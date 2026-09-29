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Hasič na čtyřkolce spěchal k zásahu, cestou srazil otce se synem

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  9:41

Hasiči ze Sušice na Klatovsku havarovali po cestě k výjezdu. Muž na čtyřkolce srazil otce se synem. (28. září 2026) | foto: SDH Sušice

Nehodou skončil pondělní výjezd dobrovolných hasičů ze Sušice na Klatovsku. Hasič, který jel na čtyřkolce za svými kolegy, srazil po cestě otce s malým synem. Oba skončili v péči lékařů.

Nehoda se stala v pravé poledne mezi obcemi Hrádek u Sušice a Kašovice.

„Podle dosud zjištěných skutečností členové Sboru dobrovolných hasičů ze Sušice přijali oznámení o zraněném muži v chatové oblasti. Na místo vyjelo osobní vozidlo a za ním čtyřkolka s přívěsem za použití výstražného a rozhlasového zařízení,“ popsal pondělní událost policejní mluvčí Michal Schön.

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Řidič auta poté zastavil na silnici. Sedmačtyřicetiletý hasič, který řídil čtyřkolku, zřejmě nedodržel bezpečnou vzdálenost za autem a strhl řízení doleva mimo komunikaci.

„V té době tam stál sedmatřicetiletý muž a osmileté dítě a došlo ke střetu,“ pokračuje mluvčí.

Oba zraněné odvezli hasiči do nemocnice. „Všichni účastníci měli dechové zkoušky negativní,“ uzavřel Schön s tím, že okolnostmi nehody se policisté nadále zabývají.

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