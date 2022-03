Pilsen Toll podala návrh na insolvenci, firmu drtí protiruské sankce

Za vraždu novorozence si čtyřiatřicetiletá Jana F. odpyká 17 let vězení. Rozhodl tak Krajský soud v Plzni, který případ...

Plzeňský kraj spustil na dva měsíce takzvanou názorovou mapu, do které mohla veřejnost sdělit své podněty týkající se...

Muž téměř deset let družku fackoval, kopal a znásilňoval. Dostal 6,5 roku

Krajský soud v Plzni poslal na 6,5 let do vězení jednačtyřicetiletého Jaroslava D., který téměř deset let týral svoji...