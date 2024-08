Začne oprava tahu na Německo za Plzní, dopravu omezí do konce září

Na úseku dlouhém 1400 metrů stavbaři obnoví asfaltové souvrství včetně nutných sanačních prací, řekl dnes ČTK mluvčí ŘSD Adam Koloušek. Stavbou, kde bude jen částečná uzavírka, budou řidiči do konce září projíždět jedním pruhem kyvadlově.

„Po provedení diagnostických průzkumů bylo rozhodnuto o nutnosti celkového zesílení konstrukce vozovky, a tedy i zvýšení nivelet. Na 12 metrech v úseku před železničním přejezdem Zbůch, kde není možné zvýšení nivelety, bude zcela nová konstrukce vozovky,“ řekl mluvčí. Součástí budou úpravy sjezdů, krajnic a dopravního značení.

Celá akce bude rozdělena do etap. Od 5. do 25. srpna by se práce měly soustředit hlavně na rekonstrukci hospodářských sjezdů podél silnice a omezení by neměla být výrazná. „V následujících čtyřech etapách pak bude provedena samotná oprava vozovky po jednotlivých úsecích, a to po polovinách,“ řekl mluvčí. Finální pokládka asfaltu, také s částečnými uzavírkami, bude 23. až 30. září.

Stavební úpravy provede plzeňská firma Berger Bohemia, která vyhrála s cenou 14 milionů Kč s DPH.