Ze sci-fi do reality. Plzeňští studenti vyvinuli chytré ovládání nakladačů

Výjevy, kde lidé pouhým pohybem svého těla řídí velké stroje, zná každý milovník sci-fi filmů. Zakrátko to může být realita. Vítězové 5. ročníku programu pro mladé inovátory Samsung Solve for Tomorrow, dva maturanti z plzeňského gymnázia, představili porotě intuitivní ovládání bagrů či nakladačů pomocí senzorické rukavice.
Vítězové 5. ročníku programu pro mladé inovátory Samsung Solve for Tomorrow, dva maturanti z plzeňského gymnázia, představili porotě intuitivní ovládání bagrů či nakladačů pomocí senzorické rukavice.

Technologii pro snadnou kontrolu těžkých strojů vymysleli dva maturanti z Masarykova gymnázia v Plzni Jan Toman a Jaroslav Kudrna. Inspirovali se exoskelety z Avataru.

„Ve filmu slouží exoskelety k posílení síly člověka – ať už v boji, nebo při práci s těžkými předměty. Chtěli jsme něco podobného vytvořit i ve skutečnosti. Po několika slepých uličkách, jak tuto myšlenku převést do reálného světa, jsme našli obrovský potenciál v průmyslu, lesnictví a v ovládání těžkých strojů. Tím začala naše práce na prototypu menšího mechanického ramene, které lze simultánně řídit a směrovat pouhým pohybem ruky a prstů, například ke sbírání tužek. V praxi by tato technologie fungovala na velkém rameni nakladače s kleštěmi například při manipulaci s dřevěnými kládami,“ přiblížil devatenáctiletý Jan Toman.

Svému projektu MechSuit se v rámci programu Samsung Solve for Tomorrow oba středoškoláci věnovali intenzivně osm měsíců. Původně si představovali, že vizi na intuitivní ovládání mechanických strojů využijí v medicíně, své plány však raději přehodnotili.

Z křečovité pozice bolí záda

„První nápad byl na exoskelet pro účely rehabilitace, například pro lidi po mrtvici nebo po různých ochrnutích, kterým by pomáhal znovu se naučit chodit. Tyto ambice nám ale vyvrátily konzultace s odborníky, kteří zdravotnictví označili za velmi byrokratickou oblast, která by jen pro testování vyžadovala mnohem více znalostí, ale také energie a peněz. Začali jsme proto hledat uplatnění jinde, v méně konkurenčním prostředí. Nápad na využití technologie pro nakladače a bagry mi vnukla moje mamka, která pracuje ve skladu se dřevem,“ vzpomínal Jan.

Klíčové bylo pro oba mladíky setkání s lidmi z praxe, kteří by v budoucnu mohli být jejich cílovou skupinou. „Pracovníci skladu nám potvrdili, že ze strnulé křečovité pozice v bagru mívají bolesti zad a ovládání velkých strojů pomocí pák bývá pro nováčky kognitivně složité,“ uvedli novopečení maturanti.

Vítězové 5. ročníku programu pro mladé inovátory Samsung Solve for Tomorrow, dva maturanti z plzeňského gymnázia, představili porotě intuitivní ovládání bagrů či nakladačů pomocí senzorické rukavice.

Zaměřili se proto na řešení, které je ergonomicky příhodnější, intuitivně snadné a přenosné na jakékoli velké stroje. „Společně jsme se s operátory sešli hned několikrát, zprvu byli skeptičtí, ale když jsme jim ukázali náš prototyp, reagovali pozitivně. Díky jejich připomínkám jsme náš model ovládání dále opatřili hned třemi bezpečnostními pojistkami,“ pokračují studenti.

Porotu soutěžního programu si kluci získali svojí precizní prezentací, kde jasně vypíchli výhody svého řešení – vysoká intuitivnost při ovládání těžkých strojů, nízké náklady a mechanická jednoduchost. A vše předvedli na funkčním zmenšeném prototypu ramene.

„Tým MechSuit nás všechny mile překvapil. Jejich představení projektu bylo profesionální a zároveň pokorné, přesně věděli, co je ještě třeba dotáhnout a na čem zapracovat. Ne vždy jim vše šlo podle plánu, ale dokázali se poučit a začít znovu. Přesně o tom globální výzva Solve for Tomorrow je, nevzdat se, pokračovat a najít tu skulinku, kde ještě nikdo není nebo i je, ale jde to dělat trochu jinak a líp,“ sdělila Zuzana Mravík Zelenická, manažerka Samsungu.

Oba chlapci se chystají na vysokoškolská studia

„Soutěž nás neskutečně posunula v time managementu nebo v práci pod tlakem a v nekomfortních podmínkách, například prezentační videa jsme natáčeli za deště a v bahně. Poznali jsme řadu zajímavých lidí a získali cenné podněty, jak svůj projekt rozvíjet. Ze začátku jsme netušili, jestli náš nápad na exoskelet bude fungovat, a také jsme za těch osm měsíců v programu několikrát úplně změnili směr, ale když jsme pak viděli souhlasné projevy lidí z oboru a přišly první úspěchy v soutěžích, pochopili jsme, že náš projekt má smysl,“ popsal Jaroslav.

Oba kamarádi se nyní chystají na vysokoškolská studia na strojních fakultách, Jan na ČVUT v Praze a Jaroslav na Západočeské univerzitě (ZČU) v Plzni.

Její prostory už důvěrně znají. Zhruba před rokem se přihlásili do programu Grab the Lab na FAV ZČU a díky tomu mohli své rameno vyvíjet v místních laboratořích. „Nyní si kvůli maturitě dáváme na chvíli pauzu a během prázdnin budeme na projektu dál pokračovat. Mimo jiné nás snad čeká evropské kolo Samsung Solve for Tomorrow, na které bychom chtěli být co nejlépe připraveni. Svůj nápad si hodláme nechat patentovat a v následujících pár letech bychom rádi oslovili investory a uvedli produkt na trh,“ věří zakladatelé MechSuit.

