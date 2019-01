Sdílená auta jdou v Plzni na dračku. Karkulky jezdí i do ciziny

Celkem 18 tisíc kilometrů najeli zatím lidé, kteří v Plzni využili carsharingu Karkulka neboli sdíleli auta pořízená Plzeňskými městskými dopravními podniky (PMDP).

„Karkulky, jak naše červená auta nazýváme, se zatím podívaly do Rakouska a do Německa. Časté jsou ale také jízdy do Prahy,“ svěřil se vedoucí projektu PMDP Milan Šot.

Do systému carsharingu PMDP se od jeho zřízení loni 12. září do 14. prosince zaregistrovalo 330 lidí, dalších zhruba 80 registrací bylo rozpracovaných a dopravní podnik čekal na dokončení procesu ze strany uživatelů.

Lidé si za 92 dnů provozu vypůjčili auta více než 270krát. Nejdelší rezervace podle Šota trvala sedm dnů, nejkratší pak jednu hodinu. Nejdelší cesta měla přes tisíc kilometrů, nejkratší jeden kilometr.

„Rekordman mezi uživateli si Karkulku vypůjčil již devatenáctkrát,“ přiblížil Šot.

Městskému carsharingu se nevyhnuly ani dopravní nehody, dvě Karkulky už musely na opravu.

„Tyto situace řeší náš dispečink. V Plzni a okolí k nehodě vyjíždějí terénní pracovníci a pomohou na místě. V ostatních případech dispečeři telefonicky poradí uživateli, jak má v rámci nehody postupovat. Následně převezmou od uživatele podklady, zajistí opravu a dořeší záležitost s pojišťovnou,“ přiblížil Šot.

Zatímco jiná města v Česku šla cestou spolupráce měst se soukromníky, v Plzni jako v jediném českém městě si veřejný a soukromý carsharingový sektor konkuruje. Ceny za užívání aut má mírně výhodnější soukromník, tedy firma Auto napůl. Pokud má ale zájemce o sdílené auto roční předplatné na plzeňskou hromadnou dopravu, služba jej pak bude stát o něco méně.

Nejlevnější taxa je 35 Kč za hodinu plus 3,5 Kč za ujetý kilometr. Dopravní podnik na rozdíl od soukromníka nevybírá vratnou zálohu, která je u Auta napůl pět tisíc korun.

„Konkurence je prospěšná pro zákazníka,“ sdělil již dříve dopravně provozní ředitel PMDP Jiří Ptáček. Soukromník podle něj v Plzni službu neposkytuje v takovém rozsahu, který by odpovídal velikosti města. Podle Ptáčka by se v Plzni mohlo uživit 40 až 60 aut.

Spoluzakladatel firmy Auto napůl Michal Šimoník uvedl, že z Plzně se firma stahovat nehodlá. Spuštění carsharingu PMDP mělo prý na Auto napůl spíše pozitivní vliv, protože po zprovoznění Karkulek, se kterým byla spojená i marketingová kampaň, se soukromé firmě ozvali noví zájemci.

„Doufáme, že zákazníci ocení to, co dopravní podnik nabídnout nemůže, tedy že provozujeme službu v deseti městech v republice, takže je pak větší možnost kombinovat různé cesty vlakem a autem po celém území,“ sdělil Šimoník.

Během podzimu, kdy firma usilovala o vyšší využití svých aut, změnilo Auto napůl skladbu vozů. V Plzni teď jezdí dva vozy Škoda Fabia a jedna Škoda Citigo. Předtím byl poměr opačný.

„Zjistili jsme ale, že lidé mají větší zájem o prostornější fabie,“ popsal Šimoník.

Za prvních deset měsíců letošního roku ujelo 80 aut firmy Auto napůl po celé republice přes milion kilometrů. Za den tedy jedno auto najelo v průměru přes 40 kilometrů. U Karkulek to po třech měsících provozu vychází na 24 kilometrů.

Karkulky mohou zdarma parkovat v placených zónách města Plzně. PMDP totiž splnily deset podmínek, které město stanovilo pro carsharingové firmy.

O parkování zdarma bude podle Šimoníka usilovat i Auto napůl. Zatím jsou takzvané předávací zóny, kde lidé auta mohou nechávat pro případného dalšího zákazníka, v místech, kde je v Plzni parkování zdarma.

Dopravní podnik investoval do carsharingové firmy zhruba tři miliony korun. Firma by měla fungovat na klasických byznysových principech, měla by si tedy na sebe vydělat a neměla by být dotována z městského rozpočtu.

Podle Ptáčka se tato služba hodí všem, kteří ročně najedou méně než deset tisíc kilometrů. „Pak je carsharing levnější než provoz vlastního auta,“ vysvětlil Ptáček, podle kterého jedno sdílené auto dokáže nahradit deset aut v osobním vlastnictví.