Rysa nalezeného u myslivce v mrazáku někdo zastřelil, ukázala pitva

„Mohu potvrdit, že v těle rysa se našla část náboje,“ sdělila Martina Kaňková z Generálního ředitelství cel v Praze. Dodala, že celníci nyní budou zjišťovat, z jaké zbraně části náboje jsou.

„Případ nadále šetříme a bližší informace zatím podat nemůžeme,“ dodala Kaňková.

Mrtvého rysa zabavili celníci koncem června během domovní prohlídky u myslivce z Klatovska. Zvíře bylo v mrazáku. Podle serveru Novinky.cz celníci zvlášť chráněné zvíře našli u šéfa mysliveckého sdružení, v jehož honitbě k odlovení rysa zřejmě došlo.

Myslivec je podezřelý z neoprávněného nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy.

Podle spolku Alka Wildlife, který se zabývá výzkumem a ochranou volně žijících živočichů, se jednalo o jeden a půl roku starého jedince, který žil a pohyboval se na Šumavě. Zhruba loni v létě zmizel.



Byl to nález, hájil se myslivec

Dokázat ale někomu, že kriticky ohrožené zvíře bylo upytlačeno, je velice těžké. „Myslivci je nemají rádi. Jsou to pro ně predátoři, kteří jim loví srnky. Ale vzhledem k tomu, jak je srnčí zvěř přemnožená, nebude to ten pravý důvod. Pravděpodobnější je lov kvůli trofeji,“ domnívá se Mináriková.

Vyšetřovaný myslivec neměl žádné doklady, kterými by legalizoval původ rysa, neměl ani výjimku pro jeho držení.

Podle Novinek myslivec tvrdil, že uhynulé zvíře objevil cyklista na hranici jejich honitby u Chudenína a informoval o tom místního revírníka Lesů České republiky. Ten myslivce posléze o nálezu informoval s tím, aby věc jako správce honitby vyřešil. Po dvou dnech uhynulého rysa dohledal, vyvrhl ho a uložil do mrazáku. Chtěl ho prý užívat pro učební účely.

Podle zákona o ochraně přírody a krajiny hrozí za usmrcení zvláště chráněného živočicha pokuta až sto tisíc korun a lze to dokonce posoudit jako trestný čin až s tříletou sazbou.

Pokud by se myslivce podařilo z upytlačení usvědčit, byl by to vůbec první úspěšně vyřešený případ pytláctví velkých šelem v České republice.