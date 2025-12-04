V plzeňské sauně našli mrtvého muže a ženu, na místě pracují kriminalisté

Autor:
  11:04
V privátní sauně v Plzni na Roudné ve čtvrtek ráno nalezli mrtvého muže a ženu. Na místě aktuálně pracují kriminalisté a koroner. Jak oba zemřeli, zatím policie nekomentuje.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Aneta Čapkovápro iDNES.cz

„Mohu potvrdit, že jsme dnes ráno přijali oznámení o nálezu dvou mrtvých osob. Na místo míří koroner,“ potvrdila informaci policejní mluvčí Michaela Raindlová.

Jedná se o devětadvacetiletého muže a o pět let mladší ženu. Jak oba zemřeli, policie zatím nekomentuje. „Aktuálně probíhá ohledání zemřelých,“ vysvětlila Raindlová. Příčina jejich smrti tak zatím není známa.

Na místo vyjeli i zdravotničtí záchranáři. „Naším zdravotnickým operačním střediskem byly vyslány výjezdové skupiny, a to dvě RZP, RV s lékařkou a IP. V objektu sauny byly nalezeny dvě osoby bez známek života a při bližším ohledání byly zjištěny u obou jisté známky smrti, tudíž naše lékařka konstatovala exitus a na místo byl povolán koroner,“ doplnil informace za záchrannou službu Luboš Bouček.

Kriminálka vyšetřuje smrt muže v soukromé sauně. Hledá ženu, která přišla s ním

Nejedná se o první případ. Loni v červenci našli na podlaze bezvládné tělo zhruba čtyřicetiletého muže. Kriminalisté tehdy předběžně vyloučili cizí zavinění. Jak zemřel, nezveřejnili.

Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

Nejčtenější

Pozdvižení a nervozita v malé obci. U vánočního stromu zazpíval Ztracený

Zpěvák Marek Ztracený vystoupil v Tymákově s dětským pěveckým sborem během...

Neobyčejný začátek adventu měli letos obyvatelé malé obce Tymákov u Plzně. O zpestření času před svátky se jim v neděli večer postaral známý zpěvák Marek Ztracený, který se zúčastnil rozsvěcení...

Plzeň - Freiburg 0:0, domácí zůstávají v Evropské lize neporaženi. Postup je blíž

Momentka z utkání Plzeň - Freiburg. Míč má přímo před obličejem domácí útočník...

Plzeňští fotbalisté slaví další bodový zisk v základní fázi Evropské ligy. V pátém kole doma remizovali s Freiburgem 0:0, přičemž měli spoustu šancí. V první půli sice skóroval Durosinmi, ale gól...

Bílé Vánoce? Jedno velké město šanci má, jinde je spíš nečekejte

První sníh v Praze. Sněhová nadílka na Karlově mostě. (24. listopadu 2025)

Český hydrometeorologický ústav zveřejnil, jaká je pravděpodobnost sněhové nadílky na Vánoce v jednotlivých krajských městech. Analýza vychází z dat získaných od roku 2000 do současnosti a...

Litvínov zaskočil mistra, vládlo i Kladno. Derby pro Pardubice, Třinec konečně slaví

David Kaše z Litvínova (vpravo) slaví trefu proti Kometě s Nicolasem Hlavou.

Pátečnímu programu 27. kola hokejové extraligy dominoval souboj mezi Pardubicemi a Hradcem Králové, který zvládlo vítězně Dynamo 3:1. Třinec dokázal zastavit sérii porážek, Olomouc předčil 5:2....

Pardubice podlehly Liberci, Olomouc porazila Plzeň. Sparta udržela roli lídra

Ondřej Matýs z Olomouce střílí na plzeňského brankáře Nicka Malíka.

Sparta po 28. kole hokejové extraligy udržela v tabulce první místo. Pražané porazili Třinec 2:1 a jejich nejbližší pronásledovatelé svá utkání prohrály. Pardubice podlehly 2:4 Liberci, který tak...

V plzeňské sauně našli mrtvého muže a ženu, na místě pracují kriminalisté

Ilustrační snímek

V privátní sauně v Plzni na Roudné ve čtvrtek ráno nalezli mrtvého muže a ženu. Na místě aktuálně pracují kriminalisté a koroner. Jak oba zemřeli, zatím policie nekomentuje.

4. prosince 2025  11:04

Pro pacienty s leukémií je to přelom, říká o Obláčku nad Plzní primář

Ve Fakultní nemocnici Plzeň začíná sloužit hematoonkologům nástavba nad blokem...

Délka je asi 120 metrů, šířka 40 a výška osm metrů. To jsou rozměry Obláčku nad Plzní, nástavby, která se dnes oficiálně otevřela na osmipatrové budově Fakultní nemocnice v Plzni na Lochotíně. Na...

