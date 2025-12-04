V plzeňské sauně našli mrtvého muže a ženu, na místě pracují kriminalisté

„Mohu potvrdit, že jsme dnes ráno přijali oznámení o nálezu dvou mrtvých osob. Na místo míří koroner,“ potvrdila informaci policejní mluvčí Michaela Raindlová.
Jedná se o devětadvacetiletého muže a o pět let mladší ženu. Jak oba zemřeli, policie zatím nekomentuje. „Aktuálně probíhá ohledání zemřelých,“ vysvětlila Raindlová. Příčina jejich smrti tak zatím není známa.
Na místo vyjeli i zdravotničtí záchranáři. „Naším zdravotnickým operačním střediskem byly vyslány výjezdové skupiny, a to dvě RZP, RV s lékařkou a IP. V objektu sauny byly nalezeny dvě osoby bez známek života a při bližším ohledání byly zjištěny u obou jisté známky smrti, tudíž naše lékařka konstatovala exitus a na místo byl povolán koroner,“ doplnil informace za záchrannou službu Luboš Bouček.
Nejedná se o první případ. Loni v červenci našli na podlaze bezvládné tělo zhruba čtyřicetiletého muže. Kriminalisté tehdy předběžně vyloučili cizí zavinění. Jak zemřel, nezveřejnili.