila Dortová.

Jako dobrý nápad se jí zdá hejtmanova výzva, aby si lidé, pokud je to možné, brali své příbuzné domů. „Alespoň částečně by se prostory uvolnily. Naše sociální pracovnice už některé rodiny oslovily. Teď čekáme na zpětnou vazbu,“ dodala.

Podle náměstka hejtmana pro sociální věci Zdeňka Honze je lepším řešením izolovat pouze eventuální nakažené na jednom místě. V úvahu připadá domov Clementas v Janovicích nad Úhlavou.

„Mluvil jsem už s polovinou ředitelů našich zařízení, kterých máme dvanáct. Žádné velké přesuny do rodin zatím neevidují. Klienti už jsou na místech zvyklí. Ne všechny domácnosti jsou dobře uzpůsobené. Pak jsou tady i praktické věci. Pokud si rodina blízkého vezme, je potřeba stále platit pobyt v zařízení, což není malá částka,“ vysvětlil.

Diecézní charita: Na vnitřní karanténu nemáme vždy prostory

Separovat nemocné s COVID-19 mimo služby upřednostňuje také ředitel diecézní charity v Plzni Jiří Lodr.

„Nejsme schopni všude zajistit požadovaných deset procent lůžek. Ačkoli se snažíme dělat maximum, na vnitřní karanténu nemáme vždy prostory. Pokud se koronavirus u klienta prokáže, měl by být hospitalizovaný. My nejsme zdravotnické zařízení s dostatkem lékařů a sester. I když u nás sestry pracují, je jich málo a jsou finančně podhodnocené. Na problém dlouhodobě upozorňujeme. Stát na nás nemůže přenést tuto zodpovědnost,“ zdůrazňuje.

V jednotlivých domovech se snaží seniory a své zaměstnance maximálně ochránit. „Pravidelně provádíme screeningy, měříme teplotu. Klademe ještě větší důraz na hygienu a dezinfekci. Zákazy návštěv a další opatření u nás platí už od začátku března,“ vyjmenoval Lodr.

Veškerá rizika eliminují rovněž v plzeňském Senior Centru na Slovanech, kde bydlí 130 lidí. „Ochranných pomůcek máme zatím dost. Nečekali jsme na vládní pokyny a předzásobili se. Teď jsme ještě dostali další potřeby od kraje, což je fajn. S předstihem jsme také zavedli striktní pravidla. Všem měříme dvakrát denně teplotu, průběžně pozorujeme jejich zdravotní stav. Máme sestavený krizový tým a připravené patro pro nemocné,“ řekl šéf centra Radek Vyhnálek.

Doplnil, že na hejtmanovu výzvu už někteří příbuzní zareagovali, ovšem dosud šlo pouze o několik lidí.