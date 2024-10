Pomoc kamioňákům. Na dálniční odpočívce u Rozvadova jich zaparkuje dvojnásobek

Pokud nenastanou problémy, smlouvu se zhotovitelem by správce dálnic mohl uzavřít letos, v ideálním případě by ještě v tomto roce mohly firmy kopnout do země. Generální ředitel ŘSD Radek Mátl oznámil před několika dny na síti X, že se do tendru na přestavbu hraničních parkovišť ve směru do Německa i do českého vnitrozemí přihlásily tři firmy.

„Nejvýhodnější nabídku podalo sdružení Strabag a SUPTel za nabídkovou cenu 647,9 milionu Kč bez DPH. To je 76,6 procenta předpokladu,“ uvedl Mátl.

Cena spočítaná projektanty byla 846 milionů korun bez DPH. Hodnotící komise nyní prověřuje reference a jednotlivé cenové nabídky.

V současné době je na parkovištích na vjezdu do České republiky z Německa i na výjezdu do Německa dohromady přes 250 parkovacích míst pro kamiony. V roce 2026, po dokončení přestavby, by jich tu mělo být 509.

Cílem kompletní přestavby obou velkých parkovišť je výrazné navýšení počtu parkovacích míst. Proto už letos na jaře začaly demolice budov, ve kterých po otevření přechodu v listopadu 1997 několik let fungovali celníci a policisté. Po vstupu České republiky do Schengenského prostoru, kdy na hranicích skončily veškeré kontroly, většinu budov opustili a ty chátraly.

Krátce po vstupu do Schengenu nechalo ŘSD odstranit zastřešení nad dálnicí a kukaně, ve kterých policisté původně kontrolovali doklady osádek projíždějících vozidel. Dnes je v tom místě klasická dálnice.

Letos v březnu, kdy začaly demolice nepotřebných budov kvůli zvyšování počtu parkovacích míst, šla k zemi jako první modrá přízemní budova na výjezdu z České republiky, ve které dříve celníci odbavovali zboží. Jakmile ji bagry a velké nůžky zdemolovaly, technika a lidé se přesunuli na vedlejší patrový objekt. Ten byl nepřehlédnutelný svou prosklenou šikmou stěnou, ve které byl hlavní vchod.

Přibudou toalety, sprchy, obchod i zeleň

„Naším cílem je výrazné navýšení kapacity pro parkování a zkulturnění celého místa. V celé republice podle některých odhadů v současné době chybí kolem 1300 parkovacích a odstavných míst pro kamiony a těžkou nákladní dopravu. Nejrychlejším způsobem je úprava stávajících prostorů. Tady na Rozvadově bouráme starou celnici a pokračovat se bude demolicí dalších budov. Chceme tu výrazně navýšit počet parkovacích míst,“ řekl v březnu při zahájení demolice prvního z objektů mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.

„Jediné sociální zázemí je tu na čerpací stanici, což je při takovéto kapacitě nedostatečné. Nově tu vzniknou toalety, sprchy, obchod. Prostředí bude kulturnější. Zlepšíme parkování a doplníme tu i zeleň. Hodně nám záleží i na prvním dojmu, který lidé získají při vjezdu do České republiky,“ upřesnil Rýdl.

Na parkovištích na obou stranách dálnice zůstane po dvou čerpacích stanicích, jako je tomu teď. Parkoviště pro osobní auta, autobusy a karavany budou oddělená od parkovišť pro kamiony. Restaurace na obou parkovištích budou doplněné i pro odpočinkové zóny pro děti nebo zastřešená posezení. Prostředí mají zpříjemnit i stromy, se kterými projekty počítají v ostrůvcích mezi parkovacími stáními.

Pro kamioňáky bude důležité, že parkoviště na obou stranách dálnice budou míst dostatek toalet s ohledem na větší počet parkovacích míst.

1. listopadu 2016

Z původních budov obložených výraznými kachličkami zůstane stát na vjezdu do České republiky přízemní objekt nejblíže dálnici, budova někdejšího odbavení. V ní bude fungovat informační centrum.

Podle Adama Kolouška z ŘSD ještě nejsou na parkovištích zbourané všechny budovy, které jsou určené k demolici. „Přípravné práce a zahájení přestavby bude možné i tak provádět, demolice jim nebudou bránit,“ dodal Koloušek.

Podle Radka Mátla by přestavba parkoviště ve směru do Německa měla trvat 160 dnů, v opačném směru bude o deset dnů delší. Důležité je, až se oplocený areál současných odpočívek na obou stranách dálnice nebude zvětšovat.

7. března 2024

Parkoviště pro kamiony budou vybavená i systémem sledování obsazených míst. K volným místům bude kamiony navádět informační systém. „Telematický systém rozřadí nákladní vozidla do jednotlivých řad a mezi odpočívkami, které jsou vzájemně dopravně propojené. Na odpočívce bude kamerový dohled, navržená jsou i místa pro rampy, ze kterých je možné uklízet sníh z návěsů nákladních automobilů,“ vysvětlil Adam Koloušek. Jedna taková rampa je několik let v testovacím provozu u výjezdu z rozvadovského parkoviště směrem do českého vnitrozemí.