3. prosince 2025  18:30

Kyberšmejdi obrali neziskovou organizaci o miliony, v nouzi vyhlásila sbírku

ilustrační snímek

Plzeňská nezisková organizace Tady a teď, která 21 let pomáhá rodinám v bytové nouzi, dětem ohroženým školním neúspěchem a lidem bez domova, se dostala do velkých potíží. Stala se terčem podvodu a...

3. prosince 2025  16:46

Pacient psychiatrie vylezl na stožár a odmítal slézt, personál zburcoval hasiče

Hasiči ve středu ráno zasahovali v Psychiatrické nemocnici v Dobřanech, kde...

Hasiči zachraňovali ve středu v areálu Psychiatrické nemocnice v Dobřanech na Plzeňsku muže, který vylezl na několik metrů vysokou kovovou konstrukci a odmítal slézt. Šlo o pacienta z otevřeného...

3. prosince 2025  15:54

Plán na nový plzeňský hospic se hnul z místa, radnice našla vhodný pozemek

Stavět se bude zřejmě v Malesicích. Vizualizace z předběžné studie k zasazení...

Příprava stavby nové budovy pro plzeňský Hospic svatého Lazara se po delším čase pohnula z místa. Zastupitelé městského obvodu Plzeň – Malesice dali souhlas k tomu, aby byl pro záměr poskytnut vhodný...

3. prosince 2025  11:03

U Rozvadova otevřeli největší dálniční parkoviště, ocení ho zejména kamioňáci

Součástí rozšířené rozvadovské odpočívky je i dětské hřiště, odpočinková zóna,...

Stavbaři v úterý otevřeli na dálničním přechodu do Německa v Rozvadově na Tachovsku přestavěné parkoviště. Ocení ho zejména kamioňáci, pro které se tam zvýšil počet parkovacích míst na odjezdu z ČR z...

2. prosince 2025  16:43

OBRAZEM: Křemílek, Rákosníček i Manka. Ledové postavičky vystavují v mrazáku

Přes dvacet pohádkových postav vytvořených z ledu je k vidění v plzeňském muzeu...

Přes dvacet pohádkových postav vytvořených z ledu je k vidění v plzeňském muzeu Depo Moto Art. Výstava začala 29. listopadu a návštěvníci se nemusejí bát, že kvůli teplotám nad nulou sochy roztají....

2. prosince 2025  15:16

Strážníci ukázali odchyt divočáka v Tesku, na konci parodují kultovní reklamu

Já ho nakládat nebudu. Strážníci ukázali, jak zápolili s divočákem v Tesku

Strážníci městské policie v Plzni se podělili o video z víkendového zásahu v nákupním centru Tesco na ulici Rokycanská. Vběhlo tam totiž divoké prase a na nich bylo, aby ho chytili a vyvedli ven....

2. prosince 2025  11:48

Vánoční tramvaj v Plzni už zase jezdí, na den ji vyřadila porucha

Plzeňská vánoční tramvaj letos připomíná chaloupku. na kolejích.

Plzeňská vánoční tramvaj, která kvůli závadě přestala v pondělí dopoledne jezdit, je už od úterního rána znovu v provozu. Technici dopravních podniků ji přes noc opravili. Cestujícím bude dělat...

1. prosince 2025  15:21,  aktualizováno  2. 12. 8:51

Plzeňská vánoční tramvaj připomíná chaloupku na kolejích, podívejte se

Letošní vánoční tramvaj v Plzni vypadá jako vánoční chaloupka na kolejích....

O první adventní neděli se do plzeňských ulic rozjela svátečně nazdobená tramvaj. Letos připomíná vánoční chaloupku na kolejích. Dominuje tmavě zelená barva, dveře a okenice jsou červené. Poprvé je...

1. prosince 2025  9:41

Advantage Consulting, s.r.o.
OBCHODNÍK - OBALOVÁ ŘEŠENÍ (FIX+PROVIZE+AUTO)

Advantage Consulting, s.r.o.
Plzeňský kraj
nabízený plat: 40 000 - 65 000 Kč

Dalších 30 720 volných pozic

Po srážce vlaku se zatoulanou krávou nemusí chovatel uhradit škodu

ilustrační snímek

Nejvyšší soud zamítl dovolání Českých drah, které neúspěšně žádaly náhradu škody více než 300 000 korun od chovatele dobytka z Klatovska. Dvěma kravám z jeho stáda se podařilo překonat ohradník a...

1. prosince 2025  9:37

Pozdvižení a nervozita v malé obci. U vánočního stromu zazpíval Ztracený

Zpěvák Marek Ztracený vystoupil v Tymákově s dětským pěveckým sborem během...

Neobyčejný začátek adventu měli letos obyvatelé malé obce Tymákov u Plzně. O zpestření času před svátky se jim v neděli večer postaral známý zpěvák Marek Ztracený, který se zúčastnil rozsvěcení...

30. listopadu 2025  21:16

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.