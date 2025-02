Po Plzni budou jezdit sdílená elektrokola, službu zajistí dopravní podniky

Opoziční zastupitelé upozorňovali, že sázka čistě na elektrokola může být riziková z hlediska bezpečnosti a také vzhledem k ceně elektrokol finančně náročná. Primátor Roman Zarzycký z ANO řekl, že dalších pět milionů na sdílená kola přidá kraj.

Projekt bikesharingu je podle náměstka primátora pro dopravu Aleše Tolara ze STAN součástí strategie udržitelné dopravy. Tvrdil, že o provozování sdílených kol dopravními podniky uvažují i v jiných městech. Za logické považuje, že se na tom bude finančně podílet kraj.

„Protože službu určitě budou využívat i občané do města dojíždějící. Těch je kolem 40 tisíc denně,“ uvedl. Podle Tolara budou mít lidé s předplatným pro veřejnou dopravu nárok na dvě patnáctiminutové výpůjčky kola denně zadarmo. Pro ostatní uživatele má platit, že za každou minutu zaplatí korunu. Služba má být dostupná na území velkých městských obvodů Plzeň 1 až 4 a na všech konečných stanicích linek veřejné dopravy.

Volbu elektrokol zdůvodňoval snahou o co největší využívání služby. „Tato praxe je už zaběhnutá v Berouně a v Kladně,“ vysvětloval. Plánovaný systém počítá s tím, že po městě vzniknou vyznačená místa, kde bude možné kola odložit. Náměstek prohlásil, že se předpokládá spuštění systému sdílených kol v polovině letošního roku.

Bude stačit dosavadní infrastruktura?

Primátor uvedl, že podle generálního ředitele dopravní podniky žádné další požadavky na provozovaní mít nebudou. „Počítá s tím, že výnosy budou mít z tržeb a nebude žádat o další finance,“ konstatoval.

David Šlouf z ODS se obával, že po spuštění systému nemusí zvýšenému počtu cyklistů stačit dosavadní dopravní infrastruktura. „Ono je dneska problém projet centrum města na kole. Pokud přibude tři sta elektrokol a lidé na nich budou krátkodobě pendlovat, doprava se zahustí. Myslím, že minimálně v centru města pro to není infrastruktura dostatečná,“ konstatoval.

Náměstek Tolar připustil, že cyklostezek by v Plzni bylo zapotřebí víc. „Infrastruktura potřebuje posílit. Nicméně ve stavu, v jakém je dnes, si nemyslím, že by neunesla dalších tři sta elektrokol a řekněme tisíce lidí, kteří by je denně užívali,“ prohlásil. Je přesvědčený, že si Plzeň v plánovaném rozsahu může bikesharing dovolit.

Odborníci doporučovali pro Plzeň sedm set sdílených kol. „Pokud se k tomu jednou dopracujeme, tak skutečně bude muset být infrastruktura rozvinutější, ale teď začínáme ani ne na polovičním množství,“ řekl Tolar.

Pro uživatele sdílených elektrokol má platit minimální věková hranice 15 let.

Michal Vozobule doručoval, aby v rámci městské služby byla zachována nabídka i klasických kol. „Protože ne každý je na elektrokole zvyklý jezdit, já bych dával přednost běžným kolům, která jsou také samozřejmě provozně mnohem levnější než ta elektrická,“ uvedl. Petr Suchý z TOP 09 připomínal, že s elektrokoly může navíc souviset větší počet úrazů, protože jsou rychlejší.