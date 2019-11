Letitý spor mezi ekology a Intercorou o pruh pro MHD skončil smírem

Děti Země žalovaly developera kvůli nesplněné dohodě z října 2008. V té se mimo jiné zavázal, že zajistí speciální pruh pro městskou dopravu podle projektu, který byl zpracován 29. února 2008. Kdyby tenkrát nedošlo k uzavření dohody, Děti Země by nestáhly své odvolání proti územnímu rozhodnutí.

To podali z obav, že kvůli obchodní zóně v zatížené ulici ještě přibude aut a zhorší se životní prostředí. Martin Hyťha ze sdružení Dětí Země uvedl, že v dohodě mimo jiné bylo, že když se sliby nepodaří splnit, nebude stát ani hobbymarket.

Obchodní centrum otevřelo i bez pruhů pro městskou dopravu, nejsou tam dodnes. „V dohodě bylo deset bodů, devět developer splnil, mimo jiné i výměnu oken v domech poblíž. Dával dohromady i podklady pro jízdní pruh, ale byla tam i nesouhlasná stanoviska, že pruh vybudovat nelze,“ uvedl právník Jaroslav Svejkovský zastupující ve sporu developera.

Před několika roky ekologická organizace podala na developera dvě žaloby. V první se soudně domáhali výstavby pruhů pro městskou dopravu, ale žaloba asi šest let putovala mezi soudy, než bylo nařízeno první jednání.

V druhé žalobě uplatnili ekologové smluvní pokutu 50 tisíc korun za jeden náhodně vybraný den, kdy hobbymarket fungoval, ale MHD neměla vyhrazený speciální pruh. U Okresního soudu Plzeň-město ekologové uspěli.

Právník: InterCora splnila vše, co bylo v jejích silách

„Krajský soud v Plzni zrušil rozhodnutí Okresního soudu Plzeň-město, jež byl ve prospěch Dětí Země. Soudní řízení se dostalo do patové situace. V původním sporu se mělo dál zkoumat, co přesně v původní dohodě znamenalo slovo zajistí. To by byl spor na hodně dlouhou dobu. Společnost InterCora v průběhu výstavby splnila všechny podmínky dohody, které byly v jejich silách splnit,“ řekl advokát Svejkovský.



Začátkem letošního roku soud projednával žalobu o vybudování pruhu pro městskou dopravu. Ke konečné dohodě došlo za pomoci mediátora, u kterého se právníci obou stran scházeli více než půl roku. Po tu dobu měly obě strany zapovězeno poskytovat jakékoli informace o probíhajícím řízení.

„Po sedmi a půl letech soudního sporu, z něhož většinu času soudy odmítaly žalobu projednat, jsme došli k závěru, že vymahatelnost práva bude záviset hlavně na tom, kdo se dožije konečného rozsudku. Nakonec jsme pragmaticky usoudili, že bude lepší vyjednat náhradní opatření, která mohou alespoň částečně zlepšit životní prostředí, než trvat na dodržení smlouvy, jejíhož plnění ze strany InterCory není možné se domoci,“ říká Martin Hyťha z Dětí Země.

Dvacet jízdních kol, čtyři nabíjecí stanoviště pro elektromobily

„Výhodou nové dohody je schválení smíru soudem, takže pokud ji firma opět nebude plnit, můžeme využít exekučního řízení,“ prohlásil.



Ze soudního usnesení vyplývá, že se developer zavázal do tří měsíců od nabytí právní moci smíru poslat peníze na nákup dvaceti jízdních kol, která budou v Plzni využita v projektu bikesharingu.

Druhým z bodů dohody je, že střechy obchodního centra u rondelu v Lochotínské ulici budou osazené do devíti měsíců fotovoltaickými panely, které budou vyrábět elektřinu minimálně čtvrt století.

Třetí z podmínek je vybudování čtyř veřejných nabíjecích stanovišť pro elektromobily u nákupní zóny, kde je Hornbach.

Čtvrtým závazkem je vybudovat zelené střechy s vegetací na určených objektech.



Obě strany se shodují v tom, že smír vítají, považují jej za rozumné řešení.



„Dojednaná opatření směřují k podpoře udržitelnějších druhů dopravy a ke snižování energetické náročnosti, což má také vliv na snižování emisí. Zároveň jsou dohodnutá opatření definovaná tak, aby jejich uskutečnění nemohly komplikovat další subjekty, zejména město Plzeň,“ napsal za Děti Země Martin Hyťha.



S uzavřením smíru Děti Země stáhly i druhou žalobu, kde developera žalovali o 50 tisíc korun za jeden den bez pruhu pro městskou dopravu.