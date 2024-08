Rychlejší a účinnější. Radní Plzně chtějí službu Senior Expres vylepšit

Provoz služby Senior Expres má na starosti Správa veřejného statku města a dopravní podniky. Lidé z vedení města považují dosavadní praxi za neefektivní a tvrdí, že by služba měla fungovat lépe. Primátor Plzně Roman Zarzycký z ANO řekl, že na zajištění Senior Expresu dává město přes deset milionů korun za rok.

Radnice nyní připravuje výběrové řízení na provozovatele služby. A slibuje si, že výsledkem bude vyšší efektivita. Z hlediska uživatelů bylo slabinou Senior Expresu to, že zájemce nemá jistotu, zda se mu podaří převoz objednat na dobu, kdy to potřebuje, nebo že se bude moci stejným způsobem dostat zpět.

„Nechceme snižovat množství peněz, které na Senior Expres vynakládá město. Jde nám o to, aby byl systém výkonnější. Sedm aut zajišťuje v průměru sedm jízd denně a přepočet nákladů na ujetý kilometr vycházel příliš vysoký,“ prohlásil náměstek primátora pro dopravu Aleš Tolar ze STAN.

Ten se domnívá, že proto bude dobré dát ve výběrovém řízení šanci soukromým firmám, aby přišly se svými nabídkami. Tvrdí, že v podmínkách ze strany města bude, že provozovatel musí zajistit v rámci služby dynamický dispečink. „Musí být možné se objednávat ze dne na den,“ řekl.

Služba má být rychlejší a účinnější

Podle Tolara si nyní klienti službu objednávají třeba sedm dní předem a v důsledku toho se potom mnoho jízd neuskuteční. „Někteří senioři na objednávku zapomenou nebo onemocní,“ vysvětluje s tím, že v novém systému by mohly být určité sankce v případech, kdy klient objednanou jízdu nevyužije.

Radní pro sociální oblast Jiří Šrámek uvedl, že město má připravené podmínky pro výběrové řízení na provozovatele Senior Expresu. „Chceme, aby služba byla rychlejší a účinnější. Měli jsme představu, že by to měli dělat profesionálové, kteří by to uměli,“ konstatoval.

Podle radního má být v budoucnu dispečink služby v provozu i mimo pracovní dobu a také o víkendech. „Chceme, aby to fungovalo na podobné bázi jako taxislužby,“ prohlásil. Radní je přesvědčen, že pak službu využije víc lidí.

Nyní se mohou klienti Senior Expresu objednávat pouze ve všední dny v době od šesti do 11 hodin. Nejdříve je možné udělat objednávku sedm dnů před jízdou a nejpozději pak den předem. Jízdy na sobotu a neděli se objednávají devět dní předem. Dopravní podniky mají nyní smlouvu s městem do konce příštího roku. Lidé se objednávají na bezplatné telefonní lince 800 381 381, na kterou volá denně 80 až 90 lidí.

V roce 2020 měla služba 16 785 klientů, o rok později jich bylo už 21 030 a v roce 2022 to bylo 22 522. Loni počet klesl na 20 410. Měsíčně službu vyžívalo 1400 až 1900 lidí a počet stornovaných jízd se pohyboval od 200 do zhruba 300.