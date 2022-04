Kraji uvázlo ve Sberbank přes 156 milionů, Plzni ještě o polovinu víc

Podobně jako Plzeňský kraj je na tom zhruba 180 českých měst a obcí a další čtyři kraje. Ke svým penězům se nemohou dostat. Jejich zástupci doufají, že se jim to s pomocí státu podaří, ale může to trvat delší dobu.

O tom, že kraj má miliony v ruské bance, informoval ekonomický náměstek hejtmana Roman Zarzycký z ANO, když se o to zajímal zastupitel KSČM Jiří Valenta. Ten chtěl vědět, jak se to může odrazit v hospodaření kraje.

Podle Zarzyckého nemožnost se k penězům dostat bezprostřední dopad nemá. Tvrdí, že rozhodnutí uložit peníze u Sberbank udělalo vedení kraje v roce 2012, kdy hejtmanství ovládala ČSSD, a praxe se udržela dosud.

Pravomoc ukládat peníze do banky měl vedoucí ekonomického odboru a politici prý jeho počínání v tomto směru neovlivňovali. Motivací svěřit peníze Sberbank byla nabídka výhodného úročení.

Zarzycký věří, že se kraji povede své peníze získat zpět. Myslí si, že pomůže, když budou v této záležitosti postupovat společně obce, města, kraje a stát.

Podle náměstka představuje 156 milionů korun pro kraj významnou sumu. Tvrdí, že si zmapoval vztah mezi krajem a Sberbank od roku 2012.

„Prověřoval jsem, jestli do toho někdo někdy politicky zasahoval. Podle toho, co jsem zjistil, tak nikoliv. Bylo to stejně jako na úrovni města Plzně v kompetenci ekonomického úřadu,“ uvedl.

Na termínovaném vkladu 156 milionů

Z běžného účtu, který má kraj u Sberbank, se podařilo získat zpátky zhruba 31 milionů korun a 700 tisíc tam zůstalo. „A 156 milionů je tam na termínovaném vkladu s výpovědní lhůtou 31 dní,“ sdělil Zarzycký.

Tu ale kraj nestihl využít, protože byly uplatněny sankce a odebírání bankovní licence. „To směřovalo k tomu, že jsou tam teď ty peníze v podstatě deponovány. A já dnes neumím odhadnout, zda ty peníze budou ztraceny, nebo ne. Předpokládám, že všechny ztracené nejsou,“ vysvětlil.

Zarzycký řekl, že nyní zástupci krajů jednají o možnosti zapojit do řešení problému ministerstvo financí a chtějí jednat i o odkoupení pohledávek státem.

Skutečnost, že kraj ke zmíněným 156 milionům nyní nemůže, neznamená podle náměstka pro hejtmanství žádnou akutní provozní komplikaci.

„Přímo nás to neohrožuje, přestože je to spousta peněz. A já věřím, že se je podaří získat,“ prohlásil. Plzeňský kraj je prý ve srovnání s ostatními méně zasažený a jako příklad uvedl Kraj Vysočina, který má ohrožené více než dvě miliardy korun.

Minulý ekonomický náměstek hejtmanky Pavel Karpíšek z ODS řekl, že se kolem financí na účtech u Sberbank na úřadě v podstatě nic neřešilo.

Poučení nejen pro politiky, ale i úředníky

„Nebyl důvod. Kraj má asi třicet účtů a u Sberbank byla proti jiným účtům relativně malá částka,“ řekl.

Roman Zarzycký uvedl, že případ Sberbank zřejmě změní dosavadní přístup veřejné správy k zacházení s penězi. „Předpokládám, že tenhle stav bude poučením nejen pro politiky, ale i pro úředníky v tom, jak se budou rozhodovat a co budou zvažovat při investicích,“ věří.

Také Městu Plzeň zůstaly ve Sberbank miliony. „Město mělo u Sberbank spořící účet ve výši 231 milionů korun s nepřekročitelnou výpovědní lhůtou 31 dnů, ze kterého byla 14. února podána výpověď. Jedná se o pět procent volných prostředků města, což neznamená finanční ohrožení. Z hlediska rozpočtu tato skutečnost nepředstavuje omezení chodu města, pro účely finančního krytí již zastupitelé schválili náhradu využitím volných prostředků z úspor minulých let,“ sdělila mluvčí magistrátu Eva Barborková.

Doplnila, že dále mělo město u Sberbank běžný účet ve výši 200 milionů korun, který byl ale včas převeden do České národní banky.

Rokycany pojedou bez omezení služeb a staveb

Také Rokycany měly u Sberbank na účtech vklady ve výši 60 milionů korun. „Město tam má dva spořicí účty, jeden je z roku 2016, druhý z roku 2019. Oba schválilo zastupitelstvo města kvůli výhodnému úročení,“ sdělila mluvčí města Tereza Maixnerová.

„Protože se jedná o spořicí účty, nedaly se peníze operativně vybrat, protože se jich týká výpovědní lhůta 31 dnů. I když jsme výpověď podali relativně včas, k penězům jsme se zatím nedostali,“ dodala Maixnerová s tím, že město má další účty, na kterých má daleko vyšší finanční částky.

Připomněla, že město má rezervy a zatím nedobytné účty ve Sberbank tedy nemohou způsobit například omezení služeb pro občany. „Je jisté, že nebudeme omezovat služby ani naplánované stavby,“ shrnula mluvčí.

Pobočky české odnože Sberbank zůstávají uzavřeny (28. 2. 2022)