Myslivec dostal za zastřeleného rysa v mrazáku pokutu, ochránci zuří

Podle serveru Denik.cz soud jednašedesátiletého předsedu mysliveckého sdružení na Klatovsku uznal vinným pouze z přečinu neoprávněného nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy.

Za to mu uložil peněžitý trest ve výši 90 tisíc korun. Případ se neprojednával v hlavním líčení, ale soud rozhodl takzvaným trestním příkazem.

Ačkoliv se u nimroda doma v mrazáku našel rys ostrovid, který měl v sobě část náboje, nepodařilo se prokázat, že ho zastřelil právě on. Nemohl být proto za usmrcení zvláště chráněného živočicha souzen a potrestán.

Myslivec neměl k rysovi ani žádné doklady, kterými by legalizoval jeho původ, neměl ani výjimku pro jeho držení.

Tvrdil, že uhynulé zvíře objevil cyklista na hranici jejich honitby Kameňák u Chudenína a informoval o tom místního revírníka Lesů České republiky. Ten myslivce posléze o nálezu informoval s tím, aby věc jako správce honitby vyřešil. Po dvou dnech uhynulého rysa údajně dohledal, vyvrhl ho a uložil do mrazáku. Chtěl ho prý užívat pro učební účely.

Toto tvrzení ale není podle Terezy Minárikové ze spolku Alka Wildlife, který se zabývá výzkumem a ochranou volně žijících živočichů, pravda.

„Pitva jasně prokázala, že zastřeleného rysa musel pytlák dát ihned do mrazáku. K upytlačení došlo loni v létě, tedy v době, kdy bylo horko. Pokud by mrtvé zvíře leželo několik dní v těchto podmínkách někde v lese, nemohlo by být v tak dobrém stavu, jako bylo objevené v mrazáku,“ vysvětluje Mináriková. Podle ní se jednalo o jeden a půl roku starého jedince, který žil a pohyboval se na Šumavě.

Pro ni a zástupce Hnutí Duha je rozhodnutí soudu obrovským zklamáním a v rozporu s jakoukoliv snahou státu i nevládních organizací o ochranu české přírody.

„Trest je naprosto neadekvátní. Budeme apelovat na státní zástupkyni, aby proti trestnímu příkazu podala odpor a případ se projednal v řádném soudním líčení,“ sdělila Mináriková.

Také zástupci programu Šelmy Hnutí Duha už případ konzultovali s právníky a připravují další kroky. „Státní zástupce by měl podle nich důsledně hájit zájmy ochrany přírody, které v případu zastupuje. Od člověka, který nelegálně přechovával střeleného rysa a nedokázal vysvětlit jeho původ, by se měla důsledně vymezit Českomoravská myslivecká jednota,“ domnívá se expert na velké šelmy z Hnutí Duha Miroslav Kutala.

Během domovních prohlídek celníci zabavili u myslivce trofeje chráněných živočichů, ke kterým nedokázal prokázat původ. Například chráněných druhů jako ořešník kropenatý, los evropský, tetřev hlušec, káně lesní, bobr evropský, včelojed lesní a kromě zmražené kadávery rysa ostrovida i krahujce obecného.

Navíc se v průběhu prověřování přišlo na to, že došlo k usmrcení celkem dvou rysů. Podle fotografií měl myslivec upytlačit ještě jednoho rysa, jehož mrtvola se ale nikdy nenašla. Ochránci z Alka Wildlife i Národního parku Šumava podle snímku rysa, který náhle zmizel, poznali. A nebyl to ten, který ležel v mrazícím boxu.

Mináriková již dříve uvedla, že prokázat někomu, že zvíře upytlačil, je velice těžké. „Jak ale mohl přijít k tolika trofejím chráněných živočichů? Přeci nemůže tvrdit, že mrtvá zvířata našel v lese? Ze své praxe vím, že to není možné. Nemůže ani tvrdit, že mu je někdo věnoval například z Ruska, což bývá oblíbený trik pytláků,“ zlobí se Mináriková.

Domnívá se, že pokud by byl případ řádně vyšetřen, mohlo se pomocí genetiky zjistit, odkud upytlačená zvířata skutečně pocházela. Zaráží se také nad tím, že soud uložil pouze trest ve výši 90 tisíc korun, ačkoliv celníci vyčíslili společenskou a kulturní hodnotu zvířat na 779 742 Kč.