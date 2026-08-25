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Zmizely nevzhledné stánky i reklamy. Podívejte se na upravené sady Pětatřicátníků

Jaroslav Nedvěd
  14:12
Oblast v centru Plzně, kde kdysi stávala kasárna Pětatřicátníků a kde je nyní parkoviště, zastávky veřejné dopravy a silnice, získala přívětivější tvář. Kolem parkoviště přibyly stromy a záhony s květinami a keři, s památníkem připomínajícím slavný 35. pěší pluk založený v roce 1683. Nevzhledné stánky nahradil moderní kiosek a trafika s přístřeškem pro cestující.

Za návrhem současné podoby místa stojí kancelář projectstudio8.

K lepšímu vzhledu sadů Pětatřicátníků přispělo i to, že z nich zmizely velkoplošné reklamy. Výsledný efekt poslední úpravy sadů mohou během příštích let dodat zasazené platany, až jim vyrostou větší koruny. Zeleni v oblasti má pomáhat automatický zavlažovací systém.

Méně vizuálního smogu. Plzeň omezuje venkovní reklamu, ale jen v centru

„Jsou tady nové chodníky, trvalkové záhony, nové stromy. Myslím, že to Plzeňanům bude přinášet radost o to větší, že tady není vizuální smog, když zmizely ty ošklivé plachty z domů,“ řekl při pondělím oficiálním ukončení úprav primátor Roman Zarzycký z ANO.

Od letošního ledna začalo v Plzni platit nové nařízení, které upravuje pravidla pro venkovní reklamu, zejména v širším centru města. Vlastníci nemovitostí nebo reklam měli půl roku na to, aby se novým pravidlům přizpůsobili.

Sady Pětatřicátníků v centru Plzně prošly rekonstrukcí. (24. srpna 2026)
Sady Pětatřicátníků v centru Plzně prošly rekonstrukcí. Architekti vyčistili zarostlé plochy, novým stánkům nechali prorůstat stromy střechou, stín tu časem mají poskytovat nové stromy. Součástí nové podoby prostoru je také informační panel a pomníček připomínající 35. pěší pluk, jehož kasárna tu kdysi stála. (24. srpna 2026)
Sady Pětatřicátníků v centru Plzně prošly rekonstrukcí. (24. srpna 2026)
Sady Pětatřicátníků v centru Plzně prošly rekonstrukcí. Architekti vyčistili zarostlé plochy, novým stánkům nechali prorůstat stromy střechou, stín tu časem mají poskytovat nové stromy. Součástí nové podoby prostoru je také informační panel a pomníček připomínající 35. pěší pluk, jehož kasárna tu kdysi stála. (24. srpna 2026)
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„Prostor je dneska polidštěný, ozeleněný a celkově příjemnější,“ uvedl náměstek primátora Aleš Tolar ze STAN.

Oblast plzeňských sadů Pětatřicátníků patří mezi lokality, které ve středu města nejvíc doplatily na budování kapacitních silnic do centra. V důsledku toho byla v lednu 1969 zbořena někdejší kasárna a další domy v oblasti, kam mířila několikaproudová komunikace. I proto dnes lokalita nijak nepřipomíná sady, přestože se v minulosti jednalo o součást sadového okruhu kolem historického centra Plzně.

Stromy, kiosek i nová podoba památníku. Sady Pětatřicátníků čeká proměna

Kolem roku 2010 vedení radnice uvažovalo o tom, že pozemek pod parkovištěm prodá investorovi, který by na místě bývalých kasáren vybudoval víceúčelový objekt s minimálně 300 parkovacími místy, obchody, kancelářemi i byty. Od záměru nakonec radnice bez jasného vysvětlení ustoupila.

Nynější vedení města nepovažuje oživení záměru v dohledné době za reálné. „Není to aktuální téma. Veřejný prostor se revitalizoval do podoby, která se mně osobně líbí. Nemyslím si, že v tuto chvíli je tady potřeba cokoliv budovat,“ sdělil primátor Zarzycký.

Náměstek Tolar mluví podobně. „Teď to na stole není,“ konstatoval. Nicméně připustil, že prostor, který zabírá parkoviště, by si nějaké řešení zasloužil.

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Zmizely nevzhledné stánky i reklamy. Podívejte se na upravené sady Pětatřicátníků

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