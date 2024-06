Procento zájemkyň o vyšetření prsu se v Plzeňském regionu snižuje, říká lékař

Zvyšuje se zájem o mamografický screening? Třeba Fakultní nemocnice v Plzni uvedla, že zájem je za posledních pět let podobný, mezi 15 a 16 tisíci vyšetřeními za rok.

I když v kraji počty vyšetření mamografem rostou, procento vyšetřených žen mírně klesá. Nárůst počtů vyšetření není totiž dán zvýšeným zájmem žen, ale tím, že se do screeningu zapojují silné ročníky narozené mezi lety 1974 až 1978. V našem mamocentru pozorujeme za posledních pět let nárůst počtu preventivních mamografií ze zhruba 13 na přibližně 14 tisíc. Celkově v Plzeňském kraji vidíme ale za pět let pokles účasti žen ve screeningovém programu o tři až čtyři procenta na současných zhruba 60 procent.

Existují jistě některé zájmové skupiny, které mohou těžit z vyvolaného strachu z vyšetření mamografem.