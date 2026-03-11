Stačí karta a jedete. Bikesharing v Plzni nabídne 300 elektrokol

Jaroslav Nedvěd
Příští týden 17. března budou moci lidé v Plzni začít využívat sdílená kola. Systém takzvaného bikesharingu provozují městské dopravní podniky, které nabídnou tři stovky elektrokol. Držitelé předplaceného jízdného na veřejnou dopravu budou moci dvakrát denně využít sdílená kola po dobu 15 minut zdarma.

K půjčení kola bude zapotřebí virtuální Plzeňská karta nebo bankovní karta. Běžná sazba bude jedna koruna za ujetý kilometr. Kola bude možné najít nebo odevzdávat na 157 vyznačených stanovištích, hnízd, ve městě. Ta mají být ve čtyřech velkých obvodech města například na všech konečných zastávkách linek městské hromadné dopravy.

Podle náměstka primátora pro dopravu Aleše Tolara je v rámci takzvané udržitelné mobility zapotřebí dostat co nejvíc lidí k mikromobilitě, která zahrnuje i dopravu s využitím jízdních kol. „Aby se lidé po městě pohybovali i jinak než auty. Jedním z opatřením k tomu je podpora sdílených kol,“ řekl.

Provoz systému bude financovat město a Plzeňský kraj 25 miliony korun na tři roky. „Kola se odemykají elektronicky bankovní kartou nebo Virtuální Plzeňskou kartou. Na displeji kola se zájemci dozví o lokalitách, kde kolo je možné odevzdat,“ uvedl.

Dostupnost bicyklů na stanovištích bude k dispozici v aplikaci nebo na webu pmdp.cz/bike.

„Sdílená elektrokola jsou vybavena pěti stupni přípomoci a jejich dojezd může dosáhnout až sto kilometrů. Naši technici budou průběžně měnit baterie za plně nabité, takže si uživatelé vždy vypůjčí kolo s dostatečnou kapacitou. Aktuální dojezd s elektrickou přípomocí navíc uvidí přímo v aplikaci Virtuální Plzeňská karta a také na displeji samotného kola. Maximální rychlost elektrokol je z bezpečnostních důvodů omezena na 25 kilometrů za hodinu. Tyto parametry společně zajišťují, že elektrokola představují rychlý, pohodlný a spolehlivý způsob dopravy po městě,“ popsal technický ředitel Plzeňských městských dopravních podniků (PMDP) Tomáš Holubář.

Letáky s důležitými informacemi o službě budou dostupné v zákaznických centrech PMDP a infocentrech města Plzně. Jízda na sdílených bicyklech podléhá zákonu o provozu na pozemních komunikacích, tedy cyklista mladší 18 let musí mít helmu, uživatelé nesmí jezdit po chodníku ani přes přechod pro chodce, pokud nesesednou a nejdou pěšky.

Systém sdílených kol bude letos fungovat do 30. listopadu. Partnerem služby sdílených elektrokol v Plzni je technologická společnost Mastercard. Díky tomu mohou uživatelé službu využívat bez registrace či stahování aplikace – elektrokolo lze odemknout přiložením bezkontaktní karty, mobilu nebo chytrých hodinek.

Stačí karta a jedete. Bikesharing v Plzni nabídne 300 elektrokol

