Nehoda se stala v pravé poledne mezi obcemi Hrádek u Sušice a Kašovice.
„Podle dosud zjištěných skutečností členové Sboru dobrovolných hasičů ze Sušice přijali oznámení o zraněném muži v chatové oblasti. Na místo vyjelo osobní vozidlo a za ním čtyřkolka s přívěsem za použití výstražného a rozhlasového zařízení,“ popsal pondělní událost policejní mluvčí Michal Schön.
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Řidič auta poté zastavil na silnici. Sedmačtyřicetiletý hasič, který řídil čtyřkolku, zřejmě nedodržel bezpečnou vzdálenost za autem a strhl řízení doleva mimo komunikaci.
„V té době tam stál sedmatřicetiletý muž a osmileté dítě a došlo ke střetu,“ pokračuje mluvčí.
Oba zraněné odvezli hasiči do nemocnice. „Všichni účastníci měli dechové zkoušky negativní,“ uzavřel Schön s tím, že okolnostmi nehody se policisté nadále zabývají.