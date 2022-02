Lidem je jedno, kdo se zasloužil o cyklostezku, říká nový hejtman

Odchod z bývalé koalice Piráti zdůvodnili nesouhlasem se zvolením Romana Jurečka z ODS, kterého označují za „kmotra“, do představenstva Klatovské nemocnice.

Dalším důvodem byl nesouhlas s tím, že dva zastupitelé ODS zastávali dvě uvolněné funkce současně. Přestože zástupci ODS+TOP 09 deklarovali, že vyhoví všem požadavkům Pirátů a nabídli i post hejtmana, Piráti dali přednost uskupení ANO a nezávislí a STAN.

Zástupci ODS+TOP 09 postup Pirátů označili za zboření úspěšně fungující koalice demokratických stran a upozornili, že součástí nové koalice jsou i lidé, kteří byli zvoleni za SPD a KSČM a přidali se do klubu zastupitelů ANO.

Ještě v neděli odpoledne jste po setkání se zástupci ODS a TOP 09 řekl, že bývalá koalice může pokračovat a že ODS a TOP 09 jsou ochotné vaše požadavky akceptovat. Dopadlo to jinak. Proč?

My jsme se se zástupci STAN a ANO druhý den ráno po deváté hodině v tomto formátu potkali a domluvili na parametrech spolupráce.

Zástupci ODS a TOP 09 tvrdí, že vám nabídli splnění všech vašich požadavků a navíc i pozici hejtmana. Bylo to tak?

Ano. Ale kumulace funkcí zastupitelů ODS mohla být vyřešena při jednání zastupitelstva a nebyla. Zástupci ODS a TOP 09 kontaktovali několik členů klubu Pirátů nebo STAN a žádali od nich podporu pro koalici, ve které by byla ODS a TOP 09. To nabouralo už tak pošramocenou důvěru v jednání s ODS a TOP 09. Nechtěli jsme, aby se jednání postavilo pouze na výměně funkcí a pozic. Myslím si, že spolupráce koalice v radě a v zastupitelstvu by měla stát především na důvěře.

Vaši dnes už bývalí koaliční partneři z ODS a TOP 09 tvrdí, že působení bývalé koalice na úrovni kraje bylo úspěšné. Souhlasíte?

Myslím, že jsme za sebou měli spoustu dobrých výsledků. Ale jednáním o obsazení představenstev krajských nemocnic byla velice nabouraná naše důvěra k bývalému koaličnímu partnerovi.

To máte na mysli jmenování Romana Jurečka z ODS do představenstva Klatovské nemocnice?

My jsme se vymezili na podzim roku 2020 už proti jeho jmenování do představenstva takzvaného zdravotnického holdingu. Bylo nám slíbeno, že jeho působení skončí se zánikem holdingu na konci loňského roku. Příslib nebyl ze strany ODS a TOP 09 dodržen.

O návrhu jmenovat Romana Jurečka do představenstva Klatovské nemocnice jste však věděli s předstihem. Podle ustanovení koaliční smlouvy pro řešení sporných záležitostí jste mohli se STAN zablokovat jeho zvolení například požadavkem, aby ke schválení bylo radě zapotřebí šest hlasů z devíti. Je to tak?

Problém v případě obsazení představenstev nemocnic se netýkal jenom pana Jurečka. Kolegové ze STAN dlouhodobě upozorňovali, že v představenstvech by měli být odborníci a ne politici. Upozorňovali jsme, že politické orgány by měly být dozorčí rady. I při obsazování dozorčí rady nám byly slibované jiné poměry v nich. Naše návrhy byly v radě zamítnuty.

Mohli jste si vyžádat, že ke schválení bude zapotřebí v radě šest hlasů a ODS s TOP 09 přehlasovat.

Nikdy nemůžete před hlasováním vědět, kdo bude jak hlasovat. Rada Plzeňského kraje by měla fungovat na týmové práci, a ne si neustále předhazovat odstavce z koaliční smlouvy.

