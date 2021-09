Techmanii chybí peníze na provoz, Plzeňský kraj se ji pokusí udržet

Vedení kraje v pondělí dalo najevo vůli organizaci pomoci. „Vnímáme Techmanii jako jedinečný projekt. Nechceme ji nechat padnout. Jsme si vědomi toho, že oblast vzdělávání a popularizace výzkumu a vědy hraje v našem kraji nezastupitelnou roli,“ prohlásila hejtmanka Ilona Mauritzová z ODS.

Uvedla, že zástupci kraje budou o konkrétní výši příspěvku pro Techmanii jednat při přípravě rozpočtu na příští rok. „Bude mít podporu Plzeňského kraje. Uzavřeme s ní smlouvu na další dva roky,“ řekla hejtmanka.

Tvrdila, že pravděpodobně proto bude kraj organizaci přispívat ročně 14 milionů korun, jako v posledních letech. Hejtmanka už jednala se zástupci zakladatelů Techmanie, kterými jsou Škodovka a Západočeská univerzita.

Mauritzová uvedla, že se domluvili, že budou společně hledat cestu, jak organizaci podpořit. „Bylo by dobré, aby zakladatelé řekli, jaké s ní mají záměry,“ konstatovala. Zástupci Škodovky podle hejtmanky uvedli, že by chtěli Techmanii podporovat jinak než finančně.

Hejtmanka řekla, že do budoucna by ji mohl provozovat Plzeňský kraj jako svou příspěvkovou organizaci. S tím by podle ní museli zakladatelé souhlasit. Kraj by pak mohl v Techmanii organizovat akce zaměřené na techniku a vzdělávání, které se dosud odehrávají jinde.

Náměstek hejtmanky pro školství Rudolf Salvetr z ODS uvedl, že kraj bude ještě o pomoci s financováním organizace jednat se zástupci Plzně. „Vnímáme Techmanii jako určité pojítko mezi jednotlivými stupni školství od základního až po univerzitu. Z tohoto pohledu je pro nás důležité, aby zůstala,“ řekl.

Situace instituce, kterou v roce 2005 založily Škodovka a Západočeská univerzita, se začala zhoršovat po roce 2019, když jí město Plzeň snížilo roční příspěvek z dřívějších 10 milionů na tři miliony pro další čtyři roky. Podle ředitele Techmanie Vlastimila Voláka se organizace dostala do situace, kdy si musela z vlastních příjmů zajistit téměř 70 procent nákladů na provoz.

Zvýšila proto vstupné a omezila provoz na šest dnů v týdnu. Další problémy pak přinesla dlouhodobá omezení v důsledku pandemie covid-19. Techmania byla zhruba rok zavřená, propustila na tři desítky zaměstnanců a letos se dostala do ztráty šest milionů korun.

Ředitel Techmanie Vlastimil Volák před několika dny informoval, že k tomu, aby se obnovil provoz sedm dnů v týdnu, by potřebovala instituce ještě 25 milionů a dalších pět až deset milionů korun na investice. „Pokud je nebude mít, budou asi jen dvě možnosti: prodloužit stávající agonii, nebo skončit,“ uvedl Volák.

To prý platí, i když kraj bude dál posílat 14 milionů ročně. Volák tvrdí, že na udržení plnohodnotného základního provozu potřebuje organizace zhruba 55 milionů ročně a přibližně polovinu je schopná si zajistit z vedlejších činností.

Ředitel by transformaci Techmanie na příspěvkovou organizaci kraje považoval za dobré řešení. „Z dlouhodobého hlediska by to dávalo Techmanii stabilitu,“ řekl.

Běžící Zátopkovy nohy v Techmanii (5. 8. 2016)