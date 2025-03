Interval zelené podle hustoty provozu. V Plzni přibude chytrých křižovatek

Když auta více pojedou a méně budou stát na červené u křižovatek, do ovzduší z nich půjde méně škodlivin. Správa informačních technologií města Plzně má zkušenosti s prvními devíti propojenými křižovatkami ve městě ve výpadovce na Třemošnou.

„Systém dynamického řízení nám běží na devíti křižovatkách na Plaské. V reálném čase dokáže zjistit nějakou větší frontu aut a pro ni prodloužit zelenou, aby auta projížděla plynuleji. Tohle propojení křižovatek je třeba udělat po celém městě. Teď máme ostrůvek devíti křižovatek. Když auta přijedou k desáté křižovatce, která není do systému propojená, tam řidiči většinou musejí stát,“ vysvětlil šéf Správy informačních technologií města Plzně Luděk Šantora.

Většina plzeňských semaforů má nastavené plány podle hodin a dnů v týdnu. V silnici před křižovatkami jsou zabudované smyčky, které reagují na průjezd auta, a předávají signál do počítače řídícího křižovatku. Jenže když ke křižovatce přijíždí tramvaj, autobus či trolejbus, ty mají přednost a systém většinou rozhodí. Navíc řídící jednotka křižovatky reaguje i na zmáčknutí tlačítka na semaforu pro chodce.

Nový inteligentní systém na Plaské je osazený i řadou dalších čidel nad silnicí v úsecích mezi křižovatkami, takže detekuje kolony. Ale v budoucnu půjde ještě dál, systém by s využitím GPS z každého autobusu, trolejbusu a tramvaje mohl porovnávat, jestli jedou podle jízdního řádu a podle toho upravovat signály v té které křižovatce.

„Zkušenosti ze zahraničí říkají, že když má vozidlo městské hromadné dopravy zpoždění, nechme ho zpožděné, a preferenci v křižovatkách dělejme těm, které jedou na čas. Pokud naopak nějaké jede v předstihu před jízdním řádem, křižovatka ho přibrzdí. I to může pomoci k plynulejšímu provozu pro zbytek účastníků,“ vysvětlil Šantora.

Řidiči dostanou info, že se k nim blíží sanitka

V současné době technici do všech vozidel v plzeňské městské hromadné dopravě domontovávají zařízení, které bude s inteligentními semafory takhle komunikovat. To navíc dokáže řidiče autobusů, trolejbusů a tramvají v předstihu upozornit, že se k nim blíží pod majáky jedoucí policisté, hasiči nebo sanitka.

„Mám velkou radost, že se opět ukazuje, že Plzeň je chytré město. Stejně jako při záchraně života rozhodují vteřiny, jsou čas i doba přepravy zásadním faktorem úspěšné a fungující městské hromadné dopravy,“ uvedl primátor Plzně Roman Zarzycký.

Podle Šantory vznikne něco jako metropolitní dispečink, do kterého směřují data nejen z provozu městské dopravy a řízení křižovatek. V nepříliš vzdálené budoucnosti může dojít k tomu, že se do těchto systémů bude připojovat i infotainment běžných aut. Pak by jejich řidiči mohli dopředu dostávat upozornění, aby udělali záchranářskou uličku, protože se k nim blíží vozidlo integrovaného záchranného systému jedoucí pod majáky.

Ke zpracování velkého množství dat a hledání optimálních tras pro záchranářská vozidla chtějí využít i umělou inteligenci. „Fandíme si, že dokážeme řidičům IZS lidově řečeno vyčistit cestu, aby byli na místě rychleji a bezpečněji. Zároveň musí být pro posádky záchranářských vozidel vše co nejjednodušší. Aby jen zadali cílovou adresu a obratem měli nejvhodnější trasu podle aktuální situace ve městě,“ naznačil Šantora.

Testovací polygon na konečné u ZČU

Prodloužení běžné tramvajové trati z konečné Bory na Borská pole je podle Šantory zároveň i velkým testovacím polygonem. Právě tady vývojáři předváděli automatický antikolizní systém pro tramvaje, právě tady se testují i systémy komunikace tramvají se semafory i dalšími vozidly. Právě tady by se měla testovat technologie, která by podle zaznamenaného zvuku projíždějících tramvají měla napomáhat odhalovat závady u jednotlivých vozů.

Luděk Šantora podotkl, že podporují nejen studenty od 16 let při vývoji nových řešení a technologií v oblasti autonomní mobility, cílem je do Plzně přilákat inovátorské firmy.

„Připravujeme z dotace národního plánu obnovy 5G kopii celého systému, který v Plzni řídí dopravu. Přetavíme ho do testovacího a vývojového režimu, k ostrému systému je z pochopitelných důvodů nikdo pustit nemůže. Fandíme si, že uvolnění testovacího systému by mohlo do Plzně přivézt firmy, které by pro město mohly být zajímaví zaměstnavatelé. Nešlo by o montovny, ale o firmy, které něco vyvíjejí,“ uzavřel Šantora.