Nicméně když jste v roce 2020 uzavřeli koalici s ODS a TOP 09, sami jste poukazovali na to, že máte pojistku, která zabrání, abyste byli se STAN v radě přehlasováni.

Ale byly desítky případů, kdy jsme s nějakým bodem jednání nesouhlasili a byl stažen z jednání a projednával se zvlášť. Nebylo potřeba využívat ustanovení koaliční smlouvy. Jednou jedinkrát se kolegové ze STAN na ni odvolali a požádali o stažení bodu a byl stažen.

Takže je vidět, že ten mechanismus fungoval a bylo možné tak postupovat.

Ano.

Co byl podle vás rozhodující faktor pro rozhodnutí spojit se a ANO?

Pro mě to byl způsob jednání za strany ANO. Řekl bych, že to ani nebyla jednání, spíš rozhovory. Bavili jsme se o tom, že bychom nechtěli zatahovat celostátní politiku do samosprávy. Chceme pracovat společně pro občany kraje. U nově postaveného vodovodu nebo cyklostezky je úplně jedno, která politická strana se o to zasloužila.

Proč tedy v roce 2020 po krajských volbách vznikla koalice ODS+TOP 09, Pirátů a STAN jako spojenectví proti ANO?

To byla koalice daná situací, která tehdy byla. Nechtěli jsme, aby došlo ke spojení ANO s ODS jako na plzeňské radnici. Myslíme si, že to spojení není úplně šťastné, i když kolegové z ODS i ANO tvrdí, že je ta spolupráce úspěšná. Pro nás je to primárně o lidech. My jsme poznali zástupce ANO a to, že jejich připomínky a dotazy bývají věcné.

Jaké budou priority vaší nové krajské koalice? Přicházíte s něčím novým, o co se nesnažila už koalice bývalá?

Určitě chceme zlepšit komunikaci kraje vůči veřejnosti. Chceme pokračovat v započatých věcech. To se týká například včasného dokončení západního okruhu Plzně s minimálními vícenáklady. Budeme určitě začínat stavbu Domu sociální péče v Kralovicích, chystá se začátek rekonstrukce nemocnice v Rokycanech. Chtěli bychom opět otevřít diskusi o možném využití budovy bývalých městských lázní v Plzni.

Přestože patří soukromému vlastníkovi, který má pro jejich využití připravený svůj projekt?

Chceme otevřít diskusi o tom, jak by mohly být lázně využité. Chceme tu debatu oživit a dá tomu tématu větší váhu.

Výrazně jste se vymezovali proti působení Romana Jurečka ve vedení krajských nemocnic. Chystáte se teď změnit nebo napravit některé konkrétní důsledky jeho činnosti?

Chceme odpolitizovat představenstva krajských nemocnic, aby v nich byli lidé se zkušenostmi ze zdravotnictví.

A budete se snažit napravit něco, co Roman Jurečko udělal špatně?

Pan Jurečko sám nic špatně udělat nemohl, protože byl součástí kolektivního orgánu.

Zdravotnictví se týká i otázka budoucnosti městské nemocnice v Sušici, která má dlouhodobé provozní i ekonomické problémy. Bude se tím kraj dál zabývat?

Ano. Městu Sušici kraj přislíbil na letošek dotaci na provoz. Město se musí vyjádřit, jakým způsobem chce nemocnici provozovat.

Nicméně město jasně deklarovalo zájem, aby nemocnici převzal kraj. Myslíte si tedy, že by kraj provoz té nemocnice měl převzít?

Nevíme, jestli Sušice chce tu nemocnici darovat, pronajmout, nebo prodat včetně personálu, včetně zařízení. Je tam spousta neznámých a z tohoto hlediska město Sušice vytvářelo nulovou aktivitu vůči kraji.

Co myslíte, že bude pro vaši hejtmanskou éru typické, co bude přímo s vámi osobně spojené?

Nechci si postavit žádný pomník. Chci poznat co nejvíc lidí v Plzeňském kraji a chci, aby kraj dokázal lidem co nejvíce pomoci. Aby se jim nejen ve městech, ale hlavně na venkově dobře žilo.