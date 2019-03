Na auto hasičů spadl během zásahu strom, naštěstí v něm nikdo nebyl

Výjezdová jednotka Sboru dobrovolných hasičů (JSDH) Přimda vyjížděla k popadaným stromům během celého víkendu. V neděli po osmé hodině večer je operační středisko vyslalo směrem na Rájov, kde na silnici bylo kromě vyvrácených stromů hlášeno i uvězněné auto.

„Na stejném místě ale z druhé strany zasahovala už naše druhá jednotka s Gazellou. My jsme se právě vraceli z jiného zásahu. Popadaných stromů bylo ale několik, proto jsme jim jeli pomoct s prořezávkou,“ popsal situaci velitel JSDH Martin Chavík.

Doplnil, že při silném větru, jako byl v uplynulých dnech, má vždy při zásahu takzvané pozorovatele, kteří sledují situaci a informuje ostatní, pokud by některý ze stromů začal padat.

Stejný scénář byl i v neděli. Pozorovatel ostatní před padajícím stromem sice varoval, ale nebylo vidět, kam přesně spadl. S hrůzou pak zjistil, že se položil na vozidlo.

„Naštěstí v něm v tu chvíli nikdo nebyl. Kluci mi pak říkali, že zhruba před minutou z něj vyšel jeden kamarád,“ nechtěl velitel domyslet, co všechno se mohlo stát. Podle něj si chodí kolegové během náročných zásahů do auta odpočinout.

Uvězněný vůz mezi stromy, kvůli kterému byli hasiči také zalarmováni, se nenašel. Hasiči pořídili několik snímků zdemolovaného vozidla pro pojišťovnu, ukončili zásah a jeli k dalšímu. Na základnu se vrátili kolem jedenácté hodiny. Během dvou dní vyjížděli asi dvanáctkrát.

Speciálně upravené vozidlo pro pomoc při autonehodách a pro technické výjezdy je zcela na odpis. Město Přimda ho v roce 2012 koupilo ze svých peněz. „Za minulý rok jsme měli 68 výjezdů, odhadem k polovině z nich jsme jeli s Gazellou,“ vypočetl Chavík.

Ten absenci tolik potřebného dopravního vozidla začal řešit téměř okamžitě. „Vybíráme už jiné, které si pak postavíme tak, aby sloužilo ke stejným účelům,“ dodal velitel.

O finanční stránku se ale bude muset postarat město. „Na nové auto nemáme v rozpočtu peníze, byl by to velký zásah. To předchozí stálo zhruba 1,5 milionu korun. Vím, že je potřebné, naši hasiči mají na starosti i část dálnice D5,“ vyjádřila se starosta Přimdy Marie Šperková. Dodala, že pokud by si hasiči vybrali starší vozidlo a tedy i za menší peníze, už by se o jeho pořízení dalo uvažovat. Výsledné slovo by měli ale zastupitelé.