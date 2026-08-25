Za návrhem současné podoby místa stojí kancelář projectstudio8.
K lepšímu vzhledu sadů Pětatřicátníků přispělo i to, že z nich zmizely velkoplošné reklamy. Výsledný efekt poslední úpravy sadů mohou během příštích let dodat zasazené platany, až jim vyrostou větší koruny. Zeleni v oblasti má pomáhat automatický zavlažovací systém.
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Méně vizuálního smogu. Plzeň omezuje venkovní reklamu, ale jen v centru
„Jsou tady nové chodníky, trvalkové záhony, nové stromy. Myslím, že to Plzeňanům bude přinášet radost o to větší, že tady není vizuální smog, když zmizely ty ošklivé plachty z domů,“ řekl při pondělím oficiálním ukončení úprav primátor Roman Zarzycký z ANO.
Od letošního ledna začalo v Plzni platit nové nařízení, které upravuje pravidla pro venkovní reklamu, zejména v širším centru města. Vlastníci nemovitostí nebo reklam měli půl roku na to, aby se novým pravidlům přizpůsobili.
„Prostor je dneska polidštěný, ozeleněný a celkově příjemnější,“ uvedl náměstek primátora Aleš Tolar ze STAN.
Oblast plzeňských sadů Pětatřicátníků patří mezi lokality, které ve středu města nejvíc doplatily na budování kapacitních silnic do centra. V důsledku toho byla v lednu 1969 zbořena někdejší kasárna a další domy v oblasti, kam mířila několikaproudová komunikace. I proto dnes lokalita nijak nepřipomíná sady, přestože se v minulosti jednalo o součást sadového okruhu kolem historického centra Plzně.
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Stromy, kiosek i nová podoba památníku. Sady Pětatřicátníků čeká proměna
Kolem roku 2010 vedení radnice uvažovalo o tom, že pozemek pod parkovištěm prodá investorovi, který by na místě bývalých kasáren vybudoval víceúčelový objekt s minimálně 300 parkovacími místy, obchody, kancelářemi i byty. Od záměru nakonec radnice bez jasného vysvětlení ustoupila.
Nynější vedení města nepovažuje oživení záměru v dohledné době za reálné. „Není to aktuální téma. Veřejný prostor se revitalizoval do podoby, která se mně osobně líbí. Nemyslím si, že v tuto chvíli je tady potřeba cokoliv budovat,“ sdělil primátor Zarzycký.
Náměstek Tolar mluví podobně. „Teď to na stole není,“ konstatoval. Nicméně připustil, že prostor, který zabírá parkoviště, by si nějaké řešení zasloužil.