Do výše trestu se promítla i bouračka obžalovaného na motorce v opilosti, když pro její řízení neměl řidičák. Souzenému hrozilo pět až 12 let vězení.

„Odvoláváme se,“ prohlásil bezprostředně po verdiktu mužův advokát, který požadoval kompletní zproštění obžaloby. „Chtěl bych být doma se synem, starat se o něj a podporovat rodinu,“ snažil se obměkčit obžalovaný muž soudce před jejich závěrečnou poradou o rozsudku. Jak to ve vězení vypadá, muž už poznal, zhruba půl roku strávil ve vyšetřovací vazbě.

Policejní manévry v západní části Plzně spustili policisté 2. srpna 2023. Ráno se muž pohádal s družkou, kterou podezíral z nevěry. Při tom ji napadl a způsobil modřiny. Když konflikt gradoval, otec obžalovaného ze strachu vyrazil dveře od pokoje a následovala ostrá hádka s obžalovaným.

„Během ní obžalovaný uchopil dítě ve věku šesti měsíců a domáhal se volného odchodu, jinak že syna zabije. Vzápětí otevřel okno ve výšce 165 centimetrů a se synem slezl na chodník. Dítě pak položil v osobním autě volně na sedačku a odjel pryč,“ popsala v rozsudku soudkyně Lucie Bočková.

2. srpna 2023

Otec obžalovaného volal na tísňovou linku policie. Do pátrání po muži i dítěti nasadili policisté velké množství lidí včetně zásahové jednotky, vrtulníku a dronů. Muže i s dítětem policisté zatkli v průběhu dopoledne v plzeňské části Křimice.

„Zásadní je i výpověď zasahujících policistů, kteří obžalovaného objevili. Ti popsali, v jak rozjitřeném stavu se nacházel, že jeho chování bylo naprosto nevyzpytatelné,“ upozornila soudkyně.

Neublížil bych mu, tvrdil obžalovaný

Muž u soudu odmítal, že by chtěl dítěti ublížit. „Cítím se nevinen. To, co je uvedeno v obžalobě, jak je popsaný skutek, není pravda. Rozhodně jsem nikoho k ničemu nenutil ani jsem nevyhrožoval a rozhodně jsem nechtěl synovi ublížit. Svého syna nade vše miluji, jeho narození byl nejšťastnější zážitek v mém životě,“ řekl u soudu.

Vysvětloval, že od téhle události nepije alkohol a nebere drogy. Argumentoval i tím, že je dlouhodobě zaměstnaný v Německu, kde je s ním družka i jejich dítě. Jeho advokát navíc tvrdil, že je nelogické, aby otec platil nemajetkovou újmu malému dítěti, o které se stará.

Podle soudkyně dítěti od útlého věku zažívalo hádky rodičů a z toho pramenící diskomfort a stres, což se v budoucnu může propsat do jeho psychiky. „Soud by měl posuzovat to nejlepší pro dítě, tedy aby rodina zůstala pospolu,“ bojoval advokát v závěrečné řeči za obžalovaného.

V případu je to už druhý rozsudek plzeňského soudu. Vloni v květnu obžalovaného osvobodil s tím, že se neprokázalo, že by se skutek stal. Verdikt následně zrušili soudci Vrchního soudu v Praze.