Schizofrenii předstírá, tvrdí znalci o muži obžalovaném z ubodání seniora

Devětadvacetiletému Tomáši D. chodí deset let invalidní důchod. Kdyby loni v říjnu neubodal u garáží v Těšínské ulici v Plzni více než 70 ranami důchodce, k čemuž se přiznal, občas by skončil na psychiatrii a koketoval s drogami.

Jenže znalkyně psychiatrička a psycholožka, které po vraždě Tomáše D. vyšetřovaly, dospěly k překvapivému závěru. „Je léčený deset let na schizofrenii, má na ni invalidní důchod, ale netrpí jí,“ shodly se ve čtvrtek před plzeňským krajským soudem.

Když závěry svého zjišťování přednesly, Tomáš D. se rozbrečel. „Mám za to, že posuzovaný s diagnózou jen účelově operuje. On si to dobře uvědomuje,“ prohlásily znalkyně.

Pokud muž skutečně jen simuluje, proč na to lékaři nepřišli dříve? „Ošetřující lékař nemá řadu informací, má s pacientem vztah, nekonfrontuje ho třeba s trestním rejstříkem. Soudní znalec ověřuje všechny informace, ptá se na mnohem více věcí,“ vysvětlily odbornice.

Obžalovaný pochází z jižních Čech a do Plzně před rokem přijel jen chvíli před vraždou, poté, co ho otec vyhodil z domova. Nejprve v Plzni pořezal ženu, která šla venčit psy, o několik hodin později u garáží v Těšínské ulici ubodal seniora, který šel kolem na procházku.

„Nožem, takzvaným motýlkem, ho zezadu bodl do krku. Následně ho srazil ranou pěstí na zem. Obviněný mu pak zasadil dalších nejméně 73 ran nožem do hlavy, krku, trupu a rukou,“ popsal vraždu státní zástupce.

„Jsem schizofrenik, je mi to líto. Narazil jsem tu na špatnou partu. Opili mě, dali mi nějaké drogy. Být při vědomí a při smyslech, neudělal bych to,“ tvrdil u soudu.

Do důchodce se prý převtělil otec, který ho znásilňoval

Vysvětloval, že se do ubodaného důchodce převtělil otec, který ho znásilňoval. Nezapomněl zdůraznit, že mu hlasy v hlavě říkaly, ať ho zabije.

Státní zástupce pro Tomáše D. požaduje nejméně 17,5 roku vězení. „Podle obžaloby byla vražda spáchaná zvlášť surovým a trýznivým způsobem. Motiv a úmysl schovává za své psychické problémy. Znalkyně řekly, že chorobu předstírá a parazituje na sociálním systému. Za své jednání je zcela odpovědný,“ uvedl státní zástupce.

Advokát požaduje pro obžalovaného zproštění. „Nebylo vyvráceno, že se domníval, že útočí na někoho jiného,“ odůvodnil advokát.

„Moc lituju toho, co jsem provedl. Chtěl bych být s lidmi, které miluji. Nevím, proč jsem byl v léčebnách, když teď doktoři vyvrací, že mám schizofrenii,“ poznamenal Tomáš D.

Při výslechu loni v říjnu u soudce, který rozhodoval o vzetí do vazby, muž podrobně popisoval všechny činy, za které je nyní na lavici obžalovaných. Mimo jiné tam tvrdil, že léky na schizofrenii předepisované lékaři nebral.

„Nemocného jsem ze sebe jen dělal, aby byly peníze pro rodinu, aby bylo za co jíst,“ citoval soudce z protokolu.

Policisté muže zatkli den po vraždě na Rokycansku. Upozornil na sebe, když poškodil okno v zemědělské budově. Před policisty se schoval ve vysoké trávě, v ruce držel golfovou hůl. Tou pak udeřil policistku do ramene, když jej chtěla zpacifikovat. Muži zákona potom použili služebního psa.

Soud vynese rozsudek ještě letos.

V Plzni nalezli mrtvého muže (14. 10. 2018)